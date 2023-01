Stavba nové arény v Jihlavě začne v létě, chybějící půlmiliardu doplatí město

Začátkem léta tohoto roku by se mohl starý zimní stadion, který je už přes půl roku uzavřený a hokejisté Dukly Jihlava kvůli tomu hrají v okolních městech, začít bourat. Na to naváže výstavba nového stánku.

Horácká multifunkční aréna (HMA) pro zhruba sedm tisíc sedících diváků by tak podle primátora Petra Ryšky (ODS) mohla stát na podzim roku 2025.

„Teoreticky by tam Dukla Jihlava mohla zahájit sezonu 2025/26,“ nastínil Ryška.

Vše ještě záleží na souhlasu zastupitelů, kteří budou o zadlužení města v případě dalšího úvěru rozhodovat 14. února. Dá se ale předpokládat, že to bude spíše formalita. Koalice složená z ODS, KDU-ČSL a ANO totiž disponuje drtivou většinou. A ohledně výstavby HMA v ní panuje shoda.

„Není na co čekat. Přešlapování na místě ničemu neprospívá. Dukla Jihlava hrající v azylu trpí,“ řekl například náměstek pro oblast školství, kultury a tělovýchovy Richard Šedivý (ANO).

Další podmínkou je ještě dokončení výběrového řízení na zhotovitele a podepsání smlouvy. „Pokud se žádná firma neodvolá vůči výběru, ke konci března by se mohla smlouva podepsat,“ představil harmonogram primátor.

Zdražení vyřeší druhý úvěr i úspory města

Původně radnice počítala s tím, že hala bude postavena za přibližně 1,3 miliardy korun, což byla rozpočtová částka. Tomu odpovídalo i financování ve výši 1,4 miliardy. Město má na arénu obdržet 500 milionů korun od Kraje Vysočina, 300 milionů je přislíbená dotace od Národní sportovní agentury a na 600 milionů je schválený úvěr města.

Kvůli růstu cen a inflaci ale výše nákladů stoupla. Nejnižší z nabídek firem, které by byly ochotny halu postavit, byla částka 1,9 miliardy korun. Město tak od léta loňského roku řeší, kde získá zbývající peníze.

Nakonec to bude z veřejných zdrojů. Podle současného plánu, který primátor předloží v únoru zastupitelům ke schválení, má obnos zčásti pokrýt další úvěr ve výši 200 milionů korun spolu se stomilionovým revolvingovým úvěrem a 200 milionů má činit suma z disponibilního zůstatku města.

Celkový úvěr má město splácet patnáct let s průměrnou úrokovou sazbou 1,75%. Roční splátky mají dosahovat 62 až 69 milionů korun podle výše úvěru - 800 až 900 milionů.

„Město si může takový úvěr a splátky bez problémů dovolit. Tím jsme si jisti. V žádném případě to neohrozí chod města. Nedostane se do ekonomických problémů a neohrozí to ani další strategické investice, které rovněž plánujeme realizovat, jako je rozvoj a oprava vodohospodářské infrastruktury, výstavba centrálního dopravního terminálu, parkování a doprava,“ ujistil Petr Ryška.

Připomenul také, že městu nyní významně rostou daňové příjmy. Zatímco v roce 2018 činily 850 milionů, nyní to je 1,2 miliardy.

Plán se nelíbí opozici. Město to neustojí, volá

Radnice původně zamýšlela chybějící sumu financovat ze soukromých zdrojů a z dotačních titulů. To se ale nepodařilo. Dotace na brownfieldy, do kterých vkládala naděje, ještě nebyla ani vypsána.

„Budeme ještě hledat zdroje - jak v soukromém sektoru, tak v dotačních titulech. Cílíme na ně a víme o nich. Myslím, že můžeme sehnat ještě 200 až 300 milionů,“ dodal Ryška.

Vizualizace interiéru budoucí Horácké arény v Jihlavě. Jde o pohled do 3D modelu budovy přes společné datové prostředí. Model je zpracován v podrobnosti prováděcí dokumentace stavby.

S plánem financování ovšem příliš nesouzní opozice. „Domníváme se, že to je nad rámec toho, co je město schopné ustát, aniž by to ovlivňovalo další potřebné investice. Dostáváme se na velmi tenký led,“ varovala například bývalá primátorka Karolína Koubová (PiFo), která je nyní v opozici.

Hlasování z její strany tak bude minimálně zdrženlivé. „Ale koalice to zvládne rozhodnout i bez nás. Naše hlasování v tom nebude hrát významnou roli,“ podotkla.

Zastupitel Radek Hošek ze STAN kritizuje fakt, že největší břímě financí ponese město. „Jsme pro halu, ale ne takto megalomanskou,“ dodal.

Nová Horácká multifunkční aréna by měla podle vizí sloužit nejenom hokeji, tréninkům profesionálů i dětí a veřejnosti, ale i dalším sportům. Rovněž najde uplatnění při pořádání velkých kulturních a společenských akcí.

„Oslovili nás už například házenkáři, kteří mají zájem v aréně odehrát kvalifikaci na mistrovství Evropy,“ připomenul primátor snahu halu využívat každý den.

Podle náměstka primátora Radka Popelky nová aréna přispěje k dalšímu rozvoji města.