Ledečský hrad letos nebude topit, šetří. O adventní akce lidé nepřijdou

„V minulých letech jsme přes zimu topili na deset stupňů. To letos z ekonomických důvodů nebude možné. Akumulačními kamny zatápíme jenom ve dvou místnostech, kde jsou kanceláře. Ty ceny za elektřinu jsou tak vysoké, že bychom se do rozpočtu vůbec nevešli,“ popisuje kastelán Luděk Šíma.

Veškeré choulostivé exponáty, které by mohly chladem utrpět, proto správa hradu z expozice na zimu přestěhovala. „Vpouštět do místností nebudeme přes zimu ani návštěvníky, protože by se vydýchaný vzduch začal srážet na exponátech. Je to kvůli ochraně dalších sbírkových předmětů,“ podotkl.

Ale i navzdory vysokým cenám energií by se letos měly uskutečnit nejen v Ledči oblíbené adventní a vánoční prohlídky. Možnost nabrat sváteční atmosféru budou mít lidé na hradě v Ledči třetí adventní neděli – 11. prosince. To se pořádá na nádvoří od 10 do 16 hodin tradiční vánoční jarmark. Připraven bude doprovodný program a k zakoupení drobné výrobky a pochutiny spojené s časem adventu.

Hrad rovněž pořádá 10. prosince vánoční koncert v kostele svatého Petra a Pavla. V programu s názvem Příběh zrození se představí skladatel, zpěvák a spisovatel Richard Pachman. Společně se šestnáctiletou zpěvačkou Kateřinou Jechovou zazpívají řadu adventních a slavnostních písní a provedou příběhem narození Ježíše.

Adventní akce pořádají i další hrady a zámky

Podvečer s adventní hudbou mohou lidé prožít kupříkladu 27. listopadu na zámku v Náměšti nad Oslavou. V zámecké knihovně od 17 hodin zazní adventní nešpory od italských raně barokních autorů pro komorní soubor v podání souboru Cappella Ornamentata.

Na nádvoří hradu Lipnice se v sobotu 10. prosince uskuteční vánoční jarmark, který pořádá místní základní škola ve spolupráci s městem Lipnice nad Sázavou. V předvečer Štědrého dne si tu mohou zájemci zazpívat vánoční koledy s lipnickým pěveckým sborem.

Odpočinek od všedního shonu nabídne zámek v Jaroměřicích nad Rokytnou, kde ve dnech 10. a 11. prosince chystají tematickou akci Vánoce na zámku.

„Jarmark na nádvoří zámku zpestří vystoupení kejklířů a divadelní představení pro děti. Chybět nebudou hrané prohlídky zámku na téma Vrbnové slaví Vánoce,“ popsala Markéta Slabová, mluvčí územní správy Národního památkového ústavu.

O týden později, 17. prosince, přivítá zájemce zámek v Náměšti nad Oslavou, kde turisty čekají adventní prohlídky spojené s živou hudbou v zámecké kapli, občerstvení na nádvoří, tradiční zvyky nebo projížďky na koních.

Vánočně vyzdobený a s mimořádnými adventními prohlídkami bude připraven na návštěvníky také hrad Kámen na Pelhřimovsku. V době před Vánocemi nabídne speciální prohlídky, zdobení perníčků i hradní punč.

Bude to na dlouho dobu poslední příležitost k návštěvě hradu. Pak se na čtyři roky kvůli rozsáhlé rekonstrukci turistům uzavře.