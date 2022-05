Horácké divadlo vsadí na české premiéry, bude hledat novou identitu

Do divadla nastupují dva noví herci Kromě nového uměleckého šéfa se částečně změní také herecké osazenstvo. Horácké divadlo opouští herečky Sára Venclovská a Alexandra Palatínusová. Třetí personální změnou je odchod herce Michala Krause. „Jsou to velice výrazné tváře Horáckého divadla. Plánujeme s nimi udržet spolupráci na titulech, které se budou v příští sezoně dohrávat. Některé výkony jsou tak osobité, že bychom jen těžce hledali náhradu,“ uvedl budoucí umělecký šéf souboru Michal Zetel. Do souboru ale přichází dva noví herci. Pánské herecké osazenstvo obohatí herec František Maňák, který působil v Slováckém divadle v Uherském Hradišti a v jihlavském divadle hostuje v představení Čtyři vraždy stačí, drahoušku!. „Přinést by měl novou formu humoru a osobité poetiky,“ říká Zetel. Druhou posilou divadla bude herec Vít Hofman, jenž byl ve stálém angažmá v Divadle Šumperk. „Také v ženském souboru máme rozjednaná nějaká nová jména. Bavíme se o jedné, možná dvou herečkách,“ nechtěl více prozradit nastupující umělecký šéf.