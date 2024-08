Spali v něm prezidenti, Gott i běženci. Teď prázdný hotel hledá provozovatele

Špinavými okny je vidět, že v budově jihlavského hotelu Gustav Mahler je tma. Vchod je zamčený, na bráně k parkovišti visí zámek, z budovy se neozývá žádný zvuk. Jen vlajky evropských států nad stříškou vchodu vypadají čistě a stále vlají ve větru.

Budova je prázdná. Pryč už jsou i uprchlíci z Ukrajiny, kteří tam bydleli ještě v červnu. Největší a kdysi nejprestižnější jihlavský hotel v Křížové ulici by však mohl být v dohledné době - přibližně za rok - znovu otevřen, a to v plné slávě kvalitního ubytovacího zařízení.

MF DNES to prozradil Lubomír Novotný, jednatel společnosti Zuricher Investment and Trade CZ, jež je novým vlastníkem hotelového komplexu. „Nyní oslovujeme řetězce, chceme získat nájemce či kupce, který by dál provozoval tuto nemovitost jako špičkový hotel,“ řekl Novotný.

Hotel pojmenovaný po proslulém hudebním skladateli a dirigentovi, byl místem, kde se konaly série významných česko-německých politických konferencí, při návštěvách Jihlavy tam opakovaně bydlel prezident Václav Klaus, zastávky zde dělal i Miloš Zeman.

„Při své prezidentské kampani byl v hotelu také Petr Pavel, v roce 2005 se tam mihl i Karel Gott,“ vzpomněl bývalý ředitel hotelu Vladislav Jiroušek mladší. V hotelu bývaly koncerty, výstavy, společenská a podnikatelská setkání.

Uprchlíci odešli narychlo na konci června

V posledních letech však hotel prožíval špatné období. Nejprve byl spolu s dalšími uzavřen za covidu, potom sloužil jen jako ubytování pro uprchlíky z Ukrajiny, coby hotel s restaurací byl uzavřen v létě 2022.

V posledních týdnech je prázdný. Šest desítek uprchlíků jej muselo narychlo opustit ke konci června, kdy hotel měnil majitele a jejich ubytovací smlouva na hotelu minulým vlastníkem pravděpodobně nebyla na toho nového převedena. „Centrum pro integraci cizinců (CPIC) v Jihlavě nabídlo Ukrajincům jiné ubytování,“ uvedla Eva Neuwirthová z tiskového odboru Kraje Vysočina.

Budeme čekat na kupce nebo pronájemce. Nyní jednáme s jedním českým řetězcem, v září bychom měli vyrazit i za zástupci jednoho zahraničního. Lubomír Novotný jednatel společnosti Zuricher Investment and Trade CZ

Podle dostupných informací se podařilo patnáct Ukrajinců ubytovat v jihlavském Ukrajinském domě a další například v hotelu Vivaldi v Rančířově. „Vystěhování proběhlo strašně narychlo, ale zvládlo se to,“ sdělil MF DNES zdroj z CPIC, který nechtěl být jmenován, protože nemá oprávnění mluvit s tiskem.

Hotel Gustav Mahler od počátku roku 2022 vlastnila firma Al El Group rodiny podnikatele Albína Sybery, sídlící v Havlíčkově Brodě. Sybera hotel provozoval přes jihlavskou společnost s ručením omezením GM.

Se Syberou se však MF DNES nepodařilo spojit. Na udané havlíčkobrodské adrese sídla firmy Al El redakce její kancelář nenašla. V budově redaktor objevil jen poštovní schránku se jménem firmy, očividně delší dobu nevybíranou.

Prasklo topení, vytekla voda, vzduly parkety

Nový vlastník hotelu Gustav Mahler, podnikatel Novotný, uvedl, že nyní je hotel prázdný, přičemž jeho firma už jej jako prázdný převzala.

„Byli tam ubytovaní ukrajinští uprchlíci, my jsme je však odtud nevyháněli. Určitě bychom neměli problém s tím, aby tam ještě třeba několik měsíců bydleli, pokud by potřebovali, ale přebírali jsme hotel bez jediného uprchlíka. Ostatně ve volných nemovitostech naší společnosti také po několik měsíců uprchlíci bydleli, takže s tím nemáme problém,“ zdůraznil Novotný.

Společnost Zuricher Investment and Trade CZ podle slov Novotného sama hotel provozovat nebude. „Nejsme hoteliéři, naše společnost se zabývá nákupem a prodejem nemovitostí, a to z 90 procent z exekutorských či insolvenčních dražeb,“ vysvětlil.

A zároveň popsal, jaký je momentální stav nemovitosti. „Jsme zvyklí na daleko horší stavy, je až s překvapením, že technicky to je v pohodě. Ale bývalý vlastník tam, kde se přímo nebydlelo, netopil, netemperoval, takže tam prasklo topení, vytekla voda a vzduly se parkety. To je třeba opravit,“ přiblížil Novotný.

