K poslednímu rozloučení na rozšířeném hřbitově poslouží i šestimetrový kříž

Autor:
  16:40
Tunový bronzový kříž a kašnu s ornamenty minotaurovského labyrintu nainstalovali pracovníci umělecké slévárny Waller-Matějíček spolu s jeřábníky architekty na nově budovanou část pelhřimovského hřbitova. Nově vytvořené pietní místo budou moci pozůstalí využít i pro poslední rozloučení.

Kříž s kašnou a mezi nimi potůček vykládaný umělými kameny, který bude ohniskem smutečního prostoru uzavřeného betonovými boxy kolumbárií na urny.

„Stěžejním motivem je kašna s průhledem stropem do nebe, z níž pramení voda, která teče kamenným korytem, symbolizujícím cestu člověka na zemi životem a která končí u kříže. Ty dílčí výtvarné motivy si tam už každý musí najít a vysvětlit sám,“ řekl architekt Michal Říčný, který je autorem architektonického řešení spolu s kolegou Petrem Todorovem.

Na hřbitově v Pelhřimově přibyla při jeho rozšiřování kromě kolumbárií i bronzová kašna a šest metrů vysoký kovový kříž. Propojuje je řeka vytvořená z kamenů symbolizující tok života. Nově vytvořené pietní místo budou moci pozůstalí využít i pro poslední rozloučení. (29. dubna 2026)
12 fotografií

Kříž s kašnou převezli na hřbitov ve středu z Brna. Kolem poledne ho na místo usadil jeřáb. Montéři jej pak upevnili na patku a přimontovali na něj ozdobné kovové doplňky.

„Koncept vznikal postupně, když jsme se celku snažili dát vyšší smysl související s obřadním prostorem v prostoru za křížem. Chtěli jsme, aby nešlo jen o formální seskupení kolumbárií, ale mělo to centrální vyšší smysl v souvislosti s obřadním místem dole za křížem,“ dodal Říčný.

Rozšíření poskytne rezervu na osmdesát let

Městský hřbitov ve východní části Pelhřimova u ulice Křemešnická má nyní kolumbárium s více než osmi stovkami schránek. Jejich kapacita už byla naplněna. Ve třech etapách postupně vznikne nových asi 950 schránek, což umožní uložení až 3 540 nádob.

„Při dlouhodobém průměru ukládání asi 28 uren ročně poskytne toto množství rezervu zhruba na osmdesát let,“ uvedla mluvčí pelhřimovské radnice Andrea Unterfrancová.

Na hřbitově v Pelhřimově dochází místa pro urny, město postaví kolumbárium

První etapa prací vyjde na zhruba 41 milionů korun a skončí letos na jaře. Zahrnula také bourání starého oplocení či úpravy zeleně. Počítá se i s budováním nových cest a jejich doplněním mobiliářem.

Plánovány jsou i nové přírodní cesty od autobusové zastávky k parkovišti, přemístění kříže z křižovatky na nové pietní místo v háječku u hřbitova a další úpravy vegetace, cest a veřejného osvětlení.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Hrdý majitel Dukly po baráži: Chtěl bych, aby nás vzali do extraligy

Litvínov, 25. 4. 2026. Verva Litvínov - Dukla Jihlava, 5. zápas baráže o...

Na krku klubovou šálu, na tváři úsměv, v duši mír. Slavomír Pavlíček ukončil svoji první sezonu v Dukle jako většinový majitel stále prvoligového klubu, po ztracené baráži v Litvínově z něj přesto...

Brod zachrání dlouho opomenutou zříceninu. Je dosud zahalená řadou tajemství

Na zřícenině hradu Ronovec spolek Osgord pořádá několikrát do roka brigády....

Město Havlíčkův Brod se bude více starat o hrad Ronovec. Ten se sice nachází u Břevnice, mimo katastrální území Brodu, je však jeho majetkem a s historií města je úzce spjatý. Na záchranné práce...

Jihlava - Litvínov 1:5, Verva pohodlně došla k barážovému mečbolu. Vyhrála i potřetí

Hokejisté Litvínova se těší z branky na ledě Jihlavy.

Také po třetím zápase hokejové baráže o extraligu platí, že je v ní litvínovská Verva stoprocentní. Severočeši ovládli také první zápas série hraný v Horácké aréně, a to suverénním výsledkem 5:1. Už...

Nezmar Čachotský: Nádrž byla prázdná. Baráž? Zakázali nám o ní mluvit

Verva Litvínov - Dukla Jihlava, 5. utkání baráže o hokejovou extraligu. Útočník...

Už 44 let, 70 zápasů v sezoně. Kapitán jihlavských hokejistů Tomáš Čachotský je nezničitelný, ale taková nálož dostala i jeho. Po baráži, kterou po sobotním krachu 0:5 v Litvínově ztratila jeho Dukla...

Jihlava - Litvínov 4:2. Domácí odmítli konec, prvním vítězstvím prodlužují sérii

Jihlavští hokejisté slaví gól v utkání s Litvínovem.

Hokejisté Jihlavy porazili ve čtvrtém utkání baráže o extraligu Litvínov 4:2, stav série hrané na čtyři vítězství snížili na 1:3 a udrželi se ve hře o postup do nejvyšší soutěže. Výraznou zásluhu na...

K poslednímu rozloučení na rozšířeném hřbitově poslouží i šestimetrový kříž

Na hřbitově v Pelhřimově přibyla při jeho rozšiřování kromě kolumbárií i...

Tunový bronzový kříž a kašnu s ornamenty minotaurovského labyrintu nainstalovali pracovníci umělecké slévárny Waller-Matějíček spolu s jeřábníky architekty na nově budovanou část pelhřimovského...

