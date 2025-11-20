Zima, bláto a záložáci v akci. S armádou cvičili obranu ropných skladů

  19:48aktualizováno  19:52
Simulovaný útok ozbrojenců a dronů s výbušninami na ropný sklad ve Šlapanově na Havlíčkobrodsku. To bylo čtvrteční vyvrcholení třítýdenního cvičení armády a aktivních záloh Hradba 2025 na Vysočině.
Vojáci a záložníci během cvičení Hradba 2025 ve Šlapanově na Havlíčkobrodsku...

Vojáci a záložníci během cvičení Hradba 2025 ve Šlapanově na Havlíčkobrodsku realizují obranu ropných skladů proti simulovanému útoku dronů a ozbrojenců. (20. listopadu 2025) | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Kromě Šlapanova vojáci se záložníky, ale také s policií či záchranáři cvičili v kraji ještě v objektu Host Nation Support (HNS – vojenský prostor pro podporu sil NATO při jejich průjezdech přes území republiky – pozn. red.)v Rančířově u Jihlavy. „Vedle standardních činností ochrany kritické infrastruktury je v rámci Hradby 2025 kladen důraz také na protidronovou ochranu,“ uvedla Simona Mužátko, mediální zástupce cvičení Hradba 2025.

Cvičení mělo poprvé za úkol prověřit připravenost teritoriálních sil k obraně území republiky v rámci nové vojenskocivilní struktury, kterou je prapor územní obrany. „Tyto prapory jsou od 1. října tohoto roku budovány v krajích,“ podotkl velitel cvičení Jaroslav Hrabec.

Celostátního cvičení se na třiceti strategických objektech v celé republice účastnili vojáci a záložníci, kteří měli svou základnu pro cvičení v každém ze čtrnácti krajů. „Na cvičení se v celé republice podílelo tisíc profesionálních vojáků a bylo do něj povoláno dva tisíce příslušníků aktivních záloh,“ dodal Hrabec. Vojáci a záložníci cvičili také plánování a reálné přesuny po silnici a železnicích.

Cvičení Hradba 2025 začalo 3. listopadu, v období od 10. do 21. listopadu pak vojáci se záložníky cvičí střežení objektů.

Během čtvrtečních ukázek nejdříve specialisté na protidronovou ochranu ukázali likvidaci nepřátelského dronu, pak ukázali let dronů ve velké formaci, útok dronu s výbušninou či bojovou techniku na fyzickou likvidaci dronů.

Finále bojových ukázek v prostoru železničního vjezdu do šlapanovských ropných skladů státní společnosti Čepro patřilo ukázce obrany před fiktivním ozbrojeným útokem.

Vojáci se záložníky předvedli kontrolu přijíždějícího vozidla. Pak následoval příjezd další auta – bílé dodávky, z níž pár desítek metrů před brány vyskákali teroristé se samopaly. Zahájili palbu cvičnou municí, kterou obránci ropných skladů opětovali.

Útočníci u brány aktivovali dýmovnice a pronikli do areálu, záhy byli ale zastřeleni. Zásah skončil odtažením „mrtvých“ těl do vozidla a jejich odvezením z místa dál do areálu skladů.

Spolehlivý recept na zhubnutí. Armáda láká do aktivní zálohy

Cvičení Hradba se v Česku poprvé uskutečnilo v roce 2016, kdy se jednalo o nejdelší výcvik v historii aktivních záloh.

V roce 2019 pak bylo cvičení Hradba početně největším cvičením, když do něj bylo povoláno 1400 aktivních záložníků.

Před čtyřmi lety se cvičení se stejným názvem účastnilo více než tisíc příslušníků aktivních záloh.

Vojáci v roce 2021 cvičili ve vojenských újezdech Hradiště, Libavá, Boletice a Březina a v prostorách 22. základny vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou a také v některých prostorech v civilním sektoru.

