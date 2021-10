První hospic na Vysočině bude stát podstatně víc, projekt převzal kraj

Snaha zřídit na Vysočině první kamenný hospic trvá už pět let. Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy se o to zprvu pokoušel v Jihlavě, když tam neuspěl, přenesl své aktivity do Havlíčkova Brodu. Ačkoliv mu město vyšlo vstříc, nepodařilo se stavbu zahájit ani zde.



„Bohužel, spolek neuspěl se svou žádostí o dotaci, protože ministerstvo zdravotnictví se domnívalo, že to pro něj není důvěryhodný partner,“ vysvětlil hejtman Vítězslav Schrek.

„Ministerstvu jsme se na takový projekt zdáli příliš malou neziskovkou. Chtělo v té záležitosti silnějšího partnera,“ vysvětlila už na jaře předsedkyně spolku Ludmila Novotná. Spolek Mezi stromy proto brodské radnici vrátil pozemek, který město na výstavbu poskytlo.

Jenže projekt nezanikl. Takřka do puntíku ho převzal Kraj Vysočina, který už pro ministerstvo je mnohem silnějším partnerem. A to dokonce tak silným, že mu podmínky udělení dotace upravilo přímo na míru.

Kraji chce město pozemek dát bez podmínek

„Ministerstvo přepracovalo výzvu tak, aby prodloužilo termín podání žádosti, prodloužilo termín realizace a změnilo okruh žadatelů. Udělali nám prostor,“ přiblížil hejtman.



Hejtmanství proto ještě do konce roku žádost o dotaci podá. Aby tak mohlo učinit, potřebuje ale disponovat stavebním pozemkem. A právě proto se dnes odpoledne mimořádně sešli brodští zastupitelé.

Darování pozemku však zatím neschválili, to by se mělo odehrát na dalším mimořádném jednání za dva týdny. „Jen jsme otevřeli diskusi, za jakých podmínek bychom kraji mohli vyhovět,“ konstatoval brodský místostarosta Zbyněk Stejskal.

V loňském roce bez diskusí a jednomyslně zastupitelé schválili převod lukrativního pozemku mezi areálem nemocnice a psychiatrickou léčebnou Spolku Mezi stromy. Dali si však podmínku, že pokud se hospic nezačne stavět, vrátí se městu pozemek zpět.

Nyní bude dohoda trochu jiná a podmínky ne tak přísné. Do usnesení by mělo být zahrnuto zřejmě pouze to, že město pozemek daruje za účelem stavby hospice. „Kraj pozemek potřebuje bez dalších podmínek, je to jeden z požadavků dotace. Ale domníváme se, že kraj je natolik solventní partner, že to nebude ničemu vadit. Není tu takové riziko, jako v případě soukromého subjektu,“ pravil Stejskal.

Provozovatele zařízení bude hledat nemocnice

Mimořádně se zastupitelé sešli proto, aby se stihly potřebné termíny včetně zápisu do katastru. Řádné zastupitelstvo se v Brodě koná až v polovině prosince a to už by bylo pozdě.

Co je hospic Hospic je specializované zařízení poskytující takzvanou paliativní péči, tedy péči zaměřenou na úlevu od bolesti, kterou postupující nemoc přináší, na rozdíl od standardní lékařské péče zaměřené na léčbu nemoci. V principu to znamená, že před tím, než se těžce nemocný člověk dostane do hospicu, byly vyčerpány všechny ostatní možnosti léčby. Hospic je určen pro terminálně nemocné. Neslibuje uzdravení, ale také nebere naději. Před tím, než se nemocný dostane do hospicu, měl by být o svém stavu informován. Myšlenka hospice vychází z úcty k člověku jako jedinečné a neopakovatelné bytosti, a z jeho potřeb: biologických, psychologických, sociálních a duchovních. V hospicích je akcentován duchovní rozměr péče, který obyčejně v nemocnicích chybí. Proto jsou standardně jako součást týmů v hospicích navíc přítomní sociální pracovník, psycholog, teolog. Přijímání jsou ovšem všichni nemocní bez ohledu na vyznání. Podobně je to i s personálem. V Čechách i na Slovensku jsou zakladateli hospiců církve nebo řády. Zdroj: www.hospice.cz

Parcela pro hospic se nachází na jižní straně sídliště U Rybníčku. Je to v místech, kde se před pár lety prodávaly dosud nejdražší stavební parcely ve městě. Kupující za jeden metr platili i tři tisíce korun. Hodnota pozemku pro hospic o ploše 5 700 metrů je až patnáct milionů korun.

„Dotace nám byla předběžně přislíbena ve výši 47 milionů korun s tím, že by mohla být dále navýšena, pokud se najdou v rámci jiných programů vratky. Za doplnění vlastních peněz bychom se rádi stali investorem. Hospic bychom pak předali k hospodaření nemocnici, která by vybrala provozovatele.



Předpokládáme, že by jím mohl být právě Spolek Mezi stromy,“ nastínil Vítězslav Schrek.

Podle jeho mínění k takovému řešení přímo vybízí vhodně vytipovaný pozemek na okraji areálu nemocnice. Působit v něm budou někteří nemocniční lékaři, výhodná je i vzdálenost k akutní péči, do níž se ta paliativní může čas od času u některých klientů překlopit.

Projekt se nemění, cena je však dvojnásobná

Kraj Vysočina se hodlá držet představ, které Spolek Mezi stromy představil už loni na jaře. Tehdy zveřejnil vizualizaci, jak by měly interiéry i exteriéry budovy postavené do oblouku vypadat. Kraj ponechá i kapacitu 18 lůžek pro dospělé klienty plus dvou pro děti.

Co se ovšem razantně mění, je předpokládaná cena stavby. Spolek Mezi stromy v počátcích počítal s investicí ve výši 60 až 70 milionů korun. Později se mluvilo o částce 90 až 110 milionů. „Nechali jsme teď projekt aktualizovat a dostali jsme se na částku 136 milionů korun,“ tvrdí nyní hejtman.

Pokud by kraj získal dotaci do výše padesáti milionů korun, musel by zbývající částku dofinancovat z vlastního rozpočtu. Krajští radní jsou si toho vědomi, projekt ale podle hejtmana zastavit už nechtějí.

„Přestože naše náklady z původně přislíbených 23 milionů korun jsou dneska někde na trojnásobku, chtěli bychom naplnit myšlenku toho, aby jeden kamenný hospic na Vysočině stál,“ dodal Vítězslav Schrek.