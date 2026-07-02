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Místo hrobů slouží aplikace a strom vzpomínek. Zájem o pohřby do země upadá

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  12:03
Netradiční způsob pohřbívání zesnulých mohou zvolit pozůstalí v Bystřici nad Pernštejnem na Žďársku. Urny s popelem tam lze uložit pod zem, do pomyslných kořenů takzvaného stromu vzpomínek Eiwa. Obvyklý náhrobek pak nahradí zářící skleněné lístečky, jež mohou blízcí zemřelého ovládat pomocí mobilní aplikace.

Model stromu, chráněný skleněným pavilonem, již budí pozornost na bystřickém centrálním hřbitově, v místě rozptylové loučky. Ač tento výrazný prvek zaujímá plochu pouhých patnácti metrů čtverečních, pojme popel až 1 100 zesnulých.

„Náš hřbitov se nachází v centru města a není nafukovací. Hledali jsme tedy způsob, jak umístit na co nejmenší plochu co nejvíce uren. Právě o urny je totiž mezi lidmi výrazně větší zájem než o klasické kopané hroby,“ popsal bystřický starosta Martin Horák.

Zařízení zaujalo vedení města v Mariánských Lázních, kde v listopadu 2024 vůbec první Eiwa v režii firmy Memory Crystal vznikla. A po obhlídce vzorového stromu v Čisté u Rakovníka bylo rozhodnuto.

Je to velmi zajímavé a já osobně projektu fandím. Jen si nejsem jist, zda to bude dobře vnímáno i obyvateli. Doufám ale, že Bystřičáci tento nový způsob ukládání ostatků pochopí a zvyknou si na něj.

Karel Pačiskaradní a bývalý starosta Bystřice nad Pernštejnem

S budováním začal dodavatel na jaře, hotovo je právě nyní. Náklady činí zhruba šest milionů korun. „Když vidím výsledek, mám pocit, že sem strom patří, rozhodně to nijak neuráží. Ani žádné negativní reakce od obyvatel jsem nezaznamenal, i když uznávám, že jde o nový způsob pohřbívání, který není pro každého,“ vyjádřil se Horák.

Lehké obavy z reakcí veřejnosti má bystřický radní a bývalý dlouholetý starosta Karel Pačiska. „Je to velmi zajímavé a já osobně projektu fandím. Jen si nejsem jist, zda to bude dobře vnímáno i obyvateli. Doufám ale, že Bystřičáci tento nový způsob ukládání ostatků pochopí a zvyknou si na něj,“ sdělil Pačiska.

Ostatně lidé mají podle něj možnost volby. Mohou volit i klasický způsob urnového hrobu, uložení urny do běžného kolumbária nebo také pohřbení do země.

Vzpomínání na lavičce u modelu stromu

Pozůstalí, již vyberou Eiwu, nebudou na mrtvé vzpomínat u náhrobku či samotné urny, ale třeba právě na lavičce u pavilonu s modelem stromu. Ten má ve větvích 600 skleněných lístků, patřících k jednotlivým urnám.

Po každém pohřbu je ale základní, čirý prvek nahrazen unikátním, vyrobeným přímo pro zemřelého. „Lísteček vždy obsahuje 24karátové zlato. Přidat lze rovněž malé množství popela zesnulého nebo na sklo nechat vypískovat jeho jméno,“ objasnil Lukáš Illek, provozní ředitel firmy Memoty Crystal.

Bystřice je jedno z mála měst v Česku, kde Eiwa vznikla. Míst má ale přibývat, firma řeší 15 dalších projektů. (30. června 2026)
Bystřice je jedno z mála měst v Česku, kde Eiwa vznikla. Míst má ale přibývat, firma řeší 15 dalších projektů. (30. června 2026)
Pro konání pohřbů je k dispozici zásuvný tubus s obřadní urnou. (30. června 2026)
Základní skleněný lístek se po obřadu nahradí unikátním kusem, v němž může být i popel zesnulého či vypískované jeho jméno. (30. června 2026)
Strom vzpomínek lze ovládat pomocí tabletu na altánu či mobilní aplikací. (30. června 2026)
10 fotografií

Každý list má přiřazený profil pochovaného člověka. „V něm jsou základní informace, jako je jméno a datace, tedy údaje nepodléhající GDPR. Pokud pozůstalí chtějí, mohou tam přidat fotografii a případně další informace - životopis, parte, další fotky,“ vyjmenoval Illek a doplnil, že údaje mohou být v režimu veřejném, kdy je přes tablet na pavilonu Eiwy či v aplikaci najde každý, nebo profil rodina uzamkne.

„V tomto případě půjde dohledat jen jméno a datace, stejně jako na náhrobku. Bližší informace spatří pouze blízcí po zadání PIN. V rámci rodiny se navíc dají na profil posílat třeba i vzkazy, sdílet vzpomínky či fotky,“ vylíčil ředitel.

„Vzpomínkový mód“ po načtení profilu

Eiwa má hudební podkres i několik světelných režimů. Během roku tak budou lístky zářit různými odstíny. V zimě například modře, na podzim půjdou tóny do červena.

Přijde-li si rodina na zesnulého zavzpomínat, po načtení jeho profilu se strom automaticky přepne z barvy do „vzpomínkového módu“. Barevně tepat pak začne jen list patřící konkrétní osobě. „Je to stejné, jako byste rozsvítili svíčku na hrobě,“ přiblížil Illek s tím, že ovládání je snadné, aby jej zvládli i lidé, co technice příliš neholdují.

Hřbitovy na Vysočině jsou plné. V Bystřici tak uloží urny pod křišťálový strom

Samotné rozloučení a uložení ostatků může být soukromé, ale i spojené s obřadem. „V okamžiku, kdy obřad končí, tubus s urnou pomocí tlačítka pomalu zajede do země,“ vysvětlil Illek. Po pohřbu a odchodu pozůstalých správce přemístí urnu na finální pozici pod zemí. Tam jsou nádoby uloženy v kovových tubusech a jejich umístění souhlasí s úředními záznamy.

Pod strom se vejde 600 uren, přesněji 120 tubusů po pěti nádobách. „Uprostřed, přímo pod kmenem, je ještě centrální úložiště na 500 vsypů, tedy jakási náhrada rozptylové loučky,“ dodal Illek.

Cena za pronájem míst se nemá příliš lišit

Zařízení ještě není zkolaudované, přibudou třeba i lavičky u pavilonu. Vedení města bude také jednat o přesných podmínkách a cenách za pronájem míst. „Snahou je, aby byly podobné jako při uložení urny do běžného kolumbária,“ řekl Horák s tím, že spuštění Eiwy plánuje radnice zhruba na září. Dodal také, že se již ozývají první zájemci.

„Někomu se může strom zdát drahý, ale pokud bychom stavěli kolumbárium pro 600 uren, bude stát klidně deset milionů,“ podotkl Karel Pačiska.

Bystřice má letos kromě Eiwy vyhrazeny i dva miliony na budování standardních nových úložišť pro urny v zídce oplocení hřbitova. Vznikne tak 24 úložišť, přičemž do jednoho se vejdou čtyři nádoby.

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