29. dubna 2026  16:40

Hlava: Nechci urazit, ale rozdíl mezi první ligou a extraligou je. Míří do Kladna?

Jihlavský brankář Adam Beran zasahuje před Nicolasem Hlavou z Litvínova.

Vyprodaný stadion vyvolával jeho jméno, on si pak udělal na památku fotku s bratry Kašovými. Vítězná baráž s Jihlavou byla tečkou za čtyřletou štací hokejového útočníka Nicolase Hlavy v Litvínově,...

29. dubna 2026  9:57

Za šest hodin šest pokojů. Než přišli klienti domova z práce, měli vymalováno

Šestice učňů z druhého ročníku oboru malířské a natěračské práce vymalovala...

Šest mladých adeptů cechu malířů pokojů pod dohledem mistrů řemesla za šest hodin kompletně vymalovalo dům se šesti pokoji a dalšími místnostmi příslušenství. Šlo o Domov bez zámku v Okříškách,...

29. dubna 2026  8:56

Na zasedání přišla jen necelá třetina zastupitelů. Skandál, volá opozice

Novoměstská koalice byla zastoupena pouze místostarostou Stanislavem Markem (na...

Kuriózní situace nastala při pondělním zasedání zastupitelstva v Novém Městě na Moravě. O zasedání se ale moc hovořit nedá, neboť se dostavilo jen sedm zastupitelů z třiadvaceti. Chyběla až na...

28. dubna 2026  14:11

S extraligou a svazem se nehádám, koupil jsem si boxovací pytel, říká majitel Dukly Jihlava

Premium
Litvínov, 25. 4. 2026. Verva Litvínov - Dukla Jihlava, 5. zápas baráže o...

Jeden z nejbohatších Čechů, podnikatel Slavomír Pavlíček, má za sebou první sezonu v roli většinového majitele hokejové Dukly Jihlava. Jeho extraligový sen se mu sice zatím nesplnil, nicméně pro svůj...

28. dubna 2026  13:30

Konec bloudění po nemocnici, nové značení pomůže pacientům i záchranářům

Pacientům, ale i zaměstnancům, návštěvám či záchranářům má pomoci nové...

Vyznat se v členitém areálu pelhřimovské nemocnice a najít to správné oddělení nebo pavilon nebylo mnohdy pro pacienty a další návštěvníky úplně snadné. Nyní by jim ale s orientací měl pomoci nový...

28. dubna 2026  8:43

Běhání s vyhlídkou na město. Horácká aréna otevřela neobvyklý atletický ovál

Na střeše Horácké areny v Jihlavě už veřejnosti slouží běžecký a atletický...

Běžci v Jihlavě se dočkali neobvyklého sportoviště. V pondělí 27. dubna v šest hodin ráno se pro veřejnost slavnostně otevřel běžecký ovál na střeše nové Horácké arény. Jde o poslední část komplexu,...

27. dubna 2026  15:02

Zakázali Jihlavě komentovat baráž? Není to pravda, namítl Loukota. Klub mluví o útoku

Litvínov, 25.4. 2026, Verva Litvínov - Dukla Jihlava, 5. utkání baráže o...

Jeden výrok při rozhovoru vyvolal pořádnou odezvu. Diskuze o kritizované extraligové baráži se ale stočila ke vzájemným výpadům mezi řídícím orgánem soutěže, tedy Asociací profesionálních klubů...

27. dubna 2026  13:04

Zelený prostor v srdci Pelhřimova se mění, Děkanskou zahradu oživí protékající voda

Děkanská zahrada je zeleným srdcem v samém centru Pelhřimova. Park nyní čeká...

Děkanskou zahradu považuje pelhřimovská radnice za jedno z nejcennějších veřejných prostranství v historickém jádru města. Na její obnovu, která začala před pár týdny, poputují desítky milionů korun....

27. dubna 2026  8:56

Rychlovlaky na trase z Ostravy do Polska i Brna jsou priorita, potvrdilo ministerstvo

Vysokorychlostní trať (ilustrační foto)

Ministerstvo dopravy potvrdilo důležitost výstavby vysokorychlostní trati do Ostravy s plánovaným zahájením prací v roce 2029 a dále s plánovaným využitím soukromého kapitálu formou takzvaných PPP...

27. dubna 2026  6:48

Advantage Consulting, s.r.o.
PROJECT MANAGER - ERP SYSTÉM (90 - 120.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Kraj Vysočina
nabízený plat: 90 000 - 120 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Hrdý majitel Dukly po baráži: Chtěl bych, aby nás vzali do extraligy

Litvínov, 25. 4. 2026. Verva Litvínov - Dukla Jihlava, 5. zápas baráže o...

Na krku klubovou šálu, na tváři úsměv, v duši mír. Slavomír Pavlíček ukončil svoji první sezonu v Dukle jako většinový majitel stále prvoligového klubu, po ztracené baráži v Litvínově z něj přesto...

27. dubna 2026  6:02

Nezmar Čachotský: Nádrž byla prázdná. Baráž? Zakázali nám o ní mluvit

Verva Litvínov - Dukla Jihlava, 5. utkání baráže o hokejovou extraligu. Útočník...

Už 44 let, 70 zápasů v sezoně. Kapitán jihlavských hokejistů Tomáš Čachotský je nezničitelný, ale taková nálož dostala i jeho. Po baráži, kterou po sobotním krachu 0:5 v Litvínově ztratila jeho Dukla...

26. dubna 2026  9:30,  aktualizováno  22:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.