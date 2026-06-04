Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Nové dezerty jihlavského Café Savorsky navrhla vítězka show Peče celá země

Jan Salichov
  11:52
Velká gastronomická událost se chystá v centru Jihlavy. V pátek 26. června odstartuje Café Savorsky novou éru svého sladkého sortimentu. Kompletní sérii exkluzivních dezertů pro jihlavskou kavárnu navrhla Eliška Hlaváčová, vítězka populárního televizního pořadu Peče celá země.
Kompletně novou sérii exkluzivních dezertů pro jihlavskou kavárnu navrhla...

Kompletně novou sérii exkluzivních dezertů pro jihlavskou kavárnu navrhla Eliška Hlaváčová, vítězka populárního televizního profesního pořadu Peče celá země. | foto: Archiv Hotelu Savorsky

Kompletně novou sérii exkluzivních dezertů pro jihlavskou kavárnu navrhla...
Představení nových dezertů plánuje Café Savorsky při show na pódiu před svým...
Tahákem Hotelu Savorsky v Jihlavě má být kavárna, ve které dostanete čerstvé...
Cukrárna IPPA Café, která patří ke špičce v České republice, v Jihlavě nabídla...
18 fotografií

Pro vyhlášený podnik, který je pevnou součástí Hotelu Savorsky, to znamená definitivní potvrzení jeho nové, samostatné cesty. Kavárna totiž původně v Jihlavě fungovala jako franšízová pobočka známé značky Ippa Café.

Vedení hotelu se však po Novém roce rozhodlo od tohoto konceptu upustit a vydat se vlastním směrem právě pod názvem Café Savorsky Jihlava. „Tento krok nám dal obrovskou svobodu a možnost vlastní iniciativy v mnoha směrech, ať už jde o slanou kuchyni, polévková menu, nebo právě o sladký sortiment,“ vysvětluje spolumajitel hotelu Jan Svoboda.

Kompletně novou sérii exkluzivních dezertů pro jihlavskou kavárnu navrhla Eliška Hlaváčová, vítězka populárního televizního profesního pořadu Peče celá země.
Představení nových dezertů plánuje Café Savorsky při show na pódiu před svým podnikem. Zavře kvůli tomu celou ulici.
Tahákem Hotelu Savorsky v Jihlavě má být kavárna, ve které dostanete čerstvé zákusky od prvotřídní cukrárny IPPA Café.
Cukrárna IPPA Café, která patří ke špičce v České republice, v Jihlavě nabídla první mimopražskou pobočku.
18 fotografií

Důvodem k osamostatnění byla také odlišná cílová skupina. Zatímco původní síť se zaměřovala primárně na turisty a rychlou obměnu klientely, nový koncept hotelové kavárny staví na budování dlouhodobých vztahů s místními obyvateli. „My se zaměřujeme na lokální klientelu. Chceme si budovat jejich věrnost, aby se k nám pravidelně vraceli a měli z návštěvy osobní zážitek,“ doplňuje spolumajitel.

Ačkoli dnes změnu hodnotí jednoznačně pozitivně, přiznává, že na úplném začátku měli z odchodu od zavedené značky obavy. Nebylo totiž jasné, jak jihlavští zákazníci na nový, osobnější přístup a vlastní menu zareagují. Ukázalo se však, že sázka na kvalitu a lokální hosty byla správnou volbou.

Dezerty vítězka show představí na pódiu

Nová sladká identita od Elišky Hlaváčové má tento posun nyní definitivně zpečetit. „S Eliškou se známe dlouhodobě a jsme kamarádi. Dávalo nám proto naprostý smysl tuto spolupráci navázat a posunout naši kavárnu dál. Vytvořila pro nás v podstatě novou identitu sladkého sortimentu,“ upřesňuje s tím, že nová edice dezertů bude v nabídce k dispozici po celé léto až do podzimu.

Samotné představení nové nabídky proběhne formou „velkolepé pouliční akce“. V pátek 26. června bude pro veřejnost kompletně uzavřena celá ulice u kavárny. Návštěvníky čeká celodenní živá hudba a fanoušci budou mít jedinečnou příležitost se s autorkou nových dezertů osobně setkat v rámci celodenního „meet and greet“, popovídat si s ní nebo získat autogram.

