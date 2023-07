Je to nostalgie, přiznal Holík. A bagr začal porcovat jihlavský stadion

Demoliční práce se naplno rozjedou 1. srpna. Pak má firma GEMO více než dva roky na výstavbu zbrusu nové multifunkční haly.

„Je čas na malinké oddechnutí a pořádné nadechnutí se k další práci, která nás čeká. Aréna by měla otevřít své brány na podzim roku 2025. Čeká nás 26 měsíců intenzivní práce. Máme ale skvělý tým,“ řekl radní a manažer výstavby HMA David Beke a o dnešním dnu hovořil jako o milníku celé přípravy projektu, která zabrala 4,5 roku.

Během této doby čelil projekt řadě nesnází, které přinesly covid, válka na Ukrajině i celkové zdražení a inflace. Cena, za kterou se bude hala stavět, oproti původním předpokladům výrazně vzrostla a radnice řešila, jak bude stavbu financovat.

Na novou arénu městu přispěje Kraj Vysočina částkou půl miliardy korun a dalších 300 milionů korun poskytne Národní sportovní agentura. Zbývající náklady uhradí Jihlava ze svých zdrojů a pomocí úvěrů.

Nostalgie přepadla i bývalé hráče

Nová aréna bude víceúčelová. Neposlouží jenom hokeji a dalším sportům, ale konat se zde mají i velké kulturní akce. „Je to stavba, která pomůže rozvoji Jihlavy, sportu i kultury v nejbližších desítkách let. Tato investice pomůže z Jihlavy udělat plnohodnotné krajské město,“ doplnil primátor Petr Ryška.

Rozloučit se s místem, které znali za tu spoustu odehraných sezon tak důvěrně, přišli také někteří bývalí hráči. Byl mezi nimi například Oldřich Válek, Patrik Augusta nebo Jiří Holík.

„Přiznávám, je to nostalgie. Byl jsem tady od devatenácti let. Ale to je život. Hala je už zastaralá. O novém zimním stadionu se mluví už čtrnáct let a jsem rád, že se do toho pustili,“ přiznal Jiří Holík.

Přeje si, aby nová aréna vyrostla co nejrychleji. „Mám trochu starost o hokej, když bude Dukla tři až čtyři roky hrát mimo. Uvidíme, co to udělá s fanoušky, mládeží,“ zamyslel se legendární hokejový útočník.

Artefakty čekají na síň slávy

Starý zimní stadion je nyní kompletně vyklizený. Poslední artefakty patřící ke stadionu odklidili představitelé radnice, hejtman Vítězslav Schrek, ale i předseda Senátu Miloš Vystrčil symbolicky v pátek dopoledne. Mezi nimi byla i historická hokejová šatní skříňka ze 70. let, která údajně patřila Jiřímu Holíkovi. „Úplně si nejsem jistý, že byla moje,“ smál se Holík.

Do skladu v Pístově směřuje i několik posledních sedaček s hlediště. To vše bude uložené v depozitu a později se objeví v síni slávy, která bude součástí nové arény.

„Budeme se obracet i na naše fanoušky a pamětníky, zda nemají někde ve sklepě artefakty spojené s historií Dukly Jihlava a stadionem,“ poznamenal Bedřich Ščerban, současný jednatel jihlavského hokejového klubu, který v minulosti posbíral celkem dvanáct mistrovských titulů.

Horácký zimní stadion byl dokončený v roce 1955, zastřešený je od roku 1967. Od loňského jara je stadion kvůli špatnému zastřešení zavřený, hokejová Dukla hrála v minulé sezoně zápasy v Pelhřimově a Jindřichově Hradci. A pendlování mezi Jihlavou a pelhřimovským stadionem ji čeká i v příštím ročníku.

Architektonickou soutěž na návrh haly vyhrála architektonická kancelář Chybík a Krištof. Zakázku na novou arénu získala společnost GEMO.