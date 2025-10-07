Stavební harmonogram hřiště, které se začalo budovat letos na jaře, se drobně posunul kvůli přeložkám inženýrských sítí. „Přeložka vysokého a nízkého napětí ze strany společnosti ČEZ Distribuce proběhne později, než se původně plánovalo,“ uvedla mluvčí radnice Zuzana Melounová.
„Město uznalo objektivní důvody na straně objednatele, které jsou relevantní pro jednání o prodloužení termínu realizace. Již v tuto chvíli ale můžeme říct, že hřiště by mohlo být veřejnosti otevřeno na jaře 2026,“ rychle dodal místostarosta města Libor Honzárek (TOP 09).
Slib se plní po 35 letech. Brodská škola se konečně dočká venkovního hřiště
Moderně pojatý areál už se rýsuje, v tuto chvíli jsou již jasně patrné jeho obrysy. Podél Reynkovy ulice povede umělá běžecká dráha, pod ní bude víceúčelové hřiště. Takřka hotová se na první pohled už zdá workoutová část areálu. Protože je sportoviště situováno do svahu, vytvořili stavebníci mohutné terasy.
„Strašně moc se na hřiště těšíme, vlastně se ho nemůžeme dočkat,“ svěřila se už při zahájení stavby ředitelka školy Andrea Hubáčková. Nové sportoviště nahradí původní travnatý plácek s brankami. Jiné hřiště, které by mohlo sloužit pro tělocvik, u školy není.
„Běhat chodíme nejčastěji do parku,“ zmínila Hubáčková, jak jsou řešeny venkovní hodiny tělesné výchovy. A není výjimkou, že si škola pronajme atletický areál Na Losích a objedná autobus, který tam děti i s doprovodem odveze. Takto složité manévry by od školního roku 2026/2027 měly odpadnout.
Pro Sokol, školní výuku i běžnou veřejnost
Multifunkční sportovní areál je podle starosty Zbyňka Stejskala prioritně zaměřený na podporu organizovaného sportu tělovýchovné jednoty Sokol. „Ale při volné kapacitě bude hřiště využíváno běžně i širokou veřejností a žáky školy během tělesné výchovy a školních aktivit,“ podotkl starosta. Škole by měl patřit zejména dopoledne, veřejnosti odpoledne.
Nová hřiště se do areálu na Nuselské vejdou celkem tři. To největší bude víceúčelové určené pro rozličné aktivity od běžného cvičení po míčové hry. Pod ním směrem ke škole už je patrné speciální workoutové hřiště. Nejblíže budovy s tělocvičnami pak bude kurt na tenis či volejbal.
To vše ale bude doplněno dalšími prvky. V oploceném areálu podél Reynkovy ulice vznikne atletická čtyřdráha určená pro sprinty. Vedle ní je plánován sektor pro skok daleký. O kousek dál pak má být zvláštní výseč pro hody a vrhy. Místo zbyde na horolezeckou stěnu. A i na menší tribunu, z níž bude možné dění na sportovištích sledovat.
V současné době jsou v plném běhu práce na finálním dorovnání štěrkové vrstvy multifunkčního hřiště i tenisového hřiště, budují se opěrné konstrukce pod plošinou pro imobilní občany a pokračuje výstavba zázemí pro veřejnost.
Zvláštností bude výtah pro imobilní osoby
„Celý areál je rozdělen do 17 stavebních objektů včetně terénních úprav, opěrných zdí, osvětlení, drenážního systému a oplocení,“ poznamenala Melounová.
„Věřím, že nové sportoviště výrazně zlepší podmínky pro atletiku, fotbal, tenis, volejbal i další sportovní aktivity,“ dodává Stejskal.
„Nové hřiště výrazně zkvalitní sportovní prostředí v Havlíčkově Brodě a poskytne bezpečné a moderní zázemí pro děti, mládež i dospělé, kteří se chtějí věnovat pohybu a sportu,“ doplnil ho místostarosta Vladimír Slávka (ANO).
Sportoviště, protože je umístěno ve svahu, bude mít i jednu zvláštnost. Tou bude výtah pro hůře se pohybující osoby. Areál bude doplněn o upravené parkoviště pro celkem 35 aut. Ze staré kotelny v rohu parcely pak vznikne i patřičné zázemí včetně šaten a sociálních zařízení.
Soutěž dopadla lépe, než radnice doufala
Stavební práce dostala na starost místní firma Chládek a Tintěra. Postavit sportoviště slíbila za necelých 80 milionů korun. „Cena dle projektové dokumentace byla přes 90 milionů včetně DPH. Vysoutěžilo se tedy výrazně levněji,“ pochvaloval si radní Jan Matějka (TOP 09).
Přibližně 40 procent ceny uhradí dotace od Kraje Vysočina, téměř 49 milionů zaplatí město ze svého rozpočtu.
Absencí kvalitního venkovního sportoviště škola trpěla už od svého otevření v září roku 1990. Mnohokrát bylo slibováno, některé vize ho dokonce spojovaly s chystanou sportovní halou, která tu dle dávných úvah měla vyrůst. Rodiče dokonce v minulosti sepisovali za vybudování sportoviště petice. Až do nynějška však zůstávalo jen u slibů.
„Hřiště je už několik let vyprojektované, ale dosud jsme se k jeho výstavbě z nejrůznějších důvodů nedostali. To bychom konečně chtěli napravit. Nuselská je jediná škola, která venkovní hřiště pro děti nemá a dlouhodobě tím trpí,“ vysvětloval už předloni na podzim starosta Zbyněk Stejskal (ODS). Dočká se od příštího školního roku, po dlouhých 35 letech.
13. března 2025