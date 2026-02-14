Hřbitovy na Vysočině jsou plné. V Bystřici tak uloží urny pod křišťálový strom

S nedostatkem míst pro uložení uren bojuje na svých hřbitovech řada měst na Vysočině. Zcela naplněnou kapacitu kolumbárií řeší třeba Pelhřimov. Součástí velkých úprav hřbitova je tam proto i vznik stovek nových schránek. Pět set jich brzy přibude též v Bystřici nad Pernštejnem, a to v netradiční podobě.
Takto by měl vypadat strom vzpomínek Eiwa na bystřickém hřbitově.

Takto by měl vypadat strom vzpomínek Eiwa na bystřickém hřbitově.

V místě rozptylové loučky na bystřickém hřbitově „vyroste“ unikátní zářící křišťálový strom vzpomínek Eiwa. „Je to vhodné řešení pro hřbitovy, jako je ten náš, tedy s nedostatkem místa pro urnové hroby. Schránky se totiž budou nacházet pod zemí, v pomyslném kořenovém systému stromu Eiwa,“ nastínil bystřický starosta Martin Horák.

Doplnil, že urny mají být uloženy v sektorech po pěti schránkách. Jednotlivé moduly půjde vytáhnout a vložit tak do nich další nádobu s popelem zesnulého. Část objektu nacházející se na povrchu se navíc stane nepřehlédnutelným, ale zároveň decentním zkrášlením hřbitova.

Strom vzpomínek najde na bystřickém hřbitově místo v oblasti rozptylové loučky (na snímku).
Bystřičtí plánují kromě instalace Stromu vzpomínek pokračovat i v budování kolumbárií v oplocení hřbitova.
V nově řešené západní části hřbitova s kolumbárii mají přibýt například jabloně, tisové živé ploty nebo popínavé rostliny. Takto by měla tato část hřbitova podle zveřejněných vizualizací v budoucnu vypadat.
V nově řešené západní části hřbitova s kolumbárii mají přibýt například jabloně, tisové živé ploty nebo popínavé rostliny. Takto by měla tato část hřbitova podle zveřejněných vizualizací v budoucnu vypadat.
Bystřický hřbitov v Novoměstské ulici je jediný ve městě. Další se nachází v místní části Vítochov. Ten prošel úpravami loni.
„Dílo má podobu stromu, jehož křišťálové lístky jsou ve tvaru srdíček. Celkem by jich mělo být pět set – jedno srdíčko za jednu uloženou urnu,“ vysvětlil Horák s tím, že náklady na celý projekt se pohybují kolem pěti až šesti milionů korun.

Jednotlivé lístečky stromu mohou i zářit, dílo je navíc chráněno uzamykatelným průhledným altánem.

Podobný projekt už uspěl v západních Čechách

Vůbec první křišťálový strom vzpomínek Eiwa, který vytvořila česká společnost Memory Crystal z České Lípy, mohou lidé od listopadu 2024 obdivovat v Mariánských Lázních. Na jaře 2025 byl počin nominován i na cenu Stavba roku Karlovarského kraje a ve veřejném hlasování získal druhé místo. Jinde v republice zatím tato novinka není, pouze v obci Čistá u Rakovníka se nachází model bez kolumbária.

„Nyní ale máme čtrnáct poptávek z různých měst Česka. Někde jsme na počátku jednání, jinde se čeká třeba na dotace a jiné již realizujeme,“ popsal Dalibor Novák, ředitel firmy Memory Crystal. Mezi tato sídla patří právě i Bystřice. Ta se tak do léta stane jedním z mála měst, kde bude umělecké dílo s integrovaným kolumbáriem k vidění. Hlavně tak radnice vyřeší potíže s chybějícím prostorem pro uložení uren.

„Kapacita urnových míst je totiž téměř naplněná, ač se snažíme průběžně budovat nová. Přece jen, dnes je to nejběžnější způsob pohřbívání,“ konstatoval Horák.

Město proto vedle Eiwy plánuje kolumbária dál rozšiřovat. Schránky jsou tam zabudovány i do kamenného plotu hřbitova. „Letos jsou v plánu dvě jeho nová pole. Zvýší nám kapacity o další desítky míst,“ řekl Horák.

