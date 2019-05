Na nové trase hradem Roštejn turisté zažijí pravou loveckou hostinu

„Veškeré stavební práce v interiérech jsou dokončené. Nyní se zaměřujeme na instalaci a rozmístění exponátů,“ vysvětluje kastelánka hradu Kateřina Rozinková.

Hotovo chce mít hradní paní do konce června. Nová hlavní prohlídková trasa A, která ponese název „Lovecké sídlo v proměnách dějin“, by se měla otevřít poprvé už o víkendu 29. a 30. června. Je to o něco dříve, než bylo původně zamýšleno.

„Vyšli jsme vstříc velkému zájmu návštěvníků. Posun termínu je asi o čtyři dny,“ připomíná kastelánka.

Pro návštěvníky tak bude na této trase od začátku letních prázdnin připraveno celkem osm sálů včetně unikátního sklepa. Prohlídka bude sledovat tok času dějinami hradu.

„Začínat se bude v nejstarší, gotické části hradu. Pokračovat se bude renesancí, barokem a postupně se budeme blížit víc a víc počátku 20. století. Prohlídka vyvrcholí u hradní věže, která po úderu blesku v roce 1915 začala hořet a následně se odtud rozšířil ničivý požár,“ líčí Rozinková.

Společným pojítkem všech místností bude tematika lovectví. Roštejn byl totiž obranným hradem a později loveckým sídlem pánů z Hradce, kteří jej nechali ve 14. století vybudovat na skalním masivu.

Vyměnit museli stropy a podlahy, byly napadené dřevomorkou

Po aktuální stavební obnově interiérů a části venkovních omítek a střech se má hrad přiblížit do podoby z roku 1915, tedy před tím, než byl zničen požárem.

Pracovalo se i na omítkách. Restaurátoři očišťovali jednak nástěnné malby, ale i stěny v místnostech, kde malby nejsou - pracovali na tom, aby se barevností přibližovaly charakteru 17., 18. a 19. století.

V sálech zase museli dělníci kompletně vyměnit podlahy a stropy, protože byly z velké části napadené červotočem a dřevomorkou. „Nová podlaha v hodovní síni odráží motiv pětilisté růže a odkazuje na původní pány,“ upozorňuje kastelánka na jednu ze zajímavostí.

Stejně jako na trase pro děti, i zde se návštěvníci dočkají některých hravých interaktivních prvků, jako jsou moderní audiovizuální projekce. Například v impozantním hodovním sále, kterému vévodí dlouhý stůl, se návštěvníci stanou účastníky lovecké hostiny.

„Díky důmyslně vytvořené videoprojekci uvidí pravou loveckou hostinu o osmi až deseti chodech,“ prozrazuje Kateřina Rozinková jedno z budoucích lákadel.

Správa hradu ukáže, jak se v minulosti skladovaly potraviny

A protože Roštejn je lovecký hrádek, k tématu patří i gastronomie. Turisté tak zavítají do přípravny jídla a poté i do jedinečného sklepa, který se nachází v prvním patře hradu. „Byla to dříve vlastně jenom taková kapsa, která vznikla při budování hradu a nechtěli ji zasypat,“ vysvětluje Rozinková.



Celou jednu stěnu tvoří přírodní skála, na níž byl hrad vystavěn, a přírodní mohutné žulové kvádry naskládané na sebe. „Není to nijak stylizované. Je to přirozená podoba skály tak, jak se zachovala,“ upozorňuje kastelánka.

Při prohlídce tu chce správa hradu demonstrovat ukázku skladování potravin. Atmosféru doplňují sudy na víno, zavěšená zvěřina, ošatky, ale i atraktivní historická lednička z konce 19. a začátku 20. století.

Působivý erbovní sál se nově stane pracovnou renesančního vzdělance. Návštěvnickou atrakcí na tomto místě bude jistě i historický záchod zvaný prevét. Ten tam byl sice již v minulosti, ale působil spíše jako komůrka se sedátkem, protože prevét byl zaslepený. „Teď z něj vidíme až ven. Je to velmi názorné,“ směje se kastelánka a odkrývá poklop středověké toalety.

Malba koně nikdy popisky nedostala. Napraví to až nyní

Průvodce pak zavede turisty do pracovny vedoucího lesní správy, kde projektor oživí nástěnnou malbu koně ze 17. století.

„Je to malba převzatá zřejmě z veterinární publikace. Zobrazuje anatomii koňského těla. K jednotlivým jeho částem vedou čáry, které měly být zakončeny ještě popiskami. Na to ale nikdy nedošlo. Majitelům se zřejmě líbil jenom kůň s čárami. Původní vzdělávací činnost to nikdy neplnilo. My to teď napravíme,“ poznamenala.

Konec prohlídkové trasy bude v dřívějším Biskupském salonku, který se v nové podobě promění v pánský lovecký salonek. Ponese dovětek Svatohubertský. Dominantou sálku totiž bude soška svatého Huberta. Podle kastelánky to je totiž jediná věc s doloženým původem, která se z vyhořelého Roštejna dochovala.

Děti budou skládat dřevěné houby, vylezou i na posed

Rekonstrukce hlavního hradního paláce umožní i rozšíření loni otevřené trasy B. V této sezoně bude doplněna o dvě nové místnosti.



„Bude to lesní herna, na které si především děti utuží znalosti nabyté na trase. Vyzkoušejí si například spojování modelů klobouků a noh hub vyřezaných ze dřeva, budou mít možnost obléknout se do lesnického, instalován zde bude také model posedu, do kterého budou mít možnost vstoupit,“ vypočítává kastelánka Kateřina Rozinková další lákadla.

I když stavební úprava interiérů letos skončí, práce se přesunou do exteriérů a budou pokračovat i v příštím roce. O letošních prázdninách například kolem hradní věže dělníci vybudují lešení. Kontrolovat budou kamenné spáry a stav věže.

Rekonstrukce loveckého sídla za 70 milionů korun začala v květnu 2017. Přibližně 58 milionů korun zaplatí evropská dotace, zbývající část financuje Kraj Vysočina jako zřizovatel.