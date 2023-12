Lipnický hrad se návštěvníkům ukázal ve svitu vánočních světýlek a svící

Ve vánočním období chtěli správci hradu památku prezentovat trochu jinak, než jak ji návštěvníci znají. „V historickém domě se nabízí jít po zvycích, zjistit, jak to s nimi je, a sdělit to návštěvníkům. Při té příležitosti jsme hrad i vánočně vyzdobili. A otevřít ho večer je vždy kouzelné,“ vysvětloval kastelán lipnického hradu Marek Hanzlík.

Na návštěvníky dýchá neopakovatelná a tak trochu tajemná atmosféra. Nádvoří hradu je zahaleno do tmy, jen částečně ho prosvětluje světlo vycházející z kaple, několik vánočních ozdob pověšených na zdech Thurnovského paláce a ohniště plápolající v rohu prostranství.

Tajuplné přítmí je i ve vnitřních prostorách hradu. Návštěvníci musí dávat pozor, kam šlapou. A výstup a procházka po potemnělém vyhlídkovém ochozu u mnohých může hraničit až s adrenalinovým zážitkem. Někteří si proto raději svítí mobily pod nohy.

„Ve tmě vypadá hrad trochu jinak. Světýlka a svíčky mu dávají neopakovatelné kouzlo, souhlasí Marek Hanzlík. Upozorňuje při tom návštěvníky, aby na sebe dávali trochu větší pozor než obvykle.

Otevřena pro ně je kaple, před níž stojí osvětlený, nicméně prázdný betlém. „Vždyť Ježíšek se ještě nenarodil,“ usmívá se nad vtípkem kastelán. Jiných betlémů je ale po hradě rozmístěno plno. Pocházejí z okolí, zejména z podlipnických obcí.

Jak se topí v replice středověkých kamen

V patře Thurnovského paláce je výstava věnovaná rozličným vánočním zvykům. Návštěvníky láká třeba pouštění lodiček. „Mami, mami, že mě neopustíš,“ žadonil nad mísou s vodou klouček, jehož lodička se odpoutala od té maminčiny. V největší místnosti si lidé se zájmem prohlíží různě nazdobené vánoční stromky.

Jiní příchozí se více zajímají o středověká topeniště. Lipnice se na prezentaci středověkého vytápění hradů specializuje. Plameny o večerních prohlídkách plápolají například v krbech, v replice středověkých kachlových kamen nebo v černé kuchyni.

„Topit je náročné a hodně nevděčné. Když netopíte v hradě od podzimu do jara, tak ho stejně nevytopíte. Je to jen ukázka,“ směje se při vysvětlování kastelán Hanzlík. Tým tří lidí se jen o topeniště stará každý den od časného dopoledne. A mají se co ohánět.

Návštěvníci ale mají díky nim jedinečnou příležitost vidět v akci přesnou repliku kachlových kamen z přelomu 15. a 16. století. „Nejstarší dochovaná kachlová kamna v Evropě pochází z 16. století. Pokud jsou starší repliky, jsou nefunkční. U nás máme repliku zcela funkční. Člověk se může podívat, jak to fungovalo, jak se do kamen přikládalo nebo jak vypadal oheň v kamnech. A to jedinečné je,“ připomíná Marek Hanzlík.

Lipnický hrad je o čase adventu otevřen pouze tento víkend. První den se přišlo podívat asi 70 lidí, v sobotu jich byl minimálně dvojnásobek. „Jsme spokojeni. Ale kvůli návštěvnosti jsme to primárně nedělali, Dělali jsme to pro to, aby lidé viděli hrad v trochu jiném kabátě, než ho obvykle vídají,“ podotkl kastelán.

Kdo má chuť se na hrad za tmy ještě podívat, má poslední příležitost v neděli. Památka bude přístupná v době od 16 do 20 hodin.