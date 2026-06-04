Pro vyhlášený podnik, který je pevnou součástí Hotelu Savorsky, to znamená definitivní potvrzení jeho nové, samostatné cesty. Kavárna totiž původně v Jihlavě fungovala jako franšízová pobočka známé značky Ippa Café.
Vedení hotelu se však po Novém roce rozhodlo od tohoto konceptu upustit a vydat se vlastním směrem právě pod názvem Café Savorsky Jihlava. „Tento krok nám dal obrovskou svobodu a možnost vlastní iniciativy v mnoha směrech, ať už jde o slanou kuchyni, polévková menu, nebo právě o sladký sortiment,“ vysvětluje spolumajitel hotelu Jan Svoboda.
Důvodem k osamostatnění byla také odlišná cílová skupina. Zatímco původní síť se zaměřovala primárně na turisty a rychlou obměnu klientely, nový koncept hotelové kavárny staví na budování dlouhodobých vztahů s místními obyvateli. „My se zaměřujeme na lokální klientelu. Chceme si budovat jejich věrnost, aby se k nám pravidelně vraceli a měli z návštěvy osobní zážitek,“ doplňuje spolumajitel.
Ačkoli dnes změnu hodnotí jednoznačně pozitivně, přiznává, že na úplném začátku měli z odchodu od zavedené značky obavy. Nebylo totiž jasné, jak jihlavští zákazníci na nový, osobnější přístup a vlastní menu zareagují. Ukázalo se však, že sázka na kvalitu a lokální hosty byla správnou volbou.
Dezerty vítězka show představí na pódiu
Nová sladká identita od Elišky Hlaváčové má tento posun nyní definitivně zpečetit. „S Eliškou se známe dlouhodobě a jsme kamarádi. Dávalo nám proto naprostý smysl tuto spolupráci navázat a posunout naši kavárnu dál. Vytvořila pro nás v podstatě novou identitu sladkého sortimentu,“ upřesňuje s tím, že nová edice dezertů bude v nabídce k dispozici po celé léto až do podzimu.
Samotné představení nové nabídky proběhne formou „velkolepé pouliční akce“. V pátek 26. června bude pro veřejnost kompletně uzavřena celá ulice u kavárny. Návštěvníky čeká celodenní živá hudba a fanoušci budou mít jedinečnou příležitost se s autorkou nových dezertů osobně setkat v rámci celodenního „meet and greet“, popovídat si s ní nebo získat autogram.
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Hlavní program a vyvrcholení celé akce je naplánováno na 15. hodinu. „Eliška vystoupí na připravené pódium a každý nový dezert osobně představí. K ruce bude mít pozvané hosty, kteří budou jednotlivé kousky přímo před diváky ochutnávat a hodnotit,“ popisuje vedení podniku.
„Chceme celou akci udělat naším osobitým stylem. Chceme, aby to mělo pověstnou jiskru, aby lidé odcházeli nadšení a Jihlava zažila něco nového, co se tady běžně neděje,“ uzavírá Svoboda pozvání pro všechny milovníky prémiové gastronomie.