Luxus místo temné „kobky“. Kvalitu si lidé najdou, říká spolumajitel hotelu

Hlavní program a vyvrcholení celé akce je naplánováno na 15. hodinu. „Eliška vystoupí na připravené pódium a každý nový dezert osobně představí. K ruce bude mít pozvané hosty, kteří budou jednotlivé kousky přímo před diváky ochutnávat a hodnotit,“ popisuje vedení podniku.

„Chceme celou akci udělat naším osobitým stylem. Chceme, aby to mělo pověstnou jiskru, aby lidé odcházeli nadšení a Jihlava zažila něco nového, co se tady běžně neděje,“ uzavírá Svoboda pozvání pro všechny milovníky prémiové gastronomie.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Hala pro Sáblíkovou a Jílka bude. Babiš udělal první krok, chce ji i pro veřejnost

Premium
Petr Novák, Barbora Sáblíková a Andrej Babiš ve Žďáru nad Sázavou navštívili...

Sen o rychlobruslařské hale pro trojnásobnou olympijskou vítězku Martinu Sáblíkovou a olympijského vítěze Metoděje Jílka znovu ožívá. Premiér Andrej Babiš v úterý dopoledne ve Žďáru nad Sázavou...

V Havlíčkově Brodě spadl větroň. Pilot při nouzovém přistání narazil do benzínky

Záchranáři a hasiči ošetřují zraněného pilota přímo v kokpitu větroně, který po...

V Havlíčkově Brodě v neděli odpoledne havarovalo malé bezmotorové letadlo. Pilot větroně se pokoušel o nouzové přistání v Lidické ulici, při kterém narazil do ukazatele u čerpací stanice. Konstrukce...

Na louce u Žirovnice otevřeli kameniště, hřiště pro balancování kamenů

Na louce u Žirovnice otevřeli kameniště, hřiště pro balancování kamenů. (30....

První kameniště na Vysočině otevřeli v sobotu na Pivovarských loukách na západním okraji Žirovnice. Kameniště je hřiště na výuku umění balancování kamenů, čili stavění kamenů na sebe do podoby...

Poslanec za Motoristy Beran se vzdal mandátu. Vrací se k diplomacii

Karel Beran, lídr Motoristů do parlamentních voleb za Kraj Vysočina (18. září...

Poslanec za Motoristy a někdejší velvyslanec Karel Beran (59) se v pátek ve Sněmovně vzdal mandátu. Učinil tak notářským zápisem, sdělil předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD). Ve Sněmovně podle něho...

Rušička Hlasu Ameriky měla víc strážných než zaměstnanců. Má se otevřít veřejnosti

Bývalý vysílač a komunistická rušička Velký Radvan u Domamile se v budoucnu...

Už je to více než sedmdesát let, co začala fungovat komunistická rušička zahraničního rozhlasového vysílání blízko rakouských hranic. V padesátých letech byla uvedena do provozu nedaleko Moravských...

Nové dezerty jihlavského Café Savorsky navrhla vítězka show Peče celá země

Kompletně novou sérii exkluzivních dezertů pro jihlavskou kavárnu navrhla...

Velká gastronomická událost se chystá v centru Jihlavy. V pátek 26. června odstartuje Café Savorsky novou éru svého sladkého sortimentu. Kompletní sérii exkluzivních dezertů pro jihlavskou kavárnu...

4. června 2026  11:52

Hlad po hokeji v Třebíči roste, fanoušci se dožadují permanentek. Klub chce mít plno

Moderní stánek pro prvoligové hokejisty Horácké Slavie Třebíč nabídne kapacitu...

Po dvou letech strávených v azylu v Moravských Budějovicích je v Třebíči pořádný hlad po hokeji. Nedočkaví fanoušci bombardují vedení prvoligové Horácké Slavie, kdy už spustí předprodej permanentek...

4. června 2026  8:37

Žďárský areál obsadí roboti a drony. Na Bouchalkách ukážou virtuální realitu

Detailní záběr na přizpůsobený dron, který je jedním z hlavních lákadel...

Milovníci techniky, školáci, studenti i další návštěvníci napříč generacemi si ve čtvrtek ve Žďáře nad Sázavou přijdou na své. Hala na Bouchalkách i přilehlý ovál u zimního stadionu se změní v jedno...

