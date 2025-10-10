Mnozí v jeho věku už to s fyzickou aktivitou příliš nepřehánějí, on však patří k těm, kteří se hned tak nezastaví. Když nejezdí dlouhé trasy na kole, pak určitě skáče s padákem nebo se potápí v moři.
„Strašně to letí. Zrovna nedávno jsem zveřejňoval vzpomínky na Nanga Parbat, a to už je dvacet let,“ připomíná novoměstský rodák Radek Jaroš úspěšnou expedici na vrchol himálajské hory vysoké 8 126 metrů z roku 2005.
Na svém seznamu úspěchů nemáte jen Korunu Himálaje, vylezl jste i na nejvyšší vrcholy všech kontinentů a úspěšný byl i váš další projekt – nejizolovanější hory světa...
To je pravda, nedávno jsem byl na Réunionu, což je v pořadí 14. nejizolovanější vrchol.
Takže máte další kompletní sbírku?
Těch míst je patnáct, což byl na začátku i můj cíl, jenže jedním z nich je Ključevskaja na Kamčatce. Tím, že se jedná o Rusko, tak konkrétně tohle místo ze známých důvodů odpadává. Ale bylo by lákavé mít zase všechny.
Než jsem omrzl na své 12. osmitisícovce, tak jsem byl neznámý horolezec. Ale když mi museli amputovat prsty na nohách, tak jsem se najednou stal celebritou.