Jihlavě se ještě aréna nepředala, hokejisté ale mají jít ve čtvrtek na led

„Platí, že bychom dnes měli arénu převzít a v sobotu by se měl odehrát první zápas Dukly s omezenou kapacitou,“ potvrdil manažer stavby a jihlavský radní David Beke.
Počítá s tím, že stavba bude investorovi předána. „Stavební firma pokračuje i v dalších činnostech, které souvisí s nedodělky a opravami po stavební činnosti, které však nebrání užívání haly,“ uvedl Beke.
Podle ideálního scénáře by ve čtvrtek měli na led nové arény poprvé vyjet hokejisté. „A nejen z prvoligového áčka Dukly, ale také krasobruslařky,“ vysvětluje Beke. „Je potřeba, aby se propojily všechny vrstvy, které v ledu jsou. Musí se prostě rozjezdit.“
Je jasné, že hala ani samotné okolí nebudou ještě zcela stoprocentně připraveny na sobotní premiéru, který bude s omezenou kapacitou a v rámci zahájení zkušebního provozu. Ten je předepsán na rok. Například sousedící park Smetanovy sady, jenž aktuálně prochází revitalizací, bude muset být oddělen.
Stihne se v Horácké aréně první zápas už v sobotu? Večerní schůzka rozhodne
„Jedná se o jinou investiční akci. S otevřením parku počítáme k termínu 8. listopadu, kdy je v aréně na programu grand opening. Ale i tak půjde pravděpodobně jen o cestní síť. Zeleň je v parku k dokončení na jaře a také budou dokončena nároží na kříženi Ulice Jana Masaryka a Jiráskové,“ připomněl Beke tříhodinový slavnostní večer, ozdobený vystoupením Ewy Farne.
4. července 2025