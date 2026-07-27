Úpravy pohřebiště v Křemešnické ulici mají kapacity kolumbárií významně posílit. Ve třech etapách tam postupně vznikne celkem 950 schránek, přičemž každá pojme jednu až čtyři urny. To umožní uložení až 3 540 nádob. „Městu tak vznikne dostatečná rezerva na přibližně dalších 82 let,“ vyčíslila mluvčí pelhřimovské radnice Andrea Unterfrancová.
Aktuálně je dokončena, po více než roce prací, první a nejrozsáhlejší část tohoto plánu. Vyšla na zhruba 47 milionů korun a vzniklo díky ní 1125 nových míst pro urny.
Podle vedení města, které hotové zázemí představilo v pondělí, však není zásadní „pouze“ zajištění větší kapacity kolumbárií, ale také výsledná podoba, již tato část hřbitova získala.
Do emailu nám chodily nabídky na unifikované schránky, které se nám úplně nelíbily. A jsem rád, že jsme nakonec šli jinou - tedy touto - cestou. Vzniklo krásné dílo, které tady bude fungovat minimálně desítky, možná i stovky let.
Zdeněk Jarošmístostarosta Pelhřimova
„Od našich technických služeb jsme už delší dobu dostávali upozornění na docházející prostor v kolumbáriích. Do toho nám chodily do emailu nabídky na unifikované schránky, které se nám ale úplně nelíbily. A jsem rád, že jsme nakonec šli jinou - tedy touto - cestou. Vzniklo krásné dílo, které tady bude fungovat minimálně desítky, možná i stovky let,“ zhodnotil pelhřimovský místostarosta Zdeněk Jaroš (TOP 09).
Výraznou roli hraje symbolika
Proměnou prošla východní část městského hřbitova, a to podle návrhu brněnského Atelieru Tišnovka, pod vedením architektů Petra Todorova a Michala Říčného. Ti se krom dlouhých řad kolumbárií zhostili i vytvoření pietního prostoru s výraznou symbolikou a návazností na podobu „staré“ části hřbitova.
Nově vzniklá plocha má například tvar obdélníku, čímž odpovídá celkovému uspořádání celého hřbitova. Osa tohoto obdélníku směřuje na východ - ke Křemešníku a tamnímu kostelu Nejsvětější Trojice, který je významným poutním místem.
Zmíněnou osu tvoří kamenná řeka života, jež je paralelou životní pouti. „Začíná bronzovou kašnou, která představuje křtitelnici, a končí bronzovým křížem, místem smíření,“ popsal Todorov. Prostor je podle něj rozčleněn i bočními sloupořadími, která vytváří místo pro ztišení před jednotlivými kolumbárii. Toto zázemí má navíc časem obrůst popínavými rostlinami; vznikne tak intimnější atmosféra.
Samotné schránky, každá pro jednu až čtyři urny, jsou vybudovány z cihel, aby navazovaly na cihlovou ohradní zeď. „Na jejich stavbu jsme použili kolem 40 tisíc kusů cihel,“ vyčíslil Martin Trefil, stavbyvedoucí firmy Status, jež měla rozšíření pelhřimovského hřbitova na starosti. Práce zahájila loni na jaře.
Obřadní prostor s kamenným oltářem
Architekti se navíc snažili co nejvíce zapojit i místní materiály - použita tak byla například šedá žula pocházející z Lipnice nad Sázavou na Havlíčkobrodsku.
U mohutného šestimetrového bronzového kříže, jenž byl vyroben v umělecké slévárně Waller-Matějíček, vznikl i menší obřadní prostor s kamenným oltářem. Může sloužit například pro rozloučení se zesnulými, ale i pro chvíle odpočinku a vzpomínání pozůstalých. Kříž, stejně jako kašnu, zdobí motivy minotaurovského labyrintu.
Uvedené úpravy pohřebiště však nemají být zdaleka posledními.
|
K poslednímu rozloučení na rozšířeném hřbitově poslouží i šestimetrový kříž
„Jedná se pouze o první etapu, promyšlené však máme už i ty následující. Hřbitov čeká další rozšíření, a to třeba včetně poutní cesty na Křemešník, kde se uvažuje o devíti zastaveních,“ nastínil Ladislav Med, starosta Pelhřimova (ODS).
Další kolumbária chce radnice zbudovat v zadní části hřbitova. Počítá se rovněž s rozrůstáním parkoviště, vznikem nového zázemí pro odpadové hospodářství nebo s vytvořením nového vstupu na hřbitov. „Plánovány jsou i přírodní cesty od autobusové zastávky k parkovišti, přemístění kříže z křižovatky na nové pietní místo v háječku u hřbitova a další úpravy vegetace, cest a veřejného osvětlení,“ sdělila k budoucím etapám Unterfrancová.
|
29. dubna 2026