3. června 2026  13:44

Naftě v novoměstské nemocnici odzvonilo. Pacientům rozváží jídlo elektrovůz

Z bezmála 20 let starého, naftou poháněného rozvážkové auta přešli v...

Areál nemocnice v Novém Městě na Moravě křižuje nyní nový elektrický automobil. Nákladní vozidlo za bezmála dva a půl milionu korun rozváží každý den mezi jednotlivými odděleními například jídlo pro...

3. června 2026  10:54

Jihlavu čeká dopravní masakr. Opravovat se bude kompletní průtah městem

Rekonstrukce průtahu městem by měla začít na jeho západním okraji. Jako první...

Řidiče v Jihlavě čekají během letních měsíců masivní dopravní komplikace. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny (KSÚSV) se chystá na kompletní rekonstrukci hlavního průtahu městem. Modernizace...

3. června 2026  6:54

Porotu nadchly krátké filmy žáků základní školy, dokázali procítit tragické události

Výsledkem kolektivní práce žáků ZŠ Jungmannova byl originální film, který...

Velkého úspěchu dosáhli jihlavští žáci ze ZŠ Jungmannova a ze Základní školy speciální a Praktické školy Jihlava. Se svými krátkými snímky se zúčastnili druhého ročníku celostátní filmové soutěže...

2. června 2026  15:21

Hala pro Sáblíkovou a Jílka bude. Babiš udělal první krok, chce ji i pro veřejnost

Premium
Petr Novák, Barbora Sáblíková a Andrej Babiš ve Žďáru nad Sázavou navštívili...

Sen o rychlobruslařské hale pro trojnásobnou olympijskou vítězku Martinu Sáblíkovou a olympijského vítěze Metoděje Jílka znovu ožívá. Premiér Andrej Babiš v úterý dopoledne ve Žďáru nad Sázavou...

2. června 2026

Ostatky kněží popravených komunisty uloží v jihlavském kostele

Popravení kněží Jan Bula (vlevo) a Václav Drbola

Vysočina si v červnu připomene jednu z nejtemnějších kapitol své novodobé historie. Zároveň se ale dočká historického okamžiku usmíření. Do Jihlavy budou trvale převezeny a uloženy ostatky...

2. června 2026  11:58

Autor zažil trochu stresu. Sgrafita musel vyrýt, než ve vedru zaschla omítka

Výtvarník Josef Zlamal vysvětluje, že při finální části tvorbě sgrafit není...

Novou originální výzdobu získala jedna z dominant centra Žďáru nad Sázavou. Na budově bývalého městského úřadu v horní části náměstí přibyla velkoformátová sgrafita, jež připomínají místního rodáka,...

2. června 2026  8:43

Co mohlo být za pádem kluzáku na silnici? Chyba pilota, nebo spěch před bouřkou

Detail kabiny havarovaného bezmotorového letadla, které v neděli odpoledne...

Chyba pilota při dokluzu na letiště, případně nezvládnutý manévr po náhlé změně počasí. To jsou teorie, s nimiž pracují vyšetřovatelé nedělního pádu větroně v havlíčkobrodské Lidické ulici. Pilot má...

1. června 2026  15:51

Spor o galvanovnu uprostřed obce trvá 12 let. Firma chce provoz o kousek posunout

Část areálu pro někdejší zemědělskou výrobu uprostřed Rantířova. Z jedné strany...

Již dvanáct let vlekoucí se spor o nelegálně vybudovanou galvanovnu firmy M-Kovo v Rantířově u Jihlavy přechází do další kapitoly. Zatímco soud už před časem rozhodl o odstranění galvanovny,...

1. června 2026  14:32

Třináctiletý uprchlík z polepšovny chladnokrevně přepadl dívku, muže ohrožoval nožem

Třináctiletý výrostek na útěku přepadl a zbil mladou ženu, opilce ohrožoval...

Teprve třináctiletý chlapec, toho času na útěku z výchovného ústavu, surově zbil a okradl v Jihlavě mladou ženu. A ve stejnou noc stihl rovněž oloupit i podnapilého muže. Hocha policisté během pár...

1. června 2026  12:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.