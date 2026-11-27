„V rámci elektronické aukce byly prodány dva pozemky v bezprostředním sousedství zámku Brtnice, na nichž se nacházejí zeleň či náletový porost a hradební zdi. Vítězem elektronické aukce se stala fyzická osoba z Prahy,“ řekl pro iDNES.cz Zdeněk Nevělík z oddělení komunikace Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).
Kupec pozemků byl jediným účastníkem aukce, která pokračovala sedmým kolem 7. a 8. října. Dva pozemky, na katastru označené jako zahrady ohraničené hradbami, byly prodány celkem za 118 tisíc korun. Původní cena přitom byla mnohonásobně vyšší.
Pokud jde někdo koupit pozemek, který jinak nemá žádné využití, tak má nějaký důvod, proč ho kupuje. A to je ten, že chce vlastnit i zámek, to by dávalo logiku.