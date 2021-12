Na brodský hotel Slunce je vydán demoliční výměr, o lokalitu má zájem Lidl

„Demoliční výměr je vydaný,“ potvrdil informace MF DNES Pavel Machálek, předseda představenstva společnosti RA HB, která nemovitost včetně příslušných pozemků vlastní.

Jak ale upozornil, neznamená to, že by hotel šel k zemi okamžitě.

„Výměr je pouze vydaný. Jak to všechno bude, je otázka. Není to tak jednoduché a nechci předbíhat, co bude dál,“ vyjádřil se ohledně budoucnosti této ikonické stavby, aniž by se pouštěl do bližších podrobností.

O tom, že je osud největšího brodského hotelu nahnutý, se ve městě spekuluje už od počátku loňského roku. Vlastní ho společnost RA HB, která je personálně velmi úzce spjatá s Coop družstvem HB, což je nástupce někdejšího státního podniku Jednota. Ve velké části republiky provozuje síť obchodů s potravinami a smíšeným zbožím.

„Je to problémový barák. Budova je ve špatném technickém stavu, což je podstata celé současné situace. Chce to velké opravy, generální rekonstrukci. A to nejsme schopni dát dohromady,“ vysvětluje Machálek, který je zároveň členem nejužšího vedení Coop družstva.

Na místě hotelu by chtěl otevřít prodejnu Lidl

Vlastník už od loňska hledá pro hotel nového majitele. „Pověřili jsme realitní kancelář, která za nás v této věci jedná,“ informoval loni v květnu předseda představenstva Coop družstva HB Vladimír Stehno.

Dodnes však k prodeji nemovitosti nedošlo. „Pár zájemců se našlo, a dokonce existují i nějaké dohody. Ale jak to všechno dopadne, nevím,“ nechtěl být konkrétnější Pavel Machálek.

Už rok a půl se spekuluje, že na místě hotelového komplexu vyroste prodejna společnosti Lidl. Majitel hotelu tyto spekulace potvrzovat ani vyvracet nechce.

Nepřímo ale jednání potvrdil samotný obchodní řetězec.

„Rádi bychom ve zmíněné lokalitě otevřeli druhou prodejnu v Havlíčkově Brodě. Celý projekt je však aktuálně v rané fázi příprav,“ uvedl na dotaz MF DNES mluvčí společnosti Lidl Tomáš Myler. Víc obchodní řetězec své aktivity v Brodě nekomentoval.

Obchodnímu domu nenahrává vzhled i doprava

Že by ale prakticky v centru města, na nejrušnější havlíčkobrodské křižovatce, na níž se sbíhají silnice první třídy a kudy denně projdou či projedou desítky tisíc lidí, měla vyrůst prodejna Lidl, se vedení města příliš nezamlouvá. Od velice lukrativního místa by si slibovala mnohem zajímavější a atraktivnější využití.

„Osobně si o zvažovaném využití těchto pozemků myslím spoustu věcí. Nemělo by zde vyrůst něco, co by zhoršilo prostředí v dané lokalitě,“ velice diplomaticky se vyjádřil místostarosta Libor Honzárek.

Nejen vedení města se nelíbí unifikovaná vizuální podoba prodejen Lidl. V lokalitě hned u řeky na dohled od historického centra města by podle mnohých nepůsobila nikterak výstavně.

Obavy jsou i z dopravního řešení. Už dnešní odbočka k hotelu z Jihlavské ulice u kruhového objezdu není zrovna šikovná. Ve špičkách přes ni kvůli světelné křižovatce stojí dlouhé kolony. Prodejna, u které by byla frekvence zákazníků mnohem větší než v případě hotelu, by zde dopravu ještě navýšila.

Z hotelu je ubytovna, restaurace nefungují

Hotel je stále v provozu, byť notně omezeném. V posledních dvou letech slouží víceméně jen jako ubytovna pro - obvykle zahraniční - pracovníky. Pokoje se pronajímají prakticky jen v jednom patře ze tří, v ostatních se podle provozní Ladislavy Novákové ani netopí.

„Momentálně tu mám jednu partu Mongolců. Jinak služby nabízíme hlavně pro Futabu a pro pracovníky na stavbě obchvatu, také tu občas přespí strojvedoucí vlaků, kteří mají v Brodě střídání. Vše je bez jídla, restaurace a kuchyně nefungují,“ popisuje.

Jak dlouho ještě bude hotel otevřený, netuší. „Zatím mám smlouvu na dobu neurčitou. S majiteli jsem už dlouho nemluvila, posledního zhruba půl roku jsem je ani neviděla,“ dodala Nováková.

Za plného provozu nabízel hotel postavený v 80. letech minulého století celkem 109 lůžek ve 47 jedno- až čtyřlůžkových pokojích. V areálu se nacházela hotelová restaurace s barem a několika salonky, sloužil tu i velký sál pro společenské akce či konference a kongresy.

Vedle hlavního vchodu fungovala na jedné straně oblíbená restaurace Švejkovna, na druhé pak bar s hernou. Veškeré stravovací provozy a s nimi související zázemí se však uzavřely loni na jaře v souvislosti s vládními proticovidovými opatřeními. Od té doby nebyl jejich provoz obnoven.

Havlíčkobrodský hotel Slunce na záběrech z května 2020: