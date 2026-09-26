„Hlavně o víkendu je to teď takový klasický obrázek – v lesích je více houbařů než hub,“ potvrzuje Daniela Jiroušková, amatérská mykoložka ze Zubří na Žďársku, která v regionu pořádá mykologické kurzy, výstavy a přednášky.
Letošní absence letních srážek dala přírodě v kraji zabrat, houby nerostly v podstatě žádné. I skalní sběrači tak přicházeli domů až na výjimky bez trofejí.
„Některé regiony na tom byly o něco lépe, jiné hůře. Konkrétně na Jihlavsku a Třebíčsku jsou dopady sucha opravdu velké, tam nepršelo skoro vůbec. Lepší situace je třeba ve Žďárských vrších a na západě kraje, od Pelhřimova směrem na Tábor. Tam jsme si nějaké houby nasbírali už před čtrnácti dny – nachází se tam ‚srážková hnízda‘, kde pršelo více,“ popsala mykoložka Kateřina Pauzarová, jednatelka Mykologického klubu Jihlava, která si v tyto dny „zlepšuje chuť“ na mykologickém setkání na Šumavě.
„Tady je té vlhkosti v lese pochopitelně více, takže se to projevuje i na větší druhové pestrosti hub. I na Vysočině nějaké hřiby samozřejmě nasbíráte, ale druhů tam zatím bohužel tolik není,“ říká Pauzarová.
Podhoubí je na sucho zvyklé
Odborníci doufají, že se situace zlepší, neboť právě začátek října je obdobím mykologických výstav, kde by měla být plejáda představených druhů co nejširší.
Podhoubí je naštěstí na určitou míru strádání zvyklé a suchá období pro něj nejsou nic až tak nezvyklého. Dříme a je připravené na další šanci.
„Po deštích je pak schopné se poměrně rychle vzpamatovat a začít znovu růst; trvá to zpravidla kolem deseti dní,“ vysvětlil Jaroslav Kadlec, mykolog z Příseky u Světlé nad Sázavou na Havlíčkobrodsku.
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Musí ale podle něj napršet opravdu pořádně, aby se to v lese vůbec projevilo. Po některých nedávných srážkách bylo sice venku zdánlivě mokro, ale pod stromy v lese zůstala půda stále jak troud.
„Je třeba si uvědomit, že plodnici houby tvoří ze zhruba osmdesáti procent právě voda. Proto je jí pro růst potřeba opravdu velké množství,“ dodal Kadlec. V „jeho“ okrese se letos deště vyhýbaly hlavně okolí Světlé nad Sázavou, naproti tomu kolem samotného Havlíčkova Brodu či u Ledče na tom houbaři byli o něco lépe.
Pravákům už zvoní hrana
A jaké exempláře mohou nyní v košících sběračů skončit nejčastěji? „Začínají se hojně vyskytovat muchomůrky červené, což znamená jediné – že pomalu končí hřiby smrkové neboli praváky. Od nich si teď pomyslně přebírají vládu podzimní druhy hub,“ vysvětlila Daniela Jiroušková.
Mezi podzimní stálice patří především hřib hnědý, který hojně sbírají i houbařští laici, či hřib sametový, jenž zpravidla sezonu pomalu uzavírá.
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Najít lze nyní rovněž křemenáče, hřiby kováře nebo různé druhy holubinek. „Doufám také, že poroste čirůvka fialová, což je výborná houba, ale spíš pro zkušené houbaře, kteří ji dobře znají. Letos jsem ji ještě neviděla, ale očekávám tento druh každou chvíli,“ doplnila Jiroušková.
Začínají se podle jí objevovat například i velmi chutné a fajnšmekry ceněné ryzce smrkové a narazit je možné také na lišky nálevkovité. „Ty jsou vynikající k zavaření do octa. Navíc, stejně jako známější lišky obecné, vynikají i velmi vysokým obsahem vitaminu D,“ podotkla zuberská houbařka.
Teplo, vlhko, bezvětří
Ale zrovna zářivě oranžové lišky obecné se letos v regionu takřka nevyskytovaly. Krátkou sezonu měly na Žďársku jen v červnu, suché léto však dalo jejich dalšímu rozpuku „stopku“.
„Obávám se, že novou vlnu růstu už ani nastartovat nestihnou, zrovna tento druh k tomu potřebuje delší dobu,“ říká Jiroušková a dodává, že letošek příliš nepřál ani oblíbeným muchomůrkám růžovkám.
Aby se houbám teď dobře dařilo, je po dešti z uplynulých dní potřeba teplé počasí a ideálně rovněž bezvětří. Podle předpovědi meteorologů tak situace vypadá příznivě.
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Do terénu se tento víkend chystá třeba i rodina Trojanova z Velkomeziříčska.
„Byli jsme už minulý víkend v lesích kolem Dědkovské hory a něco málo jsme donesli. Hlavně praváky, pár ryzců a křemenáčů a poštěstila se nám dokonce hlíva. Tentokrát chceme zkusit Žďársko, kde těch lesů po kůrovci zbylo přece jen o něco víc,“ popsala Barbora Trojanová.