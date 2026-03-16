„Loni hrad navštívilo asi 31 tisíc lidí, letos se návštěvníkům otevře 3. dubna,“ sdělila kastelánka krajské památky Kateřina Rozinková.
Sezona začne o Velikonocích. „Otevíráme na Velký pátek. Bude to bez větších, výraznějších akcí, chystáme spíš drobnosti pro rodiny s dětmi v rámci samoobslužných záležitostí, jako byla loni hra Ukradený poklad veverky Terky, se kterou tu letošní sezonu zahájíme. A potom nás čeká první velká kulturní akce 25. dubna – Myslivecký den,“ řekla Rozinková.
Hrad Roštejn chystá výukové programy, akce a koncerty. Vystoupí i kapela Morava
Pozdně gotický hrad má dvě oblíbené návštěvnické trasy. Na nich je ovšem nutné před sezonou odkrýt a vyčistit nábytek a koberce, instalovat zpět vystavené zbraně, kožené věci a přírodniny, fotografie a některé obrazy kromě olejomaleb, které jsou podle kastelánky Rozinkové překvapivě odolné a podmínky hradu, kde teploty klesají i k nule, zvládají. Časově náročná je instalace hodovního sálu a přípravny jídla s velkým množstvím cínového nádobí, které je na chlad naopak velmi citlivé.
„Začíná na svém povrchu degradovat, lidově se tomu říká cínový mor,“ popsala Rozinková reakci cínu na chlad.
Ovládání audiovizí ukryli do krovů
Jediné, co si trojice stálých pracovníků na hradě může před sezonou odpustit, je mytí části oken. Důvod je prozaický, v památce obklopené lesem je bezpředmětné mýt okna dříve, než se stromy opylují.
Hrad má dvě expozice. K jejich atraktivním částem patří videoprojekce hradní hostiny nebo stavebního vývoje hradu.
„Ovládání audiovizí je přes wi-fi umístěné ve krovech, kde je ještě větší zima, tak přes zimu nejedou. Takže technika je ještě částečně zazimovaná, odzimovávat ji budeme až v poslední fázi,“ dodala Rozinková.
Hrad, který je dominantou okolní krajiny, byl vybudovaný zřejmě ve 14. století pány z Hradce. Pravděpodobně už od počátku byl zamýšlený jako lovecké sídlo. K lovu, myslivosti a přírodě odkazují ostatně i jeho nejnovější expozice vybudované mezi lety 2017 a 2020. Památka spadá pod krajské Muzeum Vysočiny Jihlava.
Počítá se i s novou čištičkou odpadních vod
Kraj se do něj také chystá znovu investovat. Na roky 2027 a 2028 plánuje stavbu objektu před hradem, který bude sloužit jako sklad správy hradu i jako toalety pro veřejnost navštěvující akce v předhradí.
Podle Rozinkové se počítá i s novou čističkou odpadních vod nebo s rozvodem vody k altánu. Upravené by mělo být také parkoviště.
„Náklady jsou předběžně vyčíslené na jedenáct milionů korun a kraj je bude chtít částečně pokrýt z dotace,“ informoval hejtman Martin Kukla.
Na nové trase hradem Roštejn turisté zažijí pravou loveckou hostinu
Lidé, kteří na Roštejn zamíří, se nemusejí omezovat „jenom“ na návštěvu této památky. K výletům láká rovněž okolí hradu. Nachází se tam například Roštejnská obora, jedna z vůbec nejstarších v kraji, která původně patřila přímo k hradnímu sídlu.
Obnovenou historickou oborou s přírodní rezervací vede dnes naučná stezka o délce necelé dva kilometry. Na ní najdou návštěvníci zastavení, zaměřená hlavně na myslivost. K Roštejnu se pěší dostanou po žluté, modré nebo zelené turistické značce. Ty provedou putující především okolními hlubokými lesy.