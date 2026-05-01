Aréna na roztrhání, lístky bleskově mizí. Otevření haly způsobilo v Jihlavě boom

Jan Salichov
  9:12
V náročných testech obstála, pochvalu si vysloužila i od generálního manažera hokejové reprezentace Jiřího Šlégra. O novou Horáckou arénu v Jihlavě je zájem, není problém ji okamžitě vyprodat. Podle vedení města je přesto kapacita 5 750 diváků dostatečná. Aréna do budoucna chystá i netradiční či méně obvyklá klání.
Po tenistech při únorovém Davis Cupu a basketbalistech při březnové kvalifikaci na mistrovství světa se v Horácké aréně minulý týden představil také reprezentační tým českých hokejistů. Ten v přípravě na mistrovství světa v Jihlavě porazil výběr Rakouska 4:0. (26. dubna 2026)

Horácká aréna, multifunkční hala v Jihlavě, má za sebou další dva náročné testy. V uplynulých dnech hostila nejen utkání baráže o hokejovou extraligu, ale rovněž kemp a přípravný duel hokejové reprezentace.

„Za mě aréna v těchto zkouškách obstála,“ pochvaluje si mluvčí městské servisní organizace Horácká multifunkční aréna Bedřich Musil. „Samozřejmě se potýkáme s drobnými mouchami, které s sebou neseme z náběhu provozu. Ale v rámci standardů vše proběhlo dobře.“

Jihlavským pořadatelům muselo zatrnout především v pátek večer, kdy se v přímém přenosu České televize krátce před zápasem spustil protipožární poplach, který halu zhasl a diváky vyzval k evakuaci.

„Jednalo se o technickou závadu,“ vysvětlil manažer výstavby Horácké arény David Beke. „Během baráže ale vše fungovalo. Stejně jako během prvoligových zápasů.“

Pochvala od manažera reprezentace

Pochvalu si Jihlava zasloužila také od českých hokejistů. „Jsem tu na novém stadionu úplně poprvé a musím městu i celému regionu pogratulovat, že se jim to takhle povedlo. Každý takový stánek je pro českou hokejovou komunitu skvělá zpráva,“ uvedl generální manažer české reprezentace Jiří Šlégr.

„My jsme pod úžasnou atmosférou tady v Jihlavě odehráli velice solidní zápas. Samozřejmě se slabším soupeřem, to asi všichni vnímají. Ale pro nás byl důležitý,“ pokračoval Šlégr.

Stovky nedodělků i neplánovaných vylepšení. Horácká aréna na kolaudaci nespěchá

Za velký paradox považuje, že Horácká aréna stojí v místech legendárního Horáckého zimního stadionu. „Vlastně jste ten starý zimák vyměnili za úplně novej, na stejném místě. A hezky se na to kouká,“ usmál se Šlégr.

„My máme radost, že se tady reprezentaci líbilo, že byl spokojen i realizační tým,“ pochvaloval si Musil. „Je to pro nás určitým příslibem do budoucna. Věříme, že to nebylo naposled, co jsme tady reprezentaci viděli, že se sem vrátí.“

Po špičkových utkáních je na Vysočině hlad

To ostatně nevyloučil ani Šlégr. „Myslím, že bychom se jako reprezentace měli vracet tam, kde se aréna naplní. A jestliže tady bylo plno, tak proč se sem zase někdy nevrátit,“ uvedl.

Přehled vybraných akcí v Horácké aréně

Sport

  • 12.–14. června – Evropská volejbalová liga – Třídenní turnaj mužů za účasti Česka, Bosny a Hercegoviny a Dánska.
  • 12. prosince – FMX Gladiator Games – Nejstarší freestyle motocrossová akce v Evropě.

Kultura

  • 3. října – Děti ráje – Muzikál Sagvana Tofiho, oceněný Thálií, patří mezi nejúspěšnější české hitmuzikály.
  • 6. října – Kabát Turné 2026 – Legenda české rockové hudební scény v rámci turné odehraje sedmnáct koncertů v Česku a pět na Slovensku. Jeden z nich i v Jihlavě.
  • 10. října – Lucie Bílá – obyčejná holka – Zpěvačka se rozhodla oslavit významné životní jubileum na pódiích v celé České a Slovenské republice.
  • 18. listopadu – Lord of the Dance – Slavná světová taneční show se vrací na evropská pódia.
  • 21. listopadu – Čaroděj ze země Oz – Oblíbený americký muzikál na ledě pro celou rodinu.

