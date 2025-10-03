Na samém konci turistické sezony se po opravě znovu otevírá Santiniho perla

  14:06
Tak trochu ve stínu poutního kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře zůstává blízký Dolní hřbitov. Je pod ním přitom podepsán, stejně jako v případě zmíněné památky UNESCO, tentýž legendární architekt – Jan Blažej Santini-Aichel. Barokní perla má nyní za sebou rozsáhlou obnovu za více než čtyři miliony korun.

Ačkoliv s posledními zářijovými dny je na Dolním hřbitově u konce i oficiální návštěvnická sezona, zájemci budou mít o nadcházejícím víkendu ještě možnost do zákoutí unikátní stavby nahlédnout. A to dokonce velmi podrobně.

„Slavnostní znovuotevření památky, která byla vysvěcena již v roce 1709, se uskuteční v sobotu 4. října od patnácti hodin. Pro veřejnost bude připraven program s informacemi o historii a obnově hřbitova. Na místě budou k dispozici i archivní snímky a fotografie z oprav,“ přiblížila Jitka Klementová, technička stavebních investic Žďárského děkanství, jež měla rekonstrukci cenné památky na starosti.

Opravy žďárské barokní perly začaly již v roce 2022, skončily letos.
Původně byl krchůvek tvořen třemi kaplemi, čtvrtá – narušující Santiniho symboliku, byla dostavěna až dodatečně.
Stav šindelů na Dolním hřbitově ve Žďáře nad Sázavou byl již havarijní.
Celkem čtyřletá obnova barokní stavby začala již v roce 2022. Na řadě byla nejprve západní kaple, do které už zatékalo kvůli dožilé a místy i chybějící šindelové krytině.

„Nepůvodní bednění navíc způsobilo špatné provětrávání, což vedlo ke vzniku hniloby na některých částech krovu. Poškozené prvky proto musely být vyměněny či ‚naprotézovány‘,“ vylíčila Klementová. Následně byla položena nová šindelová krytina a došlo k opravě štuků, říms i omítek.

Složitější návrat k původnímu řešení

V podobné režii proběhla v roce 2023 také rekonstrukce jižní kaple a v roce 2024 pak došlo na kapli východní a na dvě ohradní zdi. Tato fáze prací však byla podle stavební techničky o dost náročnější. Dřívější opravy totiž narušily původní vzhled střechy, takže při loňské renovaci a úpravách byl zvolen složitější návrat k původnímu řešení.

Želva, hvězda, lebka i W, to jsou půdorysy Santiniho staveb v Česku

„Výraznou pomoc při obnově tehdy poskytli podporovatelé z Anglie, kteří přispěli nejen finančně, ale také se osobně zapojili do prací,“ vzpomněla Klementová a doplnila, že na letošek potom připadla renovace severní kaple a také posledních dvou zdí. V tomto případě byl však krov ve výrazně lepší kondici, proto si vyžádal pouze minimální zásahy.

Jak se čtyři sezony trvající opravy povedly, lze posoudit právě tuto sobotu. „Na místě budou také lidé, kteří se na pracích přímo podíleli. Mohou tak zájemcům zodpovědět i případné dotazy,“ zmínila Lenka Šustrová, moderátorka pastoračních aktivit Žďárského děkanství.

Na půdorysu trojúhelníku

Dolní hřbitov, nacházející se přímo u silnice první třídy v Santiniho ulici, vznikl z iniciativy opata Václava Vejmluvy, a to kvůli obavám z morové epidemie. Ta nakonec město nezasáhla, což obyvatelé přičítali přímluvě Panny Marie, patronce blízkého klášterního kostela. Stavbou opat pověřil architekta Jana Blažeje Santiniho, jenž hřbitov vybudoval na půdorysu sférického trojúhelníku se třemi kaplemi – jako odkaz na Nejsvětější Trojici. Svému původnímu účelu ale začala stavba sloužit až později.

Původní tvar je dodnes viditelný, a to díky kamenům v trávě a kresbám na fasádách. „Symbolika trojúhelníku byla však porušena dostavbou čtvrté kaple v roce 1755, k níž došlo z podnětu opata Bernarda Henneta,“ popsala Klementová. Díky čtvrtému objektu tak Dolní hřbitov, zvláště při pohledu z výšky, připomíná svým tvarem lidskou lebku.

Světci z mostu ve Žďáru jsou po letech pohromadě, zdobí zdejší hřbitov

Návštěvníci se v areálu památky mohou pokochat nejen samotnou obnovenou vizáží stavby, ale také historickými kříži či originály soch ze žďárského barokního mostu; přímo na přemostění byla díla nahrazena replikami. Zajímavostí Dolního hřbitova je rovněž barokní socha anděla posledního soudu pocházející z 18. století. Připomíná pomíjivost života a sílu víry.

Generální obnova památky, rozdělená do čtyř etap, byla financována za podpory kraje, ministerstva kultury, města i mnoha drobných dárců. Celkové náklady se vyšplhaly na zhruba 4,4 milionu korun.

