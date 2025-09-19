Fenomén čínské kuchyně je elixírem zdraví. Přírodu zaplavilo Ucho Jidášovo

„Je to houba, která roste celoročně, včetně zimy, ale ke svému růstu vždy potřebuje vlhké, deštivé počasí. Sucho ráda nemá. Nyní je tedy přesně ta doba, kdy se jí velmi daří,“ potvrdila Daniela Jiroušková, amatérská mykoložka a pořadatelka mykologických vycházek, výstav i kurzů ze Zubří u Nového Města na Moravě.
Nad právě započatou další sezonou „uší“ teď jásají hlavně milovníci asijské kuchyně, kde se boltcovitky hojně využívají - ostatně setkat se lze i s jejich názvem černá čínská houba.
„Ucho Jidášovo se zaměnit samozřejmě dá. Zrovna nedávno jsme s účastníky mého novoměstského mykologického kurzu narazili na rosolovku listovitou, která je Uchu Jidášovu docela podobná.“