Autor sledoval, jak Fabiana pálí nacisté. Teď hru uvádí Horácké divadlo

Kästner napsal své dílo s podtitulem Deník moralisty jako varování a výzvu k ostražitosti a osobní odpovědnosti v době před nástupem Adolfa Hitlera k moci.

„Velká nezaměstnanost, duševní deprese, následující za depresí hospodářskou, touha ohlušit se, aktivita politických stran bez jakýchkoli skrupulí, to vše byly příznaky bouře, blížící se krize. A nechybělo tu ani příšerné ticho před bouří – ochablost srdcí, podobající se epidemickému ochrnutí,“ napsal v předmluvě svého románu.

„Ve Fabianovi nacházíme mnoho styčných bodů a témat s politickou a společenskou situací, kterou žijeme dnes,“ připomněla dramaturgyně Barbora Jandová.

„Věřím, že se ta Kästnerova a naše výpověď, téma ohrožení demokracie, bezskrupulóznosti a především téma osobní odpovědnosti podaří přenést z jeviště do hlediště,“ dodala.

Na scéně Horáckého divadla bude mít hra svou českou premiéru v sobotu večer.

Labutí píseň jedné demokracie

Autorem dramatizace románu se stal Roman Sikora. „Od počátku bylo jasné, že s tímto námětem oslovíme právě jeho. Patří mezi nejvýraznější současné dramatiky, s pověstí ironika s poněkud vzteklým humorem a osobním vnímáním divadla jako nástroje společensko-politické kritiky,“ vysvětlila Barbora Jandová.

Podle Sikory je Kästnerův román jakousi labutí písní jedné demokracie. „Román odkrývá obraz společnosti, v níž je úplně všechno pouhým zbožím, a tedy na prodej, včetně mezilidských vztahů. Společnosti, která je v hluboké depresi politické, ekonomické a psychické a do budoucnosti hledí s těmi nejhoršími představami jako do území, kde nic dobrého nečeká. A tím vším probublávají známky nastupujícího nacismu deroucího se systematicky k moci. Je to zkrátka velmi podobné tomu, co my sami nyní prožíváme,“ pravil Sikora.

Hlavním hrdinou příběhu je Jakub Fabian, vystudovaný doktor filozofie a germanista, který pracuje v reklamě na cigarety, odkud je navzdory své úspěšnosti propuštěn. Jako němý pozorovatel prochází nočními podniky, hospodami, uměleckými ateliéry a pofidérní společností hlavního města Berlína na sklonku 20. let 20. století.

„Fabian je ironik a člověk, který v té době neumí chodit, neumí v tom plavat – a možná ani nechce. Je to pasivní člen mlčící většiny, stejně jako někteří z nás marně hledá své místo ve světě, se kterým je v rozporu,“ popisuje hlavní postavu režisér představení Martin Tichý.

V hlavní roli Vít Hofmann

Titulní roli svěřil Tichý novému členu souboru Vítu Hofmannovi. Nejbližšího přítele Labudeho hraje Marián Chalány, Fabianovu lásku Cornelii Battenbergovou ztvární Stanislava Hajduková. V dalších rolích se na jevišti představí Lenka Schreiberová, Lucie Sobotková, Lukáš Matěj, Zdeněk Stejskal, Ondřej Šípek a Šárka Býčková.

Erich Kästner (1899–1974) je u nás známý především jako autor úspěšných dětských knížek Luisa a Lotka či Emil a detektivové. Byl však i úspěšným novinářem, satirikem, fejetonistou, ale též autorem kabaretních skečů a šansonů pro různé německé kabarety.

Za nacistické éry byl vyloučen ze svazu národních spisovatelů a v roce 1933 na berlínském Operním náměstí byly jeho knihy spolu s díly dalších spisovatelů přímo před jeho očima veřejně spáleny. Mezi nimi i román Fabian z roku 1931.