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Zákeřná past. Řidiči si zkracovali cestu, hroty na poli jim propíchaly pneumatiky
Řidiči, kteří si chtěli zkrátit cestu kvůli uzavírce silnice u Jaroměřic nad Rokytnou na Třebíčsku, zažili nepříjemné překvapení. Někdo na polní cestu úmyslně rozmístil podomácku vyrobené kovové...
Šmarda jako starosta v Novém Městě přece jen pokračuje. Polepším se, slibuje
V komunálních volbách sice jako lídr uskupení Lepší Nové Město na Moravě (sedm mandátů) obsadil až druhé místo, přesto dokázal obhájit pozici starosty. Michal Šmarda ve vedení Nového Města na Moravě...
Vysněná práce? V Jihlavě nabízí benefity z říše snů
Ve starých mobilech a drobné elektronice se skrývá zlato, stříbro i další cenné kovy. Aby se tyto suroviny mohly vrátit zpět do výroby, potřebují moderní technologie i šikovné ruce. Jihlavský závod...
Firma ošidila požární bezpečnost. Průšvih mají po 20 letech zaplatit obyvatelé bytů
Běžná rekonstrukce a následný požár polyfunkčního domu s byty odhalily po dvaceti letech v centru Jihlavy časovanou bombu. Podle kontrolních zjištění hasičů se totiž část komplexu Beseda výrazně...
Z vítězky poraženou? Paroubkova mluvčí zadupala baštu ODS, ale míří do opozice
Lucie Orgoníková, někdejší mluvčí vlády Jiřího Paroubka, byla označena za jednoho z největších vítězů letošních komunálních voleb v Česku. Ve čtyřtisícové Přibyslavi na hlavu porazila všechny...
Pamětníci odhalili tajemství osady Lepolštot. Stála tam, co dnes Kronospan
Nebyl to jen proslulý Prior, který změnil tvář Jihlavy. Za dob socialismu nezanikl jen špalíček středověkých domů Krecl na náměstí. Před padesáti lety došlo k likvidaci osady Leopoldov, která by dnes...
OBRAZEM: Posádky balónů zakončily sezonu. Při posledním letu je potrápil vítr
Letošní sezona létání horkovzdušných balónů je uzavřená. Zakončilo ji sobotní setkání s krátkým letem v Radešíně na Žďársku. Malá vesnička s balónovým zámkem a balónovým hotelem je Mekkou českého...
Plné sklady, nové vozy i aplikace, ale méně peněz. Silničáři vyhlížejí první sníh
Odhodlání, ochota k plnému nasazení – a také plné sklady zásob, nové vozy i aplikace, v níž lze online sledovat pohyb posypových vozů. S tím vším vstoupili do nové zimní sezony silničáři na Vysočině....
Šmarda jako starosta v Novém Městě přece jen pokračuje. Polepším se, slibuje
V komunálních volbách sice jako lídr uskupení Lepší Nové Město na Moravě (sedm mandátů) obsadil až druhé místo, přesto dokázal obhájit pozici starosty. Michal Šmarda ve vedení Nového Města na Moravě...
Nebudeme hráče držet zuby nehty, říká šéf Jihlavy. O koho se zajímají ligové týmy?
S pobytem v suterénu druholigové tabulky mají jihlavští fotbalisté ještě docela čerstvou zkušenost. Na konci minulé sezony to dokonce vypadalo, že spadnou o soutěž níž. Nakonec se ale tak trochu...
Jihlava musí kvůli uzavírce tunelu otevřít staveniště. Projedou jen lehčí auta
Během pátku zasypat výkop, silnici provizorně zpevnit, aby se staveništěm dalo v sobotu a v neděli projet. A v pondělí znovu pokračovat v rekonstrukci. Poněkud paradoxní situace nastala v Jiráskově...
Dohodnuté koalice s ANO dostávají trhliny. Ve Žďáře kvůli tomu vedení nezvolili
Již čtvrtý týden se táhne povolební vyjednávání ve Žďáře nad Sázavou. Do nekončící série schůzek nevneslo světlo ani čtvrteční ustavující zasedání zastupitelstva. Poté, co jeho 27 zvolených členů...
Vysněná práce? V Jihlavě nabízí benefity z říše snů
Ve starých mobilech a drobné elektronice se skrývá zlato, stříbro i další cenné kovy. Aby se tyto suroviny mohly vrátit zpět do výroby, potřebují moderní technologie i šikovné ruce. Jihlavský závod...
Záchranáři na Vysočině testují přístroje, které nahradí kritizované vybavení
Krajští záchranáři na Vysočině v sanitkách testují nové přístroje, které by mohly nahradit vybavení Tempus Výběrové řízení na nové přístroje, na jehož přípravě se už několik měsíců podílí pracovní...
První okresní města na Vysočině mají vedení. Třebíč povede Pacal, Pelhřimov senátor
Vedení Třebíče a Pelhřimova pro příští čtyři roky se bude v mnohém podobat tomu dosavadnímu. V obou městech ve čtvrteční volbě na ustavujícím zasedání nového zastupitelstva uspěli stávající...
Obchvaty, mosty, křižovatky. Kvůli Dukovanům na Vysočině roste šest staveb
Havlíčkův Brod, Brtnice, Zašovice, Slavětice a Velké Meziříčí. Na Vysočině letos pokračuje šest silničních staveb, které mají připravit region na návoz těžkých a nadrozměrných komponentů pro nové...
Z vítězky poraženou? Paroubkova mluvčí zadupala baštu ODS, ale míří do opozice
Lucie Orgoníková, někdejší mluvčí vlády Jiřího Paroubka, byla označena za jednoho z největších vítězů letošních komunálních voleb v Česku. Ve čtyřtisícové Přibyslavi na hlavu porazila všechny...