Naposledy hrál přitom národní tým v Jihlavě před dlouhými jedenácti lety. „Vždy je to o nějakých jednáních. Arén máme už po republice poměrně dost a musíme se nějak vystřídat všude,“ dodal Šlégr.

Jednoznačně pozitivním signálem je obrovský zájem o jakoukoliv akci, kterou zatím Horácká aréna hostila. Ať už to byl únorový Davis Cup, březnová kvalifikace o mistrovství světa v basketbalu, nebo play off zápasy Dukly Jihlava, vstupenky v řádech minut zmizely už v předprodeji.

„Podle mě je tady obrovský hlad. Kdy naposledy byl v Jihlavě Davis Cup, mezinárodní basketbal, nebo volejbal, který nás čeká příště,“ zmínil Beke Evropskou volejbalovou ligu mužů (12.–14. června). „Boom je obrovský, protože lidé tu v předchozích dekádách neměli žádnou alternativu,“ doplňuje.

S tím souhlasí také Musil. „Vnímáme to jako určité kouzlo nového místa a fakt, že jsme aktuálně nejmodernější halou v republice. To místo je prostě hezké a těm akcím moc sluší,“ říká mluvčí arény.

„Doufáme, že přízeň diváků nám vydrží i v dalších letech, kdy už to nebude taková novinka jako v prvních týdnech a měsících,“ přeje si Musil. „Uděláme maximum pro to, aby nabídka byla pestrá a aby si tady každý našel to své.“

Není ta hala nakonec ještě malá?

V souvislosti s velkým diváckým zájmem občas zazní názor, zda aktuální kapacita 5 750 diváků není pro novou halu pro krajské město přece jen malá. „Myslím si, že ne. Pro velikost našeho města, velikost našeho kraje, je to akorát,“ míní Beke. „Je to taková počáteční vlna, ale ani všechny prvoligové zápasy nebyly vyprodané. Takže bych to úplně nepřeceňoval,“ zůstává při zemi Beke.

Paradoxem je, že některé sportovní svazy se zatím velikosti Horácké arény spíše obávají. „Vedli jsme jednání s házenkáři, ale zatím to nedopadlo. Protože se zalekli velikosti haly,“ prozradil Musil. „Říkali jsme jim, že se bát nemusí, že se tady sportům daří, aby do toho šli. Nakonec si to rozmysleli. Ale věřím, že je někdy přivítáme,“ doplnil mluvčí Horácké multifunkční arény.

Gladiátoři chystají v hale unikátní nájezdy

FMX GLADIATOR GAMES 2025

Tenis, basketbal, hokej, volejbal... Sportovní program v první polovině roku 2026 v Horácké aréně byl známý už poměrně dlouho. Ale co čeká jihlavskou halu v dalších měsících?

„Těšíme se na netradiční sporty. Už je potvrzena akrobacie na motorkách (freestyle motocross), čeká nás šampionát cheerleaders, Světový pohár v rock’n’rollu a v jednání jsou mažoretky,“ naznačil další program mluvčí servisní společnosti Horácká multifunkční aréna Bedřich Musil.

Nejstarší freestyle motocrossová akce v Evropě FMX Gladiator Games nabídne v polovině prosince skutečně adrenalinovou záležitost. „Můžeme prozradit a diváky nalákat na jednu netradiční věc: protože naše hala není z největších, vymysleli chlapci od motorek, že udělají nájezdy mezi lidmi,“ popisuje Musil.

„Vlastně se v části programu bude najíždět ze sektorů pro sezení. Část sektoru se uzavře a nájezdy budou protaženy až na plochu,“ popsal Musil.

Ještě na podzim se v aréně uskuteční také ledová show Čaroděj ze země Oz (21. listopadu) a na začátku příštího roku do Jihlavy zavítá ledová revue Sněhová královna (20. února).

