„Cílem je pro pozemky najít definitivního vlastníka. ÚZSVM nabídl pozemky jiným státním institucím, obci, kraji i vlastníkovi zámku. Nicméně nikdo o nemovitosti zájem neprojevil,“ sdělila mluvčí ÚZSVM Michaela Tesařová.
Aukce sleduje i Oleg Rybnikář, předseda Spolku Svébyt Brtnice, který je majitelem zámku. „Upřímně řečeno, ono je to zadarmo drahé, protože se k tomu váže povinnost finančně náročné rekonstrukce hradní zdi, která je součástí pozemku. A cena rekonstrukce převyšuje cenu, kterou ÚZSVM požaduje k zaplacení, je to investice bez návratnosti,“ řekl Rybnikář.
Také město Brtnice aukce zajímají, ale o nabídku nemá zájem. „Víme o tom, ale pro nás ty hradby nemají absolutně žádný význam,“ řekl brtnický starosta Jan Přibyl.
Vhodný investor se zatím nenašel
Zámek v Brtnici patří pro celkovou zchátralost k nejohroženějším památkám Vysočiny. Rekonstrukční práce se však na něm v posledních letech prakticky zastavily. Jeho vlastník opakovaně říká, že nabízí zámek k prodeji investorovi, který by ho dokázal opravit. Dosud žádná jednání se zájemci však nevedla k výsledku.
Aktuálně se podle Rybnikáře na zámku objevil nový zájemce o koupi v minulém týdnu. „Byl tady, zámek se mu velice líbí, ve čtvrtek večer jsme tady seděli, ale je to velmi křehká záležitost. Takže ho nebudu zastrašovat tím, že bych sdělil jeho identitu. Ale takových zájemců tady už bylo několik předtím,“ řekl Rybnikář.
Jednání se zájemci o koupi zámku měla zprostředkovávat i bývalá správkyně zámku Hana Klementová, která letos začátkem jara ze své pozice z vlastního rozhodnutí odešla.
„Byla jsem jednou z osob, které zastupovaly skupinu tuzemských investorů, pro které jsem měla činnost správce, v případě prodeje, nadále vykonávat. Inženýr Rybnikář nejdříve s prodejem souhlasil s tím, že cena k jednání začíná na 50 milionech. Postupem času začal přicházet s různými variantami, například prodejem pouze některých oddělených částí, až vymyslel, že mu momentální stav vyhovuje. Má někoho, kdo se stará, má sociální status zámeckého pána a ze zámku i slušnou rentu k důchodu, tedy prodávat nepotřebuje,“ napsala Klementová MF DNES v souhrnu svého působení na zámku.
Nutných oprav je víc než na kostele
Brtnický zámek nyní naléhavě potřebuje především opravu rozpadajícího se vstupního mostku, který je jediným vjezdem do areálu. Klementová nechala mostek opatřit provizorní výdřevou, aby se nezřítil. Další potřebné práce jsou instalace okapů, odvodnění nádvoří, oprava kanalizace a zajištění statiky budov.
„Spoléhali jsme na příspěvky v rámci Programu záchrany architektonického dědictví. Tam to loni nevyšlo, letos to snad vyjde, ale je těžká doba. Žádáme o příspěvek na rekonstrukci okapového systému, ještě máme termín před sebou,“ pověděl Rybnikář. Zatím se také nepodařilo získat peníze na plánovanou restauraci jednoho z velkoformátových pláten K. F. Teppera z roku 1723, instalovaném trvale v zámeckém Sále vjezdů.
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Stát v aukci nabízel parkány zámku v Brtnici. Za miliony je nikdo nechtěl
Zámek nabízí návštěvnické prohlídky do konce září od čtvrtka do neděle, v říjnu o víkendech, po domluvě kdykoli. „Trasa vede prakticky celým zámkem, prohlídka trvá asi padesát minut,“ uvedla průvodkyně Eliška Pacnerová.
Jsou zde vystaveny velké fotokopie tizianovských gobelínů, díla z projektu Obrazy v hudbě, dobová vyobrazení Brtnice ze sbírky Filipa Langera, je zde vivaldiovská výstava, kolekce dechových nástrojů a kopie obrazů předků rodu Collalto.