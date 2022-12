Igráčci Pat a Mat v domku předpovídají počasí, nahradili panenku s panáčkem

„Míříme s tím i na nizozemský trh,“ řekl jednatel společnosti Miroslav Kotík. „Holanďané si tyto naše postavičky zamilovali taky,“ popsal. Licenci umožňující využívání motivu Pata a Mata koupilo Efko před rokem.

„Vydali jsme hry, pexesa a pak padl nápad udělat klasický meteodomeček, v němž jsou Pat a Mat,“ přiblížil Kotík. Pohyb panáčků podle vlhkosti vzduchu umožňuje smotané ovčí střívko.

Osmicentimetrové figurky Igráčka jsou na trhu od roku 1976. Efko je vyrábí od roku 2010, z Nového Veselí už těchto plastových figurek podle Kotíka plynulo okolo tří milionů. Igráčci na sebe berou podobu mnoha profesí i slavných osobností.

Nová je série třinácti igráčků pohádkových bytostí, mezi nimiž jsou Zlatovláska a princ, vodník a rusalka, čert a anděl nebo černo-bílí kostlivci. U každé figurky je QR kód, přes který se dá pustit příslušný pohádkový příběh načtený hercem Martinem Stránským a doplněný videem.

Igráčky fotbalisty dodává Efko do Španělska. „Máme tam firmu, která se specializuje na ‚merch‘ (zboží - pozn. red.) kolem fotbalu. Má práva se všemi španělskými kluby,“ řekl Kotík.

Během covidu lidé do hraček víc investovali

Efko-karton se 62 zaměstnanci má v nabídce několik stovek položek, co se týče hraček a společenských her. Další hry dělá na zakázku, těch je ročně 150 až 200 druhů. Za letošek očekává firma obrat 105 milionů korun, 40 procent z exportu. Odběratele má Efko například i v Izraeli. Firma má své vývojové oddělení, které při návrhu her a hraček spolupracuje se speciálními pedagogy.

Na minulé dva roky s epidemií si Kotík přes zavírání obchodů nestěžuje, obrat podniku proti roku 2019 stoupl asi o patnáct procent. „My jsme měli covidové roky paradoxně velmi dobré, protože jak byli lidé víc doma, i s dětmi, tak víc investovali do hraček, konkrétně do her,“ řekl.

Poptávka podle něj byla tak velká, že se v evropských zemích těžko sháněly výrobní kapacity. Loni však výrazně zdražil materiál, což se nedalo rychle promítnout do cen zakázek, a zhoršila se jeho dostupnost. Letos se zakázky podle Kotíka vrátily na úroveň roku 2019.

„Zatím se držíme téměř na loňských číslech, ale je tam cítit velká změna,“ řekl.

Příští rok firmě stoupnou ceny energií, podle jednatele se nedá vyloučit pokles poptávky. Předchozí krize podle něj ale neměly na tento segment až tak velký dopad, protože se rodiče stejně snaží dětem něco dopřát.

Kotík je také vlastníkem firmy Ites Racing, která pokračuje ve výrobě české autodráhy s tradicí sahající do 60. let, dříve známé pod názvy Europa Cup a Faro.