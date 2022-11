Po osmi letech snažení se koplo do země, v Brodě se začal stavět hospic

Snahy zřídit v Kraji Vysočina alespoň jedno specializované zařízení poskytující takzvanou paliativní péči trvají už osm let. S myšlenkou přišel Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy. Původně ho chtěl budovat v Jihlavě. Když to v krajském městě nevyšlo, přesunul pozornost do Havlíčkova Brodu.

V poslední fázi přípravy převzal takřka dokončený projekt Kraj Vysočina. Zajistil nutná povolení, státní dotaci i potřebný finanční obnos na svůj podíl. Havlíčkův Brod zase pro hospic věnoval pozemek.

Přes léto se konala soutěž na zhotovitele. V té zvítězila brodská firma Chládek a Tintěra. V polovině října podepsala smlouvu a už od konce minulého měsíce se na vytipovaném pozemku čítajícím 5 700 metrů čtverečních pracuje. Začalo se s přípravnými činnostmi a kácením náletových dřevin, v posledních dnech se už bagry starají o skrývku ornice.

„Stavba už začala. Její formální zahájení je plánováno za přítomnosti zástupců města, kraje i odborníků na 9. listopadu,“ informovala mluvčí hejtmanství Jitka Svatošová.

Příkladná spolupráce několika institucí

„Je úžasné, že se to podařilo. Vedla k tomu velice dlouhá cesta,“ spokojeně konstatovala Ludmila Novotná, předsedkyně spolku, který v roce 2014 s myšlenkou stavby hospice přišel.

„Přijde mi báječné, že se spojilo tolik institucí, organizací i osob. Podařilo se propojit neziskový sektor s městem i krajem. Každý do projektu vstoupil tím, co bylo v jeho kompetenci i možnostech. Je to úžasný příklad toho, jak se mohou spojit různé síly pro jednu krásnou věc,“ dodala.

Kraji se zřejmě podaří i nemalou částku ušetřit. Ještě loni na podzim se kalkulace ceny pohybovala nad 130 miliony korun. V soutěži na zhotovitele byl uveden odhad těsně nad 85 miliony korun bez DPH, vítězná firma pak nabídla výrazně levnější cenu. Hospic slíbila postavit za něco málo přes 76 milionů korun.

„Stavba bude trvat 480 dnů,“ doplnila Jitka Svatošová. Znamená to tedy, že by měl být hospic dokončen zhruba na jaře roku 2024. Následovat bude jeho zařízení a vybavení.

Z pokojů bude vstup rovnou do zeleně

Projekt zůstal v nezměněné podobě, jak ho spolek naplánoval. Jednopatrová budova s kapacitou dvaceti lůžek bude stát na ploše 1 575 metrů čtverečních.

„Projekt počítá nejen se světlými pokoji respektujícími soukromí, ale i s administrativní částí, kaplí a denními zónami,“ popsal náměstek hejtmana Vladimír Novotný.

Podstatnou roli má hrát i bohatá sadová úprava s možností vstupu do zeleně přímo z jednotlivých pokojů. „Pokoje budou jednolůžkové s přistýlkou pro rodinného příslušníka, který tam může po dobu hospitalizace s nemocným pobývat a doprovázet ho,“ řekl Novotná.

Součástí areálu bude i sedmnáct parkovacích míst pro zaměstnance a návštěvníky. „Zajímavostí je navržená plochá střecha s vrstvou zeleně, která zabraňuje přehřívání střešního pláště a zároveň poslouží k zadržování dešťové vody,“ připomenul krajský radní Karel Janoušek.

Komu svěřit provoz? Velký zájem má spolek

Rozhodnuto zatím nebylo, kdo bude mít provoz hospice na starost. Dle Svatošové by areál měla po dokončení dostat do správy havlíčkobrodská nemocnice. „Není vyloučeno, že až přijde čas, budeme provozovatele hledat prostřednictvím výběrového řízení,“ naznačila.

Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy by měl o provoz zařízení velký zájem. „Z naší strany zájem poskytovat službu trvá. Bude na kraji, jak se k tomu postaví. Pokud bude na provozovatele vyhlášena soutěž, určitě se do ní přihlásíme,“ vzkázala Novotná.

„Spolek bude v rámci této procedury zcela jistě osloven,“ přislíbila i Jitka Svatošová.

V kamenném lůžkovém hospici pečují zdravotníci a sociální pracovníci o nevyléčitelně nemocné umírající pacienty, kteří nemohou být z různých důvodů v domácí péči a zároveň nechtějí poslední chvíle života trávit v nemocnici. Péče a pomoc je tam poskytována i rodinám umírajících.

Původně chtěl toto zařízení stavět sám spolek Mezi stromy. Jako malá organizace však neměl takové možnosti při získání potřebné státní dotace. Pro ministerstvo zdravotnictví nebyl dostatečně silným partnerem. V polovině loňského roku proto celý projekt převzal Kraj Vysočina, který ho dotáhl k zahájení stavby.

Vizualizace projektu, jak byla zveřejněna v dubnu 2020: