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Motocyklový hrad Kámen po tříleté opravě otevírá. Ukáže historické skvosty

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  14:13
Nová barokní fasáda, nablýskané chromy historických motocyklů a poslední dokončovací práce značí, že proměna jednoho z nejkrásnějších památkových objektů Vysočiny je ve finále. Hrad Kámen na Pelhřimovsku je po tříleté generální rekonstrukci. První návštěvníky přivítá poslední prázdninový víkend.

Hrad návštěvníkům otevře svou bránu 29. srpna v 10 hodin. „Bude otevřeno po celý den do 18 hodin s tím, že všechny trasy budou zdarma a návštěvníci uvidí vše, co hrad nabízí včetně kaple v podhradí,“ řekla kastelánka hradu Zlata Vobinušková.

Součástí prvního dne znovuotevření hradu - jak jinak na hradě zasvěceném dlouhodobě motocyklům - bude exhibice mototrialisty na hradním nádvoří.

Hrad Kámen se chystá na otevření po tříleté rekonstrukci. Na návštěvníky čekají nově upravené prostory i kompletně přestavěná expozice historických motocyklů. Pracovníci hradu provádějí poslední úpravy, brány památky se otevřou v sobotu 29. srpna v 10 hodin. (14. srpna 2026)
Hrad Kámen se chystá na otevření po tříleté rekonstrukci. Na návštěvníky čekají nově upravené prostory i kompletně přestavěná expozice historických motocyklů. Pracovníci hradu provádějí poslední úpravy, brány památky se otevřou v sobotu 29. srpna v 10 hodin. (14. srpna 2026)
Hrad Kámen se chystá na otevření po tříleté rekonstrukci. Na návštěvníky čekají nově upravené prostory i kompletně přestavěná expozice historických motocyklů. Pracovníci hradu provádějí poslední úpravy, brány památky se otevřou v sobotu 29. srpna v 10 hodin. (14. srpna 2026)
Hrad Kámen se chystá na otevření po tříleté rekonstrukci. Na návštěvníky čekají nově upravené prostory i kompletně přestavěná expozice historických motocyklů. Pracovníci hradu provádějí poslední úpravy, brány památky se otevřou v sobotu 29. srpna v 10 hodin. (14. srpna 2026)
Hrad Kámen se chystá na otevření po tříleté rekonstrukci. Na návštěvníky čekají nově upravené prostory i kompletně přestavěná expozice historických motocyklů. Pracovníci hradu provádějí poslední úpravy, brány památky se otevřou v sobotu 29. srpna v 10 hodin. (14. srpna 2026)
25 fotografií

Pracovnice hradu nyní leští chrom a lak motocyklů, dokončují se poslední aranže artefaktů v jednotlivých místnostech, pracuje se na dokončení nového návštěvnického centra s působivým interiérem z přírodního dřeva, uklízí se.

Stěhování motocyklů do expozic hradu, nevybavených žádným výtahem, bylo náročné. „Nejtěžšími kusy na hradě jsou například vzácný motocykl Čechie či vodicí motocykl pro cyklistické závody, který máme půjčený z Národního technického muzea. Ten je umístěný v promítárně, kde bude běžet smyčka o vývoji motocyklového fenoménu na území Československa,“ pověděla Vobinušková. Například zmíněný třímístný cestovní motocykl Čechie-Böhmerland váží asi 170 kilogramů.

Mezi exponáty se objeví dvě úplné novinky

Slavná hradní sbírka jednostopých vozidel se do sálů vrátí v novém pojetí - vyvýšená pódia, z nichž stroje shlížely na návštěvníky po dlouhá desetiletí, definitivně zmizela.

Hrad Kámen
a výstava motocyklů

  • Může to působit neobvykle: gotickobarokní hrad ze 13. století na mohutné žulové skále, a nablýskané chromy historických motocyklů. Příběh unikátního muzea na Pelhřimovsku má však hluboké historické kořeny.
  • Po roce 1948 byl Kámen vyvlastněn a začala pro něj doba temna. V 60. letech byl hrad ruinou bez původního vybavení. Když se plánovala jeho záchrana, vyvstala otázka, čím sály naplnit.
  • Volba zřídit na hradě expozici jednostopých vozidel směřovala do sousedního Pacova. Tam se v červenci 1904 zrodila myšlenka na založení Mezinárodní motocyklové federace (FIM). V letech 1905 a 1906 v těsné blízkosti hradu vedla trať Pacovského okruhu, prvního mezinárodního závodu na našem území.
  • Ve spolupráci s Národním technickým muzeem, Jawou a ČZ Strakonice se podařilo dát dohromady unikátní kolekci a 22. června 1974 se brány hradního muzea motocyklů poprvé otevřely veřejnosti.

