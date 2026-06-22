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Jihlava chystá gastro zážitek sezóny. Eliška z Peče celá země uvede nové dezerty

Jan Salichov
  6:07
Jihlavský Hotel Savorsky chystá pro milovníky cukrařiny nevšední zážitek. V den, kdy končí školní rok, tu představí nové dezerty v nabídce kavárny Eliška Hlaváčová, vítězka třetí řady populární televizní show Peče celá země.

Osm originálních dezertů, které Hlaváčová vytvořila exkluzivně pro jihlavskou kavárnu, bude mít premiéru v pátek 26. června. „Jsou to Eliščiny dezerty, Eliščin rukopis. Chtěli jsme, aby se v nich propsal, a nechali jsme jí kompletně volnou ruku. Jsme jediné místo, kde je můžete ochutnat,“ uvádí spolumajitel podniku Jan Svoboda.

Propojení známé cukrářky a jihlavského podniku není náhodné. Jan Svoboda přiznává, že s Eliškou Hlaváčovou je pojí dlouholeté přátelství – cukrářka je totiž kamarádkou jeho manželky už od dětství. „Věděl jsem, jaký má vztah k cukrařině, a vždycky jsem jí říkal, ať k nám přijede a něco vymyslí. Až její úspěch v televizní soutěži dal všemu konkrétní obrysy a my jsme si řekli, proč ne. Všechno si to do sebe hezky kliklo,“ vysvětluje Svoboda.

Od nápadu k dokonalosti: měsíce ladění

Vývoj nové dezertní série byl intenzivní proces. První debaty o projektu se uskutečnily na přelomu února a března, vzorky se ladily v dubnu a finální podoba byla hotová v květnu. Během celého měsíce května pak probíhalo „vystandardizování“ kvality.

„Každý týden jsem jezdil a kontroloval, zda výsledky splňují standardy, které Eliška jako autorka očekává. Teď už vzadu v kuchyni jede plná výroba,“ popisuje Svoboda. Novinky mají přinést úplně jiný styl, než na jaký byli dosud hosté zvyklí – kavárna se doposud držela francouzské klasiky podle pařížského cukráře Cedrika, nyní ale přichází na řadu rukopis Elišky Hlaváčové.

Kompletně novou sérii exkluzivních dezertů pro jihlavskou kavárnu navrhla Eliška Hlaváčová, vítězka populárního televizního profesního pořadu Peče celá země.
Hotel Savorsky v centru Jihlavy.
Hotel Savorsky v centru Jihlavy.
Představení nových dezertů plánuje Café Savorsky při show na pódiu před svým podnikem. Zavře kvůli tomu celou ulici.
12 fotografií

Fanoušci se mohou těšit například na dezert s příchutí matcha, což je v kavárenském segmentu méně častá volba. Chybět nebude ani její „signature“ dezert, který je podle Svobody jejím nejoblíbenějším a nejlépe zvládnutým kouskem. Ten však kavárna záměrně tají, aby fanoušky namotivovala k návštěvě.

Celodenní program a hvězdný moderátor

Akce, která začíná v 10:00, slibuje přímý kontakt s autorkou receptur. Eliška Hlaváčová bude v kavárně přítomna po celý den. Vrchol programu je naplánován na 15:00, kdy proběhne oficiální prezentace. „Eliška každý dezert popíše a proběhne ochutnávka i s vybraným hostem, který dá bezprostřední zpětnou vazbu,“ doplňuje spolumajitel.

Nové dezerty jihlavského Café Savorsky navrhla vítězka show Peče celá země

Atmosféru akce podtrhne moderátor Martin Šlenc, rovněž účastník třetí řady Peče celá země. Šlenc, který se po soutěži začal profesionálně věnovat organizaci gastronomických akcí, provede návštěvníky celým odpolednem. Kromě hlavního programu se mohou hosté těšit na živou hudbu v ulici, která bude hrát od 13:00 a bude pokračovat i po čtvrté hodině odpolední.

I když nová osmička dezertů bude tvořit hlavní nabídku, Café Savorsky nezapomíná ani na své dosavadní bestsellery. „Ve vitríně budeme doplňovat také naše prodejní hity, jako je mango nebo makronky, na které se hosté stále ptají. Zároveň už teď v kuchyni připravujeme jak dezerty na akci, tak i běžný provoz,“ uzavírá Svoboda.

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