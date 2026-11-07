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Letošní sezona létání horkovzdušných balónů je uzavřená. Zakončilo ji sobotní setkání s krátkým letem v Radešíně na Žďársku. Malá vesnička s balónovým zámkem a balónovým hotelem je Mekkou českého balónového létání. K letu odstartovaly skoro dvě desítky balónů, piloty potrápil silný vítr.
Autor: Martin Vokáč, iDNES.cz
Událost v Radešíně je každoročním zakončením sezony balónářů. Z původně uzavřené akce se stala přehlídka, která láká stovky diváků. Zúčastnilo se jí přibližně pětadvacet posádek z celé republiky včetně kompletní české reprezentace i několika přátel z okolních zemí.
Autor: Martin Vokáč, iDNES.cz
Setkání dostalo název Poslední kříž. „Při závodech se většinou létá na kříž na zemi. Posádky musí proletět co nejblíž a hodit na něj takzvaný marker. Kdo se trefí nejblíže středu, vyhrává. Ti nejlepší jsou přesní do půl metru,“ popisuje organizátor sobotního setkání Adam Škorpík.
Autor: Martin Vokáč, iDNES.cz
O žádné velké sportovní výkony ale v Radešíně nešlo. Důležité bylo, že se posádky potkaly a většina z nich i letos naposledy proletěla. A to i tak, že vytvořily posádky smíšené nebo si do košů stoupli členové doprovodných týmů, kteří obvykle zůstávají na zemi. Do vzduchu se vznesly i děti. Důležité je hlavně ono setkání a večerní zhodnocení sezony u piva.
Autor: Martin Vokáč, iDNES.cz
Sobotní let byl ovšem velmi krátký, pro většinu posádek trval jen pár desítek minut. Mnohem kratší dobu, než trvalo vybalení balónů, jejich příprava a následné sbalení po přistání. I když bylo krásně jasné počasí, piloty potrápil vítr.
Autor: Martin Vokáč, iDNES.cz
„Foukává opravdu hodně. Komerční let s pasažéry by v tomto počasí byl dávno zrušený. Ale toto je sportovní akce a na sportovní akci můžou být podmínky trošku přísnější. Závodníci jsou závodníci, ti snesou všechno,“ smál se před startem pořadatel.
Autor: Martin Vokáč, iDNES.cz
Čím je chladněji, tím se balónářům létá lépe. Je větší rozdíl teplot mezi vzduchem v balónu a v jeho okolí. Ale vítr dokáže i ze závodů udělat pěknou paseku. „V třech stech metrech fouká rychlostí kolem padesáti kilometrů za hodinu. To je dost. Přistání máme po asi třinácti kilometrech, takže let je opravdu krátký,“ zhodnotil Škorpík. Těžké je i přistání, kdy vítr může balón po zemi táhnout až stovky metrů.
Autor: Martin Vokáč, iDNES.cz
Poslední let měl podobu honu na lišku, jedné z asi dvacítky disciplín balónového létání. Jako první vyletěl výrazně žlutý balón, jehož posádka v místě svého přistání poblíž obce Jámy umístila na zem kříž. Piloti balónů, které je následovaly, museli přistát co nejblíže této značky.
Autor: Martin Vokáč, iDNES.cz
Letošní sezóna byla pro české balónáře poměrně úspěšná. Komerčních letů s pasažéry přibývá, cestu ke klidnému létání si nachází čím dál více zájemců. S tím také roste počet balónů jako takových, proškolených pilotů, posádek i společností, které tyto lety nabízejí.
Autor: Martin Vokáč, iDNES.cz
A poměrně vydařená byla i po sportovní stránce. Dvě posádky se kvalifikovaly na mistrovství světa v balónovém létání, jež se konalo v Polsku. Umístily se zhruba v polovině celkového pořadí, které tvořila více než stovka účastníků. Podle Škorpíka se však posádky čím dál více orientují na komerční lety a sportovní létání trošku skomírá, nemá dostatek závodníků.
Autor: Martin Vokáč, iDNES.cz
„Bohužel, špatně se to sponzoruje, protože se létá brzy ráno a večer. A ještě k tomu obvykle v polích mimo města. To sponzory tolik neláká. A pak přijde mistrovství světa v Brazílii a účast jedné posádky vyjde na půl milionu korun. Je to drahý sport,“ přitaká Adam Škorpík.
Autor: Martin Vokáč, iDNES.cz
Vůbec není náhodou, že se takové zakončení sezony koná v Radešíně. Byť se jedná o malou vesničku jižně od Žďáru nad Sázavou směrem na Křižanov, je považována za Mekku českého balónářství.
Autor: Martin Vokáč, iDNES.cz
Zdejší zámek vlastní rodina Kubíčkova, která je tradičním producentem balónů a provozuje druhou největší továrnu na světě na jejich výrobu. K tomu tu otec Adama Škorpíka, rovněž nadšenec do balónového létání, vybudoval balónový hotel. V Radešíně funguje i školicí centrum, kterým prošel snad každý pilot balónu nejen v Česku.
Autor: Martin Vokáč, iDNES.cz
„Pro létání je tu i vhodné prostředí. Nejsou tu žádné letecké koridory a naopak je tu nádherná krajina. Jsou zde v okolí malé rybníčky, malé lesíky a hlavně hodně luk, kde lze přistát. A to je nesmírně důležité. Protože vzlétnout pilot může, ale přistát musí,“ vysvětlil Adam Škorpík.
Autor: Martin Vokáč, iDNES.cz