V Pelhřimově vytvoří rezervu na 82 let dopředu

K rozšíření a rozsáhlým úpravám hřbitova za desítky milionů korun museli – mimo jiné právě kvůli chybějícím místům v kolumbáriích – přistoupit například i v Pelhřimově. Tamní pohřebiště v Křemešnické ulici disponuje 820 schránkami, přičemž jedna slouží pro jednu až dvě nádoby.

„Celková kapacita tak odpovídá přibližně 1 230 urnám. V tuto chvíli je však zcela vyčerpána a kolumbária jsou plně obsazena,“ konstatovala mluvčí pelhřimovské radnice Andrea Unterfrancová.

Právě proměna hřbitova, jež začala loni zjara, má kapacity výrazně posílit. Ve třech etapách postupně vznikne celkem 950 schránek, což umožní uložení až 3 540 nádob. „Při dlouhodobém průměru ukládání přibližně 28 uren ročně poskytne toto množství rezervu zhruba na 82 let,“ vyčíslila mluvčí s tím, že se zprovozněním nových kolumbárií dojde i ke zrušení jejich nevyhovujících a zastaralých předchůdců.

Na hřbitově v Pelhřimově dochází místa pro urny, město postaví kolumbárium

První etapa úprav se odehrává ve východní části areálu. Není vhodný pro pohřbívaní do země, město ho proto využilo právě pro stavbu kolumbárií. Některá budou volně stojící a opatřená stříškou, jiná se stanou součástí ohradní zdi. Schránky pojmou jednu až čtyři nádoby.

Kolumbária jsou dnes už z velké části dokončena, stejně jako některé další prvky. Hřbitov bude totiž bohatší o celý nový pietní prostor. „Vzniká zde kašna a kříž symbolizující zrození a smíření na konci lidského života. Tyto dva umělecké symboly jsou propojeny takzvanou cestou života – ‚kamennou řekou‘, která tvoří duchovní i vizuální osu celého návrhu,“ vysvětlila mluvčí.

Vzniknou nové přírodní cesty i háječek

Doplnila, že první etapa prací, jež vyjde na zhruba 41 milionů korun a skončí letos na jaře, zahrnula také bourání starého oplocení či úpravy zeleně. Počítá se i s budováním nových cest a jejich doplněním mobiliářem.

Následující etapy přinesou například úpravy ohradní zdi v zadní části hřbitova, kde přibudou další kolumbária. Počítá se rovněž s rozšířením parkoviště, vznikem nového zázemí pro odpadové hospodářství, a to v zadní části areálu, a také s vytvořením nového vstupu na hřbitov.

„Plánovány jsou i nové přírodní cesty od autobusové zastávky k parkovišti, přemístění kříže z křižovatky na nové pietní místo v háječku u hřbitova a další úpravy vegetace, cest a veřejného osvětlení,“ načrtla budoucí kroky Unterfrancová.

Dodala, že pokud jde o klasické pohřbívání do země, hřbitov má stále volné kapacity. „U urnových hrobů se teď obsazenost pohybuje zhruba mezi osmdesáti až devadesáti procenty, tedy s omezenou, ale stále existující rezervou,“ sdělila mluvčí.

Žďárské hřbitovy kapacitu prozatím neřeší

Problémy s nedostačující kapacitou kolumbárií teď naproti tomu nemusejí řešit například ve Žďáře nad Sázavou. Město má k dispozici poměrně nový hřbitov pod Zelenou horou. „Tam jsou s předstihem budovány základy pro všechny druhy pohřbení,“ uvedla mluvčí žďárské radnice Blanka Sobolová.

Na samém konci turistické sezony se po opravě znovu otevírá Santiniho perla

Žďár nyní nabízí místa pro jednohroby, dvojhroby, urnové hroby, epitafní desky a také právě téměř sedm stovek míst v kolumbáriích.

„Na novém hřbitově je zatím dost prostoru na budování základů pro všechny druhy hrobových míst. Je tam také dostatečná kapacita pro vsypy na vsypové loučce,“ shrnula Sobolová. Vedle rozlehlého areálu pod památkou UNESCO funguje ve městě ještě hřbitov v Jamské ulici a rovněž u kostela Nejsvětější Trojice v centru.

