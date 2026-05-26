Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Blíží se čtrnácté Slunohraní. Nabídne i hudební kurzy členů Janáčkova kvarteta

Autor:
  17:07
Na festivalu Slunohraní v Novém Městě na Moravě na Žďársku letos zazní jazz i folklorní a barokní hudba. První koncert tradiční akce je naplánovaný na 30. června. Festival, který propojuje profesionální a amatérské hudebníky, se uskuteční počtrnácté. Jeho součástí jsou hudební kurzy vedené členy Janáčkova kvarteta.
Fotogalerie4

O úvodní koncert Slunohraní se postará oceňovaná flétnistka Michaela Koudelková. Se svými spoluhráči představí zejména barokní sonáty. | foto: Archiv Michaely Koudelkové

Úvodní koncert nazvaný S flétnou napříč Evropou odstartuje ve 20 hodin. „Vystoupí na něm oceňovaná flétnistka Michaela Koudelková se svými spoluhráči a představí program z debutového alba barokních sonát. Posluchače čeká hudba Georga Friedricha Händela a Arcangela Corelliho v neobvyklém a barevném provedení na několik typů zobcových fléten,“ informovala Hana Konderlová z pořádajícího spolku Komorní hudba dnes.

Spolu s Koudelkovou vystoupí Monika Knoblochová na cembalo, Libor Mašek na barokní violoncello a Jan Krejča na teorbu a barokní kytaru.

O úvodní koncert Slunohraní se postará oceňovaná flétnistka Michaela Koudelková. Se svými spoluhráči představí zejména barokní sonáty.
Spojení folkloru a jazzu nabídne slovenské uskupení Stromoradie vedené Stano Palúchem.
Letní orchestr každoročně vzniká z účastníků workshopů pod vedením houslisty a dirigenta Richarda Kružíka.
Mezi lektory letošního Slunohraní v Novém Městě na Moravě budou patřit členové světoznámého Janáčkova kvarteta.
4 fotografie

Spojení folkloru a jazzu pak nabídne 1. července slovenské uskupení Stromoradie vedené Stano Palúchem. Jeho hudba vychází ze slovenského folkloru, ale nechá v ní prolínat i jazz, balkánské rytmy a improvizaci.

Při závěrečním koncertu, který bude 3. července, vystoupí spolu s Janáčkovým kvartetem také houslista a violista Jiří Pospíchal. Na programu koncertu budou skladby Franze Schuberta i Wolfganga Amadea Mozarta.

Pět dní, tři večery, tři koncerty. V Novém Městě začíná festival Slunohraní

„Druhá část večera bude patřit tradičnímu festivalovému Letnímu orchestru, který každoročně vzniká z účastníků workshopů pod vedením houslisty a dirigenta Richarda Kružíka,“ dodala Hana Konderlová.

Všechny festivalové koncerty Slunohraní se uskuteční na nádvoří Horácké galerie. Pětidenní hudební dílny určené pro hráče na smyčcové nástroje každoročně absolvuje asi 30 lidí z Česka i zahraničí.

„O kvartetní workshopy je každoročně velký zájem. Mnoho lidí po ukončení základní umělecké školy dál hraje v orchestrech nebo různých souborech, ale hledají novou energii, nové podněty a možnost posunout se dál. A právě to jim Slunohraní nabízí - několik dní intenzivní práce pod vedením špičkových muzikantů,“ řekla zakladatelka festivalu Lucie Čapská.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Rychlovlaky tu mohou jezdit přes 400 km/h. Takto budou vypadat obří mosty na Vysočině

Pohled na vítězný architektonický návrh přemostění údolí řeky Oslavy....

Tři mosty, tři nové dominanty v krajině. Správa železnic už zná výsledky architektonických soutěží na přemostění Sázavky, Sázavy a Oslavy na Vysočině. Po konstrukcích vybudovaných více než 40 metrů...

V hradu Sádek byla škola, teď mu majitel vrací lesk. Chce obnovit i vyhořelou věž

Areál hradu Sádek, který v současné chvíli prochází rozsáhlou rekonstrukcí....

Hrad Sádek na Třebíčsku, později přestavěný na zámek, který desítky let fungoval jako základní škola, chce jeho majitel Karel Muzikář zpřístupnit veřejnosti. Pravidelné prohlídky spojené s návštěvou...

Unikátní přehlídka historie v Jabloňově: „Někdo sbírá známky. My traktory.“

K vidění byly i unikátní prototypy, které ani nešly do sériové výroby. Právě ty...

Za vůbec nejzajímavější tuzemskou výstavu traktorů považují pořadatelé tradiční traktoriádu v Jabloňově u Velkého Meziříčí na Žďársku. Akce však rozhodně „nehraje“ jen na počet strojů. Byť s více než...

Žena přitáhla na policii podomácku vyrobenou zbraň a tři tašky střeliva

Žena přinesla na policejní služebnu v Chotěboři tři tašky plné střeliva....

Velice překvapila policisty žena v Chotěboři. Na obvodní oddělení jim přinesla tři plné nákupní tašky nábojů do zbraní. K tomu přidala i podomácku vyrobenou pistoli s dlouhou hlavní. Údajně vše našla...

Nikdy neseděli za volantem, přesto v Česku získali řidičáky na kamion. Mongoly stíhá policie

Policisté na Vysočině zadrželi osm cizinců podezřelých z podvodného získání...

Policisté zadrželi osm cizinců z Mongolska, kteří podle vyšetřování získali české řidičské průkazy pomocí falešných dokumentů. Někteří z nich přitom dosud nikdy neusedli za volant. Chyběla jim navíc...

