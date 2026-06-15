„Přesunuli jsme se tam kvůli lepšímu prostoru a zázemí. Nabízíme akci, která bude alternativou podobným domácím festivalům. Nabízíme kapely, které nejsou až tak známé, ale jsou velice kvalitní a v případech těch mladších mají před sebou velkou budoucnost,“ řekl Zeman.
Festival staví na žánrové rozmanitosti v rámci tvrdé hudby - od gothic rocku přes melodic death metal až po moderní metal, thrash a alternativu. Hlavní hvězdou akce bude německá skupina Induction.
„Zvláštní pozornost patří kytaristovi Timovi Hansenovi, který není jen výjimečným hráčem, ale je také synem legendárního Kai Hansena, zakladatele kapel Helloween a Gamma Ray. Nebylo úplně jednoduché tu formaci do Jihlavy dostat,“ uvedl Zeman.
Po patnácti letech svůj první koncert na Heulose odehraje jihlavská gothicrocková legenda XIII. století. „Vystoupí také zajímavá německá deathmetalová kapela In Sanity, která zde odehraje svůj vůbec první koncert v Česku,“ upozornil Zeman.
Z dalších kapel vystoupí Komodo z Maďarska, čeští metalisté Extreme, Furiosa, Stellvris, Malignant Tumour. Dark Gamballe, Palpitate, Purnama a brněnští Black Row. Z Polska přijedou deathmetalisté Moyra s frontmankou Margo. Maďarští Komodo o účast na Březfestu 2026 vyhráli divácké hlasování.