Hrad Kámen uzavřely opravy, turisté však mohou využít náhradní program

Krajská památka svoji jubilejní padesátou návštěvnickou sezonu ukončila již v závěru loňského srpna, od té doby je uzavřena právě kvůli generálním opravám a modernizaci, jimž předcházelo i náročné stěhování více než tisícovky exponátů. Práce na proměně původně gotické stavby z poloviny 13. století, která je nyní ověnčena lešením, by měly trvat přibližně tři roky.

A co se na hradě Kámen, jenž je dominantou stejnojmenné obce, v letních měsících děje? „Za dobrého počasí pracujeme na fasádě – dochází k odkrývání nerovností, dělá se nová omítka. A opravami procházejí také hradby,“ popsala už v závěru června kastelánka hradu Zlata Vobinušková. Uvnitř objektu se pak rekonstrukční práce týkají například elektroinstalace.

Rychlost a tradice v muzeu

Ovšem ne všechny motocykly, jež byly loni z památky odstěhovány, jsou teď ukryty očím veřejnosti v depozitáři. Lidé, jimž by se po místních historických jednostopých strojích stýskalo, mohou zamířit do Muzea Vysočiny Pelhřimov, konkrétně do síně zámku pánů z Říčan. Tam na ně čeká výstava Moniky Kotenové s názvem Rychlost a tradice.

„Jedná se jednak o naše exponáty, které byly přestěhovány z hradu, ale spolupracujeme také s Národním technickým muzeem a soukromými sběrateli, takže máme některé motorky zapůjčené i od nich,“ popsala Zlata Vobinušková s tím, že na výstavu se lze do pelhřimovského muzea vydat minimálně ještě do konce příštího roku.

Navíc tam lidé nenajdou „pouze“ motocykly. Kromě více než dvacítky těchto stojů československé výroby – unikátů i poměrně běžných vozidel – je k vidění také několik desítek dalších, souvisejících exponátů, jako jsou třeba přilby, oblečení, plakety nebo různé poháry.

Součástí výstavy je rovněž interaktivní program – Hradem i muzeem po jedné stopě, určený pro děti v doprovodu rodičů nebo pro větší skupiny návštěvníků.

Souběžně s rekonstrukcí památky za zhruba 110 milionů korun roste poblíž hradní brány také zcela nové návštěvnické centrum. Jeho budování má však na starosti jiný dodavatel, než je tomu v případě samotného hradu. Zázemí pro turisty na místě bývalého pivovaru vyjde krajskou kasu na přibližně 30 milionů korun, včetně nákladů na vybavení centra.

Díky této investici se však návštěvníci dočkají nové budovy s prodejnou suvenýrů, občerstvením, pokladnou, sociálním zařízením nebo multifunkčním kulturním prostorem. Uvnitř příchozí uvidí rovněž zajímavé archeologické nálezy – například historickou studnu.

V budově vznikne rovněž kancelář pro zaměstnance Muzea Vysočiny Pelhřimov, které krajskou památku spravuje.

Budování návštěvnického centra má trvat zhruba dva roky. „Nový objekt pak bude zpřístupněn současně s dokončením generální opravy gotického hradu,“ přiblížil před časem vysočinský hejtman Vítězslav Schrek.

Prázdninové prohlídky kaple

Zatímco na proměnu hradu Kámen se povedlo Kraji Vysočina získat dotaci, a to ve výši zhruba 68 milionů korun, vznik návštěvnického centra je hrazený plně z krajských peněz.

Kompletní rekonstrukce hradu by měla být hotova do konce července roku 2026, termín se však může ještě měnit podle průběhu prací. „Zatím se ale vše daří zvládat a jedeme podle harmonogramu,“ pochválila kastelánka.

V době, kdy je hrad veřejnosti uzavřený, zůstává přístupná alespoň nedaleká kaple Panny Marie Bolestné. Na letošní letní prázdniny je tam připravena celá řada prohlídek s různou tematikou. Zájemci mohou zvolit večerní hrané prohlídky nebo i speciální prohlídky pro děti, které pokračují i v září.