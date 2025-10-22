Jihlavě se ještě aréna nepředala, hokejisté ale mají jít ve čtvrtek na led

Jan Salichov
  16:33
Fanoušci Dukly Jihlava jsou v pohotovosti. Právě dnes má stavební firma GEMO na základě dohody z úterního večera předat městu stavbu Horácké arény. Tím by se udělal další důležitý krok na cestě k sobotnímu úvodnímu utkání prvoligových jihlavských hokejistů ve zbrusu nové multifunkční hale za 2,2 miliardy korun.
V Jihlavě finišuje stavba Horácké arény. Multifunkční hala za 2,1 miliady...

V Jihlavě finišuje stavba Horácké arény. Multifunkční hala za 2,1 miliady korun, má být společností GEMO předána 16. října 2025. | foto: Město Jihlava

„Platí, že bychom dnes měli arénu převzít a v sobotu by se měl odehrát první zápas Dukly s omezenou kapacitou,“ potvrdil manažer stavby a jihlavský radní David Beke.

Počítá s tím, že stavba bude investorovi předána. „Stavební firma pokračuje i v dalších činnostech, které souvisí s nedodělky a opravami po stavební činnosti, které však nebrání užívání haly,“ uvedl Beke.

Podle ideálního scénáře by ve čtvrtek měli na led nové arény poprvé vyjet hokejisté. „A nejen z prvoligového áčka Dukly, ale také krasobruslařky,“ vysvětluje Beke. „Je potřeba, aby se propojily všechny vrstvy, které v ledu jsou. Musí se prostě rozjezdit.“

Je jasné, že hala ani samotné okolí nebudou ještě zcela stoprocentně připraveny na sobotní premiéru, který bude s omezenou kapacitou a v rámci zahájení zkušebního provozu. Ten je předepsán na rok. Například sousedící park Smetanovy sady, jenž aktuálně prochází revitalizací, bude muset být oddělen.

Stihne se v Horácké aréně první zápas už v sobotu? Večerní schůzka rozhodne

„Jedná se o jinou investiční akci. S otevřením parku počítáme k termínu 8. listopadu, kdy je v aréně na programu grand opening. Ale i tak půjde pravděpodobně jen o cestní síť. Zeleň je v parku k dokončení na jaře a také budou dokončena nároží na kříženi Ulice Jana Masaryka a Jiráskové,“ připomněl Beke tříhodinový slavnostní večer, ozdobený vystoupením Ewy Farne.

4. července 2025
Vstoupit do diskuse

