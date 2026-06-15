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Loni uprostřed jihlavského sídliště, letos už metalový festival míří jinam

Autor:
  15:06
Druhý ročník metalového festivalu Březfest v Jihlavě pořádá ve dnech 19. a 20. června producent Michal Zeman. První ročník provázela kontroverze kvůli jeho pořádání v otevřeném areálu obchodního střediska na sídlišti Březinky. Letošní ročník se uskuteční nedaleko odtud, ale ve zcela jiném prostředí letního amfiteátru v lesoparku Heulos.
Hlavní hvězdou letošního ročníku metalového festivalu Březfest v Jihlavě bude...

Hlavní hvězdou letošního ročníku metalového festivalu Březfest v Jihlavě bude německá kapela Induction. | foto: Facebook kapely

Hlavní hvězdou letošního ročníku metalového festivalu Březfest v Jihlavě bude...
Hlavní hvězdou letošního ročníku metalového festivalu Březfest v Jihlavě bude...
Hlavní hvězdou letošního ročníku metalového festivalu Březfest v Jihlavě bude...
Hlavní hvězdou letošního ročníku metalového festivalu Březfest v Jihlavě bude...
6 fotografií

„Přesunuli jsme se tam kvůli lepšímu prostoru a zázemí. Nabízíme akci, která bude alternativou podobným domácím festivalům. Nabízíme kapely, které nejsou až tak známé, ale jsou velice kvalitní a v případech těch mladších mají před sebou velkou budoucnost,“ řekl Zeman.

Festival staví na žánrové rozmanitosti v rámci tvrdé hudby - od gothic rocku přes melodic death metal až po moderní metal, thrash a alternativu. Hlavní hvězdou akce bude německá skupina Induction.

„Zvláštní pozornost patří kytaristovi Timovi Hansenovi, který není jen výjimečným hráčem, ale je také synem legendárního Kai Hansena, zakladatele kapel Helloween a Gamma Ray. Nebylo úplně jednoduché tu formaci do Jihlavy dostat,“ uvedl Zeman.

Hlavní hvězdou letošního ročníku metalového festivalu Březfest v Jihlavě bude německá kapela Induction.
Hlavní hvězdou letošního ročníku metalového festivalu Březfest v Jihlavě bude německá kapela Induction.
Hlavní hvězdou letošního ročníku metalového festivalu Březfest v Jihlavě bude německá kapela Induction.
Hlavní hvězdou letošního ročníku metalového festivalu Březfest v Jihlavě bude německá kapela Induction.
6 fotografií

Po patnácti letech svůj první koncert na Heulose odehraje jihlavská gothicrocková legenda XIII. století. „Vystoupí také zajímavá německá deathmetalová kapela In Sanity, která zde odehraje svůj vůbec první koncert v Česku,“ upozornil Zeman.

Z dalších kapel vystoupí Komodo z Maďarska, čeští metalisté Extreme, Furiosa, Stellvris, Malignant Tumour. Dark Gamballe, Palpitate, Purnama a brněnští Black Row. Z Polska přijedou deathmetalisté Moyra s frontmankou Margo. Maďarští Komodo o účast na Březfestu 2026 vyhráli divácké hlasování.

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