Opravy památky jsou podle Muzikáře v hodně pokročilé fázi. Obnovené jsou fasády, vnitřní nádvoří i některé sály či sklepení a někdejší obranné valy. A v rukou restaurátorů jsou také obrazy z obnovené zámecké kaple. Znovu vysvěcená by měla být ještě letos.
„Během dvou tří měsíců stavebně dokončíme tu základní ideu. Speciálně říkám základní ideu, protože ta navazující idea je výstavba věže, která shořela v 17. století a kterou bychom chtěli obnovit. Bude to představovat poměrně komplikované jednání s památkáři, ale už jsme tu debatu začali,“ přiblížil práce na opravě hradu Muzikář.
Do stavu památky se podle něj sice propsala její školní funkce. Ale jen díky tomu, že byla využívaná, úplně nezchátrala. Stavební úpravy, které s sebou přeměna Sádku na školu přinesla, navíc nebyly nevratné. Nutné bylo strhnout některé zdi a ze země odstranit vrstvy nepůvodních podlah. Sešlapaná linolea a koberce skrývaly původní kamenné schody i dřevěné, cihelné či mramorové podlahy.
Obnovit se podařilo i dřív zazděné arkády v přízemí a v patře východního křídla vnitřního nádvoří. Sály dostaly ostění a dveře zhotovené jako repliky jediného dochovaného kusu nalezeného v zazděné místnosti ukryté za čtveřicí průchozích učeben v jižním křídle.
V přízemí je opravená původní černá kuchyně a instalovaná historická kamna, která sice z hradu nepocházejí, ale dekorem podle Muzikáře odpovídají nalezeným střepům. Bohatá na drobné nálezy byla zejména studna či kaverna na vnitřním nádvoří, kterou už se podařilo vyčistit. Její hloubka je 24 metrů.
Na své místo se vrátí i obraz požáru hradu
Z velké části původní zůstala zámecká kaple. „Zachovaný byl mobiliář, i když byl poničený. Byly tady i dva oltáře a šlechtická oratoř, která měla vytlučená okna. Byly také olámané štuky, takže v první etapě se udělalo stavební restaurování, potom restaurování mobiliáře a teď čekáme na instalaci obrazů, které jsou u restaurátorů,“ řekl Muzikář. Na své místo se vrátí i rozměrný obraz zachycující požár hradu a svatého Floriána, který se ho snaží hasit. Kapli zdobilo původně 23 obrazů, část z nich ukradli v roce 1993 zloději.
Sádek, v dřívějších pramenech nazývaný také Ungersberk, stál jistě již ve 13. století na vrcholu kopce, ze kterého je dnes nejblíž do osady Sádek, místní části Čáslavic. V držení ho měla řada šlechtických rodin včetně Pernštejnů a Valdštejnů. Posledními šlechtickými majiteli byli před konfiskací v roce 1945 Chorynští.
Když zámek nuceně opustili, vznikl v něm druhý stupeň základní školy. Podle památkářů sloužil hrad jako škola od podzimu 1945 do června 2007, pak byl na prodej. V roce 2010 se stal jeho majitelem Karel Muzikář.
„Jsem člověk, který má rád staré věci, zejména obrazy, a s nadšením je zachraňuji. A koupě hradu skloubila dvě vášně - šanci zachránit úžasnou starou památku a mít možnost v ní vystavit krásné staré obrazy, aby se z nich mohli těšit všichni návštěvníci,“ dodal Muzikář.