Novinkou jsou také historické expozice se dvěma modely hradu v jeho gotické a barokní podobě. Nové jsou také moderní dětské koutky. Vnější plášť hradu doznal také změn: nově jsou vymalovány šambrány - rámy kolem oken. Okna dostala okenice podle dobových vzorů.

Rozsáhlá obnova vyšla na 90 milionů korun. Dalších 27 milionů korun Kraj Vysočina investoval do výstavby nového návštěvnického centra v objektu někdejšího pivovaru, k čemuž využil i evropské dotace.

„Nové prohlídkové okruhy propojí historii jedné z nejvýznamnějších hradních památek Vysočiny s jednou z největších sbírek historických motocyklů v Česku,“ řekl hejtman kraje Martin Kukla.

Kraji se během tříleté uzávěry hradu podařilo jeho sbírky rozšiřovat. Půjčky z Národního technického muzea doplnily dva nové nákupy. „Během rekonstrukce kraj schválil investiční příspěvek na nákup dvou mimořádně vzácných exponátů - legendárního motocyklu Jawa 250 typ 11 Pérák z roku 1947 a vzácného motokola Premiér Sachs 98 z roku 1939,“ doplnil Kukla. Chybět nebudou ani historické stroje Slavia od značky Laurin & Klement.

Do interiéru se vrátí prvky, které dávno zmizely

Kámen nabídne tři samostatné prohlídkové trasy. První provede návštěvníky stavebním vývojem a běžným životem na hradě. Poprvé se v plné kráse představí i vyčištěná a nasvícená středověká studna vytesaná přímo do žulové skály.

Druhý okruh se zaměří na historii motocyklů a slavný Pacovský okruh, kde nebudou chybět dobové přilby či závodní brýle. Třetí okruh zmapuje rekonstrukci a ukáže cenné dokumenty. Právě tam ozdobí prostor i motocykl JAWA 350, který v minulosti objel svět, a stroje Praga a Grizzly v autentickém nálezovém stavu.

Hrad získal novou fasádu v barevnosti doby baroka. Do interiérů se vrátily prvky, které z hradu zmizely před desítkami let. „Restaurováním prošlo několik historických kachlových kamen, která budou v zimních měsících pomáhat šetrně temperovat místnosti s vystavenými exponáty,“ popsal radní kraje Miloš Hrůza. Budova získala i nové odizolování a odvodnění, které zabrání pronikání dešťové vody do základů.

Hrad Kámen uvítal poslední turisty, kvůli rekonstrukci na tři roky zavřel

Turisté poprvé vstoupí do areálu přes budovu bývalého pivovaru. Zchátralý objekt, který v minulosti sloužil jen jako skladiště, se proměnil v moderní prosklené návštěvnické centrum s dřevěnými prvky.

Práce na památce tím nekončí. Kraj připravuje obnovu severní brány a domku zahradníků. Na příští rok hrad plánuje velký mezinárodní sraz takzvaných řemenáčů: nejstarších motocyklů z let 1900 až 1918 poháněných koženým řemenem. Ukázku těchto historických strojů návštěvníci uvidí už během letošní sezóny.

Na co se návštěvníci mohou těšit?

  • Po tříleté generální rekonstrukci se ikonická sbírka vrací v moderním a vzdušném pojetí. Návštěvníci už neuvidí stroje natlačené na dřevěných pódiích, ale volně v prostoru hradních sálů.
  • Mezi největší lákadla nové expozice patří nově získané klenoty - mimořádně vzácný motocykl Jawa 250 typ 11 Pérák (1947) a historické motokolo Premiér Sachs 98 (1939), které Kraj Vysočina zakoupil přímo pro obnovenou expozici.
  • Cestovatelská legenda - Jawa 350/360 vyřazená z autoškoly, na které dobrodruh Vojtěch Hlásný jako první Čech sám objel svět (za necelých 8 měsíců urazil 49 003 km).
  • Unikáty v nálezovém stavu - neupravované, autentické stroje značek Praga a Grizzly.
  • Pionýři motorismu - předválečné stroje Slavia od zakladatelů českého motorismu Laurin & Klement.
  • Závodní historie - expozice věnovaná Pacovskému okruhu doplněná o dobové přilby, závodní brýle i interaktivní hernu pro děti.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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