Nyní bude podle něj prvním krokem zakonzervování areálu, aby stavba dál nedegradovala. „Budeme čekat na kupce nebo pronájemce. Nyní jednáme s jedním českým řetězcem, v září bychom měli vyrazit i za zástupci jednoho zahraničního řetězce,“ sdělil nový majitel.

Ve stavbě je podle jeho slov nyní třeba větrat, oklepat omítky z vlhkých míst a opravit některá okna, která například nejdou otevřít. „Je třeba udělat také revize výtahů. Je třeba, aby tam přijel odborný technik, strávil v té nemovitosti tři dny a sepsal, co je tam třeba udělat. To je nyní nejbližší úkol. Ohledně vlastního zakonzervování bychom se měli dostat investicí do jednoho milionu korun,“ podotkl Novotný.

V Jihlavě velký a kvalitní hotel chybí

Ohledně využití komplexu v budoucnu opět jako hotelu je optimista. „Je to nádherná rozlehlá stavba v centru krajského města, strategicky skvěle položená ve středu republiky. Věřím, že budoucí provozovatel z toho bez problémů udělá tříhvězdičkový hotel. Pokud by udělal na zahradě bazén, což si myslím, že by mělo být povoleno, tak z toho snadno udělá i čtyřhvězdičkový hotel,“ pravil Lubomír Novotný.

Stavba má podle něj velký potenciál. „Je to pět tisíc metrů zastavěné plochy, 39 parkovacích míst, uvnitř nádherné klenby a stropy, kamenná ostění, je tam velmi krásná replika gotického okna. Nyní nebylo dva roky investováno do údržby, ale zvenku to kupodivu vypadá hůř než zevnitř,“ dodal Novotný.

Pro Jihlavu je znovuoživení hotelu důležité, protože ve městě nyní kvalitní kapacitní hotelové ubytování citelně chybí. I proto se při předání hotelu s Novotným sešel i primátor Petr Ryška. „Domluvili jsme se, že budeme v kontaktu a budeme se informovat. Moje přání je, aby z toho byl opět lepší hotel, aby to fungovalo tak jako dřív,“ řekl Ryška.

Předání hotelu novému vlastníkovi se účastnil i Tomáš Sedlák, někdejší člen Laického sdružení sv. Dominika, který byl v roce 1991 u toho, kdy město, které bylo tehdy krátkou dobu vlastníkem areálu, předávalo nemovitost řádu dominikánů. Těm historicky tento komplex patřil. „Jsem velmi smutný z toho, do jakého stavu pan Sybera dokázal ten areál za dva roky dostat. Je to tam v dezolátním stavu a místy se to blíží stavu, v jakém jsme to my před lety přebírali po armádě,“ zalitoval Sedlák.

V nejhorším stavu je podle něj refektář s barokními freskami, kde se v posledním období netopilo, takže tam - jak je zmíněno výše - popraskalo topení a vytekla voda z radiátorů. „Následně se vzduly parketové podlahy. Na pěti místech vlivem neúdržby teče střechou,“ tvrdí Sedlák.

Areál stavěli dominikáni, měla ho i armáda

Dominikánský klášter v Jihlavě, čili areál dnešního hotelu Gustav Mahler, je poprvé zmiňován už k roku 1257. Dominikáni klášter opustili v roce 1781. Definitivně byl pak zrušen Josefem II. o tři roky později.

Od té doby areál i s částí sousedního kostela sv. Kříže, který byl tehdy uvnitř předělen stěnou, využívala armáda, a to až do října 1990, kdy vojáci zdejší kasárna opustili a areál předali městu. Jihlava jej o rok později vrátila po staletích zpět do rukou dominikánů. Ti začali v roce 1992 s opravami areálu. Obnovu prováděla stavební firma PSJ.

Hotel stojí v Křížové ulici v samém centru Jihlavy. Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

„V roce 1994 byla hotova rekonstrukce hotelové části, v roce 1996 zbytek areálu. V refektáři měla předtím armáda prádelnu pro tehdejší Velká kasárna, ve dvoře byla půlmetrová vrstva asfaltu, všechno plesnivé, zničené. Tehdy rekonstrukce stála 80 milionů, dnes by přišla na půl miliardy,“ odhadl Sedlák.

V roce 1998 došlo ke změně majitele. „Tehdy se dominikáni, kteří si na opravy peníze půjčili, rozhodli, že už dál ty dluhy nechtějí táhnout. Převzala je společnost PSJ a oni jí za to zaplatili tím areálem,“ popsal Sedlák.

Další změny přišly po krachu společnosti PSJ, která se v roce 2018 ocitla v insolvenci. Konkurzní správce hotel prodal a koupila jej Syberova společnost Al El. Nyní je na tahu nový vlastník, firma Zuricher.