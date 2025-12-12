Mimořádná souhra. Na prknech Horáckého divadla má schůzi Společenstvo vlastníků

Ilona Zelníčková
  14:47
Řada majitelů bytů to asi zná z vlastní zkušenosti. Když je třeba udělat nějaké zásadní rozhodnutí o společném domě, je třeba svolat schůzi společenstva vlastníků bytových jednotek. A taková schůze bývá mnohdy tragikomickou podívanou plnou vášní, emocí, rozepří a místem, kde má každý svůj názor.
Představení Společenstva vlastníků vyžaduje od čtrnácti herců Horáckého divadla...

Představení Společenstva vlastníků vyžaduje od čtrnácti herců Horáckého divadla mimořádnou souhru a koncentraci. Téměř neopustí jeviště, neustále si skáčou do řeči a přerušují se. | foto: Jan Fuchs

A právě z této tematiky čerpá dnes již kultovní divadelní komedie jihlavského rodáka a v současnosti uměleckého šéfa Dejvického divadla Jiřího Havelky, která pod názvem Společenstvo vlastníků „oběhla“ takřka celou republiku.

V roce 2019 natočil režisér Jiří Havelka na jejím základě celovečerní film Vlastníci, který získal Českého lva za nejlepší scénář. Teď budou mít možnost divadelní verzi vidět i návštěvního Horáckého divadla Jihlava. Premiéra v režii Michala Zetela je v sobotu 13. prosince na Velké scéně HDJ.

V rolích členů společenství vlastníků se představí téměř celý herecký soubor. Komedie nabízí ansámblu Horáckého divadla podle dramaturgyně Markéty Špetíkové výrazné příležitosti.

„Na domovní schůzi se schází aktivní žena na mateřské, její submisivní manžel, úřednice dbající o dodržování stanov, drbna, důchodce, který na dobu nesvobody vzpomíná jako na ‚staré dobré časy‘, podnikatelka toužící z pronajímání bytu získat co nejvíc peněz, i podvodníci,“ popisuje dramaturgyně s tím, že jejich představy o soužití v domě se zásadně liší. „A tak je zřejmé, že schůze, na níž se má konečně projednat havarijní stav budovy, bude pro jejich společenství vlastníků bytových jednotek pořádná zkouška,“ dodává.

Jak Špetíková připomíná, setkání sousedů se v Havelkově hře proměňuje v komediální „trenažér“ demokracie. „Klade otázky, jaké hodnoty sdílíme a zda respektujeme odlišnost druhých. V čem bychom si měli vyjít vstříc? Jaký ohled máme brát na ty, kteří jsou starší, nemohoucí nebo třeba mají malé děti? A jsme vůbec schopní se domluvit včas – tedy dříve, než kritický stav domu zapříčiní nějakou nehodu?“

Inscenace vyžaduje od čtrnácti herců mimořádnou souhru a koncentraci. Téměř neopustí jeviště, neustále si skáčou do řeči a přerušují se. Režisér Michal Zetel se proto rozhodl pro neobvyklý postup: místo tradičního přesunu z čtených zkoušek rovnou na jeviště kladl důraz na dokonalé zvládnutí textu. Herci tak strávili tři týdny intenzivním studiem textu, než se pustili do práce v prostoru.

Scénu a kostýmy navrhla Magdaléna Teleky, jejíž práci už diváci znají z inscenace Dukla. Za hudbou stojí Vojtěch Dlask a Ardian Saraqi, dramaturgyní je Markéta Špetíková, pohybové spolupráce se ujala Anna Korba Vanacká.

