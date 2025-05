Nové Město zřídí relaxační areál. Jeho součástí budou nová hřiště i skatepark

„To bylo naším cílem – mít tato hřiště a oddechové plochy v docházkové vzdálenosti od škol a od centra, aby tam pak lidé ten volný čas skutečně trávili. Není to typ sportoviště, které by mělo vzniknout někde za městem,“ okomentoval novoměstský starosta Michal Šmarda (Lepší NM).

Stěžejní body celého komplexu budou podle něj dva – dopravní hřiště a skatepark. Právě takové vyžití totiž ve městě nyní chybí.

„Dnešní dopravní hřiště je pouze takový provizorní asfaltový plácek, na kterém jsou namalovány nějaké trasy a prvky. I přesto je ale poměrně dost využívaný, a to jak školami, tak veřejností. Právě proto jej chceme v daném místě zachovat a zapracovat na něm, vylepšit ho, aby hřiště splňovalo všechna potřebná kritéria,“ vysvětlil starosta. Doplnil však, že městu nezáleží „pouze“ na technických parametrech.

„Chceme zároveň, aby šlo o přírodě blízké řešení. Což dnes neplatí, protože tam máme jenom jednu velkou asfaltovou plochu,“ konstatoval Šmarda.

Prostory protkané zelení

Podle studie, kterou má již radnice k dispozici, budou nové prostory pro výuku dopravní výchovy protkané zelení, a to včetně vzrostlých stromů. Jejich vznik vítá i Tomáš Augustýn, ředitel blízké II. základní školy v ulici Leandra Čecha. „Kvalitní, plnohodnotné dopravní hřiště se značkami a dalším příslušenstvím je určitě ve městě potřeba. Vzhledem k neustále stoupajícímu počtu aut a rušné dopravě je dnes bezpečnost silničního provozu hodně důležitá, děti se musí s pravidly seznamovat co nejvíce,“ myslí si Augustýn.

Uvítal by, kdyby bylo dopravní hřiště volně k dispozici rovněž pro veřejnost, mimo oficiální výuku. „Děti by ho tak mohly využívat i po vyučování. Jezdit tam na kole nebo na koloběžce, trénovat, trávit tam smysluplně volný čas,“ míní ředitel.

Druhým dominantním sportovištěm, které má vyrůst na břehu Klečkovského rybníka, bude skatepark. I ten teď v Novém Městě na Moravě schází. Plánovaný prostor s řadou moderních streetových překážek i s posezením pro přihlížející zaujme v areálu plochu zhruba 900 metrů čtverečních.

V jeho sousedství budou navíc moci řádit ještě parkouristé, již budou mít k dispozici také své speciální hřiště s tartanovým povrchem.

Relaxace napříč generacemi

„Já osobně bych viděl skatepark raději vedle haly, za přístavbou základní školy. To by podle mě bylo lepší místo, zatímco prostory u rybníka bych směřoval víc do parkových úprav, do podoby přírodního, odpočinkového místa, s čímž mi skatepark úplně neladí,“ vyjádřil se k plánům zastupitel Tomáš Blažek (Piráti).

Obecně je však s podobou návrhu spokojený. „Pokud se ho povede zrealizovat, jak je to nyní ve studii, mohlo by ve městě vzniknout nové příjemné a zajímavé místo,“ konstatoval Blažek.

Zkrátka nemají přijít ani menší děti – pro ty jsou v areálu plánovány například tři nerezové skluzavky, nainstalované přímo ve svahu směrem k toku Bobrůvky, nebo herní prvky v podobě dřevěných klád se sítí.

Stávající dětské dopravní hřiště je jen provizorní. Město chce proto nové, které bude splňovat všechny potřebné parametry.

Velkou část celé plochy u rybníka zaujme i oddechový park, kde budou moci ve stínu relaxovat návštěvníci napříč generacemi. „Hlavní centrální trojúhelníkový prostor je zamýšlen jak k odpočinku, tak jako místo setkávání. Umístěním propojuje všechny funkce areálu s přesahem až k vodnímu molu,“ uvádějí ve studii autoři ze společnosti Hydro Gas Manufacture.

Ačkoliv se má velké, podsvícené molo z dubového dřeva klenout výrazně do prostoru rybníka, s koupáním se v této vodní nádrži nepočítá. „Půjde spíš o možnost relaxace u vody, posezení na břehu,“ upřesnil starosta.

Mohlo by být už příští rok?

Město je teď podle něj zatím v první fázi plánování. K dispozici má hotovou studii a během letošního roku chce zvládnout projekční přípravu, včetně případných změn a doplnění nynějšího záměru.

„Budu navrhovat, aby byl projekt zařazen do investic na příští rok. Pokud tedy nenastanou žádné komplikace, mohli bychom to v nadcházejícím roce stihnout zrealizovat. Případně pak v roce následujícím,“ upřesnil Šmarda.

Podle studie by se měly náklady pohybovat kolem necelých šestnácti milionů korun bez daně. Novoměstská radnice počítá s tím, že se na projekt pokusí získat dotace.