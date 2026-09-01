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Horácké divadlo vstupuje do nové sezony, hitem bude hra podle slavného filmu

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  8:39
V loňské sezoně mělo u diváků velký úspěch představení Jak utopit dr. Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách.

V loňské sezoně mělo u diváků velký úspěch představení Jak utopit dr. Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách. | foto: Horácké divadlo Jihlava

V loňské sezoně mělo u diváků velký úspěch představení Jak utopit dr. Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách.
V loňské sezoně mělo u diváků velký úspěch představení Jak utopit dr. Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách.
V loňské sezoně mělo u diváků velký úspěch představení Jak utopit dr. Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách.
V loňské sezoně mělo u diváků velký úspěch představení Jak utopit dr. Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách.
9 fotografií
Za letošními letními prázdninami se zavírají dveře a soubor Horáckého divadla už znovu pracuje na plné obrátky. Jeho členové před pár dny vstoupili do sezony 2026/27. I letos připravují řadu premiér.

„Co bych do nové sezony Horáckému divadlu Jihlava popřál? Hlavně plné hlediště, nadšené diváky a radost z každého večera, kdy se po zhasnutí světel začne dít vždy něco výjimečného,“ vzkázal souboru hejtman Kraje Vysočina Martin Kukla.

Stejně jako na začátku každého nového ročníku představilo vedení krajské profesionální divadelní scény nejen seznam představení na jednotlivé měsíce, ale také všechny premiéry. Tou první bude v sobotu 12. září 2026 inscenace Anna Pammrová.

Premiéry Horáckého divadla v nové sezoně

  • 12. září 2026: Anna Pammer (velká scéna)
  • 20. září 2026: Maya sama (malá scéna)
  • 17. října 2026: Bílá velryba (velká scéna)
  • 12. prosince 2026: Prodaná nevěsta aneb Zdravý selský rozum (velká scéna)
  • 20. února 2027: K čemu mi to bude (velká scéna)
  • 17. dubna 2027: Pretty Woman (velká scéna)

Zdroj: Horácké divadlo Jihlava

„Jedná se o básnický portrét významné české myslitelky a básnířky Anny Pammrové - ženy, která odmítla svět založený na násilí, donucení a přetvářce. Nejde o životopis, ale o vnitřní krajinu bytosti, jež hledá duchovní zákon nad zákony společnosti,“ představili hru její autoři Emanuel Míšek a Josef Fojta.

V září ovšem dojde ještě na jednu premiéru. Ta bude k vidění na malé scéně a nese název Maya sama.

„Všechny děti už si ze školky dávno odvedli rodiče, jen Maya čeká a čeká. A když se čekání začne protahovat, nastupuje to nejsilnější, co dětský svět umí: fantazie. Maya se vydává na dobrodružnou cestu krajinou vlastních představ, kde se z každé překážky může stát hra a z každého problému nová příležitost,“ přiblížilo Horácké divadlo svoji další novinku.

Dveře budou znovu dokořán

Úplný začátek nadcházejícího měsíce (5. září) však bude patřit dni otevřených dveří, který v Jihlavě pravidelně chystají ke startu každé nové divadelní sezony. A otevírat se budou znovu dveře nejen zákulisí. Do letošního ročníku půjde scéna také s opraveným orchestřištěm a modernizovanou točnou.

„Poděkování zaslouží tým divadla za dokončení pět let připravované publikace, která shrnuje práci souboru v roce 2020 až 2026. Na desítkách stránek jsou informace ke všem premiérám doplněné o profesionální fotky, kompletní složení souboru a zmínky o úspěšných hostováních,“ zmínil při své zdravici před ostrým startem sezony hejtman Kukla.

Tvůrci slibují, že divadelní pojetí nabídne stejnou dávku humoru jako legendární film.
Vodnická komedie v Jihlavě se neobejde bez dobových kostýmů a výrazných rekvizit, jako je tento potápěčský skafandr.
Rodina Wassermannových v podání herců Horáckého divadla. Inscenace sází na atmosféru a ikonické rekvizity známé z filmové předlohy.
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9 fotografií

Samotné vedení Horáckého divadla se rozhodlo, že také letos zařadí do plánu několik účastí na různých festivalech, přičemž jedním z nich je například říjnový Mezinárodní festival dětských divadel v bosenské Banja Luce.

„Společně s divadelní kritikou je to pro nás jakási forma zpětné vazby. Další známka toho, že to tady v Jihlavě opravdu neděláme mimo mísu,“ uvedl ředitel Horáckého divadla Ondrej Remiáš.

Pretty Woman museli schválit až v Americe

V loňské sezoně byla v Jihlavě mezi diváky nejúspěšnější komedie Jak utopit dr. Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách. A podobný zájem by mohl být v té nadcházející například o muzikálovou love story Pretty Woman.

Mimochodem, k tomu, aby se tento původem americký filmový příběh o lásce, která promění život v pohádku, dostal až na prkna Horáckého divadla, byla potřeba spousta zařizování.

„Museli jsme do USA posílat nahrávky a připravit celou řadu dalších úkonů, přičemž nikdo dopředu netušil, jestli projdeme. Nakonec se nám to povedlo dotáhnout. A máme z toho obrovskou radost,“ svěřil se Remiáš.

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Horácké divadlo vstupuje do nové sezony, hitem bude hra podle slavného filmu

V loňské sezoně mělo u diváků velký úspěch představení Jak utopit dr. Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách.

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