Příběh Dukly Jihlava rozbruslí Horácké divadlo. V roli Holíka lidé uvidí herečku

O představení je podle ředitele divadla Ondreje Remiáše takový zájem, že první reprízy jsou již dávno vyprodané. „Je to velmi silné téma pro naše diváky a o tom svědčí i obrovský zájem,“ potvrdil Remiáš.

Autorem hry je rodák z Velkého Meziříčí Emanuel Míšek, s nímž režisér představení Michal Zetel již několikrát spolupracoval. „Největší těžkostí při psaní scénáře bylo ujasnit si, které části té bohaté historie se budeme věnovat,“ poznamenal režisér a zároveň umělecký šéf souboru Zetel.

„Nakonec jsme se zaměřili na to, co současný divák i hokejový fanoušek možná zná nejméně – a to je vůbec vznik Dukly Jihlava a cesta k tomu úplně prvnímu mistrovskému titulu v roce 1967,“ uvedl autor hry Emanuel Míšek.

Cílem ale nebylo vytvořit jevištní dokumentární představení, ale s humorem a nadsázkou zpracovat toto téma, kdy se z historických faktů pouze vychází. „Od samého začátku jsme tuto hru zamýšleli jako poctu a vyjádření obdivu a díků tomuto klubu a jeho legendám,“ zdůraznil režisér Zetel.

Hra pro celý soubor, v rolích hráčů jsou i ženy

V představení Dukla diváci uvidí až na dvě výjimky celý divadelní soubor. Sedmnáct herců se vystřídá v několika desítkách rolí. Například herec Petr Soumar ztvární postavy trenérů Kobery, Antona a Pitnera. Jakub Škrdla si zase zahraje hokejisty Poláčka a Hrbatého, Ondřej Šípek se vcítí do rolí hokejistů Kepáka, Bukače a Jiřího Holíka.

V rolích hokejistů se objeví i ženy. Herečka Lenka Schreiberová si zahraje postavu útočníka Jozefa Golonky a také bouřliváka a vynikajícího hokejisty Jaroslava Holíka.

Po každé zkoušce herci odcházeli úplně propocení. Jsou to dříči. A iluze ledové plochy na jevišti je dokonalá. Petr Soumar herec Horáckého divadla

„Tím, čím byl Jarda Holík pro Duklu, tím je Lenka Schreiberová pro naše divadlo. Zároveň Lenka umí zahrát vše, na co si vzpomenete a není důvod, aby nehrála mužskou roli. Zkušenosti a profesionalita pro mě byly při obsazování této role důležitější než pohlaví,“ řekl k obsazení této role režisér Michal Zetel.

Mužské role se Lenka Schreiberová nezalekla. „Jarda Holík byl povahou buldok. A to je mi blízké. Dala jsem té roli vše, co jsem mohla, čeho jsem byla schopná a za svým výkonem si stojím. Mým úkolem je, abych nastavila bradu a schytávala do ní rány. Ale to já ustojím,“ poznamenala.

Příprava s hokejisty i hokejovými legendami

Herci se na ztvárnění svých rolí důkladně připravovali. Podstatné podle Zetela bylo, že tvůrčí tým mohl od samého začátku spolupracovat, komunikovat a konzultovat reálie s hokejovým klubem Dukla Jihlava.

Herci například také absolvovali besedy s legendárním hokejistou Jiřím Holíkem a se současným jednatelem HC Dukla Jihlava Bedřichem Ščerbanem. „Mohli se zeptat na konkrétní detaily k hráčům, které ztvárňují, i na to, co se v knihách běžně nedočtete,“ připomenul režisér.

A v neposlední řadě se herci museli věnovat i hokeji. Například Ondřej Šípek v dětství hokej hrával a vést puk po imaginární ledové ploše nebyl problém. Jiní měli hokejku poprvé v ruce. Herečka Lenka Schreiberová si přizvala na pomoc svého kamaráda a bývalého hokejistu Petra Kubíčka, který ji přes měsíc připravoval, aby byla na jevišti co nejautentičtější.

„Hokej je drsný sport a i naše tréninky či zkoušky byly takové. Já jsem třeba dostala loktem do lícní kosti. Máme různě posekané nohy, ale moc mě to začalo bavit. Opravdu se vždy těším, až vyjedu na ten náš divadelní led,“ přiznala.

Jadrnou mluvu vypustili, zůstala „kula a šíša“

Velkou míru nadšení, kterou herci do svých rolí dali, popsal i herec Petr Soumar. „Po každé zkoušce odcházeli úplně propocení. Jsou to dříči. A iluze ledové plochy na jevišti je dokonalá,“ poznamenal.

K hokeji obvykle patří i jadrná mluva. Tu ale herci na jevišti krotí. „Snažili jsme se vyhýbat vulgarismům. Přeci jenom chceme, aby na představení mohly chodit i mladší ročníky. Takže tam máme dvě takové naše univerzální nadávky: „kula a šíša“,“ pousmál se režisér Michal Zetel.

Hudbu k představení složil renomovaný muzikant a skladatel Josef Fojta (člen Hradišťanu Jiřího Pavlici).

Návštěvníci představení Dukla mohou v suterénu divadla vidět i tematickou výstavu, kterou tvoří dobové fotografie, autentická hokejová výzbroj z 60. let i hokejové trofeje, které Dukla Jihlava získala.