Psychiatrická nemocnice otevřela speciální hřiště, pomůže dětským pacientům

Nové hřiště bude sloužit dětským pacientům havlíčkobrodské psychiatrické...

V havlíčkobrodské psychiatrické nemocnici otevřeli nové hřiště. Vcelku běžná věc má v tomto případě mnohem hlubší rozměr. Sloužit bude výhradně dětskému a dorosteneckému oddělení. Pro malé pacienty...

26. května 2026  14:43

Pád do třetí ligy mrzí. Jihlava se však ještě může udržet administrativně

Momentka ze zápasu druhé ligy mezi fotbalisty Českých Budějovic a Jihlavy.

Druholigová sezona letos pro Jihlavu skončila pádem do třetí nejvyšší soutěže. Po sportovní stránce jiná varianta budoucnosti neexistuje, ovšem teoretické naděje na setrvání v Chance Národní Lize se...

26. května 2026  11:54

Stará radnice ve Žďáře mění barvu. Z červené bude krémová, jako v minulosti

Budova Staré radnice, jedna z dominant žďárského náměstí, prochází kompletní...

Decentní krémovou barvu, jakou mívala v minulosti, získává nyní budova Staré radnice ve Žďáře nad Sázavou. Jedna z dominant centra města už tak přišla o většinu nepřehlédnutelných barevných prvků na...

26. května 2026  11:04

V jihlavské zoo se narodilo mládě alpaky, ožila i oblíbená Delta Paraná

Čerstvě narozené mládě alpaky v jihlavské zoologické zahradě (22. května 2026)

Jihlavská zoo slavila před pár dny narození mláděte alpaky. Nový přírůstek nyní tráví čas především v bezprostřední blízkosti své matky, ovšem postupně začíná objevovat také okolní prostředí. Život...

26. května 2026  8:43

Zemřel exšéf rozvědky Zeman. Za komunistů musel trávit krysy a chovat hlemýždě

Brněnský disident, signatář Charty 77 a za demokratického režimu ředitel Úřadu...

Po listopadové revoluci formoval nové bezpečnostní struktury demokratického Československa, zejména civilní kontrarozvědku, nynější BIS. Později Petr Zeman jako ředitel tři roky vedl Úřad pro...

25. května 2026  17:09

Plány na novou jihlavskou čtvrť narazily na realitu. Nelze přesunout podzemní sítě

Pohled na svažité území vedle obchvatu Jihlavy, nad nímž ční nepřehlédnutelný...

Dlouholeté plány na bytovou výstavbu v jihlavské lokalitě Špitálské předměstí narazily na nečekané komplikace pod povrchem. Prověření ukázalo, že podzemní sítě nelze přeložit, jak se původně...

25. května 2026  14:02

Ze starého kluziště ve Žďáře zbyla jen suť. Nová plocha bude mít parametry NHL

Vybouraná suť poslouží po zhutnění jako podklad pro nové kluziště.

Místa, kde se ještě před necelým čtvrt rokem proháněli hokejisté a další bruslaři, teď brázdí nakladače rozvážející hromady suti. Jen ta totiž zbyla po kluzišti zimního stadionu ve Žďáře nad Sázavou....

25. května 2026  8:38

Pidcock po sólu dominoval mezi bikery v Novém Městě, Bukovská byla druhá

Britský biker Tom Pidcock vítězí v závodě SP v Novém Městě na Moravě.

Britský biker Tom Pidcock vyhrál popáté v kariéře závod Světového poháru v cross country v Novém Městě na Moravě a vyrovnal rekord švýcarské legendy Nina Schurtera. Dvojnásobný olympijský vítěz...

24. května 2026  12:20,  aktualizováno  17:33

Sobotní parkování zdarma má oživit centrum Jihlavy. Město přijde o dva miliony

Také na těchto parkovacích stáních v centru Jihlavy dosud platil v sobotu...

Město Jihlava změní pravidla parkování. Od 6. června bude v sobotu na vybraných zónách nově zadarmo. Výpadek v příjmech z parkovného odhaduje radnice na dva miliony korun ročně.

24. května 2026  14:08

Slalom mezi ovcemi, halucinace i jízda výkaly. Cyklistický ultramaratonec vypráví

Premium
Snímky ze závodu Race around the Netherlands ukazují dvě tváře nizozemského...

Loni cyklistický ultramaratonec Stanislav Růžička (51) z Křižanova na Žďársku objel za zhruba deset dní Polsko. Na tachometru při tom „nasbíral“ 3 600 kilometrů. Letos si nadělil závod o 1600...

24. května 2026

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Unikátní přehlídka historie v Jabloňově: „Někdo sbírá známky. My traktory.“

K vidění byly i unikátní prototypy, které ani nešly do sériové výroby. Právě ty...

Za vůbec nejzajímavější tuzemskou výstavu traktorů považují pořadatelé tradiční traktoriádu v Jabloňově u Velkého Meziříčí na Žďársku. Akce však rozhodně „nehraje“ jen na počet strojů. Byť s více než...

23. května 2026  19:40

Short track na Vysočině vyhráli Azzaro a Pieterseová, Cink byl 31.

Mathis Azzaro vítězí v závodě SP horských kol v Novém Městě na Moravě - short...

Závody v short tracku na Světovém poháru bikerů v Novém Městě na Moravě vyhráli Francouz Martin Azzaro a předloňská mistryně světa v cross country Puck Pieterseová z Nizozemska. Čeští reprezentanti...

23. května 2026  13:37,  aktualizováno  17:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.