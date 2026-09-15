S požadavkem na renovaci některých náhrobků přišla ředitelka Galerie a muzea Vysočiny Alena Jindrová. Představila ho na jednání výboru pro kulturu a cestovní ruch.
„Město by mělo systematicky pečovat o památkově chráněné objekty a významné hroby osobností spojených s historii Havlíčkova Brodu,“ uvedla na jednání.
Zmínila při tom potřebu vyčistit zejména hrob Vincence Doubravy, učitele a ředitele měšťanské školy. Obnovení nápisů a restaurátorské ošetření by si zasloužil náhrobek pátera Víta Daníčka. Za další mimořádné hodnotný, který by si zasloužil obnovu, označila i empírový náhrobek významné měšťanské a úřednické rodiny Kundrathovy z roku 1837.
„V případě náhrobků řady významných osobností již dnes nejsou čitelná jména, některé sochy jsou poničené a opravu vyžaduje i centrální hřbitovní kříž,“ popsala mluvčí radnice Jana Vránová.
Církevním majetkem starý hřbitov není
„Hřbitov svatého Vojtěcha s nejstarším kostelem na území Brodu je neobyčejným zákoutím, jehož prostřednictvím i celá řada návštěvníků poznává historii města,“ podpořila myšlenku na renovaci náhrobků předsedkyně výboru a zastupitelka Jana Fischerová.
Její kolegové v zastupitelstvu tento nápad jednoznačně schválili. Drobné námitky měl pouze Vladimír Frič, nestraník zvolený za KSČM, ovšem letos kandidující za SPD a Trikoloru. „Udivuje mě, že vždy na posledním jednání zastupitelstva ve volebním období se rozdávají dotace na církevní majetek,“ prohlásil.
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Jak žily i jak zemřely. Osobnosti na brodských Olšanech připomenou QR kódy
Mýlil se, jak mu vzápětí vysvětlili další zastupitelé. V případě hřbitova se nejedná o církevní majetek, vlastníkem celého areálu a mnohých hrobů je město. Další hroby mají soukromé majitele.
Na obnovu náhrobků nakonec zastupitelé vyčlenili 250 tisíc korun. „Taková suma bude v návrhu rozpočtu na příští rok. Ten ovšem budou schvalovat až noví zastupitelé,“ konstatoval starosta Zbyněk Stejskal. Podobná suma by se mohla v rozpočtech objevovat i v dalších letech.
Co jsou pro Prahu Olšany, to je pro Brod Vojtěch
Mnozí zastupitelé by rádi s opravami začali ještě letos. Podle vedoucího odboru rozvoje města Josefa Beneše to ovšem není tak jednoduché. „O případných opravách s památkáři diskutujeme dlouhodobě. Ale momentálně od nich nemáme žádné závazné stanovisko. Na to by bylo třeba vyčkat,“ vysvětlil.
Hřbitov svatého Vojtěcha je pro Brod něco jako pro Prahu Olšany. Poslední spočinutí tu našly nejvýznamnější osobnosti z historie města. Některé z hrobů byly restaurovány před deseti a více roky. Na začátku loňského roku u těch nejvýznamnějších přibyly na popud historika Michala Kampa QR kódy, jejichž prostřednictvím si návštěvníci o každé osobnosti přečtou spoustu zajímavostí.