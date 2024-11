Starý hřbitov v Havlíčkově Brodě je chráněnou kulturní památkou. Bez souhlasu památkářů se tudíž nápad opatřit hroby významných obyvatel města kódy obejít nemohl. Na to se tak trochu zapomnělo a povolení se dohánělo na poslední chvíli.

„Jednání s památkáři proběhlo přímo na místě v úterý. S umístěním QR kódů souhlasí. Na místech, kde budou tyčky zapíchnuté do země, udělali značku,“ informoval Tomáš Holenda, člen Okrašlovacího spolku Budoucnost, jenž se na zřízení stezky podílel.

Oproti původním myšlenkám nebudou QR kódy na samotných náhrobcích. Před hrobem vybrané osobnosti bude zapíchnuta kovová tyčka, na jejímž vrcholu bude plíšek s vyraženým kódem. Ten si zájemci načtou do svých mobilních telefonů a tabletů. Odkaz je zavede na městské webové stránky. I město se totiž na zřízení stezky podílelo.

„Lidé tam uvidí životopis a fotografie k zesnulému. Zjistí, kým byl, čím se proslavil a co prožil, nebo kdo byli jeho rodiče. A dočte se i na co dotyčný zemřel. To mi na hřbitově přišlo jako trefné,“ vysvětluje historik Michal Kamp, který informace o zesnulých dával dohromady.

Prozatím je QR kódem opatřeno patnáct hrobů. Do budoucna by mohly některé další přibýt. „Už nyní, ještě před otevřením stezky, nám návštěvníci poslali podněty k označení dalších tří hrobů. Stejně tak budeme přijímat podněty k doplnění informací o již zmíněných osobnostech,“ podotkl Tomáš Holenda.

Slavnostní otevření naučné stezky se uskuteční v sobotu 2. listopadu od 15. hodin. Symbolicky se tak stane v den Památky zesnulých. Zájemce po označených hrobech provede Michal Kamp a pohovoří o osudech jejich nájemců. „Pak už to převezme technika,“ usmívá se historik.