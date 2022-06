První hospic na Vysočině se začne stavět letos, bude plný zeleně

V kamenném lůžkovém hospici pečují zdravotníci a sociální pracovníci o nevyléčitelně nemocné umírající pacienty, kteří nemohou být z různých důvodů v domácí péči a zároveň nechtějí poslední chvíle života trávit v nemocnici. Péče a pomoc je tam poskytována i rodinám umírajících.

Kraj Vysočina, jenž je investorem hospice, nyní čeká na doručení písemného rozhodnutí ministerstva zdravotnictví o poskytnutí avizované dotace.

„Pokud ministerstvo zdravotnictví vše potvrdí, předpokládáme, že veřejná zakázka na dodavatele stavby by mohla být vypsána v červnu. Délka výstavby se odhaduje na šestnáct měsíců. Pokud všechno půjde dobře, kamenný lůžkový hospic by mohl začít fungovat na přelomu let 2023/24,“ uvedl hejtman Vítězslav Schrek (ODS).

O výstavbu kamenného hospice na Vysočině od roku 2015 usiloval spolek Mezi stromy. „Tomu se však projekt z důvodu nemožnosti čerpat dotaci nepodařilo zrealizovat. Tento projekt proto převzal Kraj Vysočina a státní dotace mu byla přislíbena,“ poznamenal hejtman.

Mezi vytipovanými místy pro hospic byla v minulosti například krajská Jihlava. Tam ale spolek Mezi stromy nenašel podporu vedení města. Nakonec padla volba na Havlíčkův Brod. Víc než půlhektarový pozemek pro hospic darovalo právě město. Místo, kde bude nový hospic stát, se nachází v sousedství brodské nemocnice.

Kaple, denní zóny a sadové úpravy

Jednopatrová budova hospice s kapacitou dvaceti lůžek bude stát na ploše 1 575 m2. „Projekt počítá nejen se světlými pokoji respektujícími soukromí, ale i s administrativní částí, kaplí a denními zónami,“ popisuje náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný (ČSSD).

Podstatnou roli má hrát i bohatá sadová úprava s možností vstupu do zeleně přímo z jednotlivých pokojů. „Pokoje budou jednolůžkové s přistýlkou pro rodinného příslušníka, který tam může po dobu hospitalizace s nemocným pobývat a doprovázet ho,“ uvedla Ludmila Novotná, předsedkyně spolku Mezi stromy, jenž výstavbu kamenného lůžkového hospice inicioval.

Součástí areálu bude i sedmnáct parkovacích míst pro zaměstnance a návštěvníky. „Zajímavostí je navržená plochá střecha s vrstvou zeleně, která zabraňuje přehřívání střešního pláště a zároveň poslouží k zadržování dešťové vody,“ připomenul radní Karel Janoušek (ODS+STO).

Podle předpokladu kraje by výstavba hospice měla stát 103 milionů korun. Další peníze bude muset kraj uvolnit na nákup nábytku a vybavení. Spoluúčast státu je vyčíslena na 67 milionů.

Zařízení by chtěl provozovat spolek

O chod hospice by se měl podle hejtmana zřejmě postarat spolek Mezi stromy. „Samozřejmě máme zájem službu provozovat. Konečné slovo ale bude na Kraji Vysočina,“ poznamenala Ludmila Novotná.

Specializovanou paliativní péči by měl zajišťovat multiprofesní tým odborníků, v němž jsou lékaři, zdravotní sestry, pečovatelé, sociální pracovník, psychoterapeut a duchovní. Hospic nabízí i péči o rodiny a blízké nemocného.

„Pokud by to bylo potřeba, zajistíme i pozůstalostní péči o rodinu po úmrtí blízkého,“ dodala Novotná.

I když Kraj Vysočina dosud kamenný lůžkový hospic neměl, podporoval paliativní a domácí mobilní hospicovou péči. Letos na ni vyčlenil 28 milionů korun.

Vizualizace hospice, jak ji před dvěma roky představil spolek Mezi stromy: