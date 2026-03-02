Stovky nedodělků i neplánovaných vylepšení. Horácká aréna na kolaudaci nespěchá

Jan Salichov
  12:02
Horácká aréna v Jihlavě už sice hostí světový tenis nebo basketbal či kulturní akce a už brzy zde vypuknou boje čtvrtfinále play off hokejové Maxa ligy, do finální podoby má však stále daleko. Multifunkční hala dál běží ve zkušebním provozu a město s její kolaudací nespěchá. Řeší stovky drobných vad a nedodělků, ale i technologická vylepšení, která v původním projektu nebyla.
Nová jihlavská dominanta, jejíž provoz odstartoval v listopadu loňského roku, už naplno žije, uvnitř i v jejím zázemí stále panuje čilý pracovní ruch.

„Ale nedodělků jsou ještě stovky. Jedná se o různé podlahy, nátěry, ale třeba i o doplňování čidel pro světla v patře skyboxů. Chceme, aby se rozsvítila, jenom když pod nimi někdo projde, a zbytečně se nespotřebovávala energie,“ vysvětlil jihlavský primátor Petr Ryška.

Termín pro úplné odstranění všech vad a nedodělků je stanoven na 30. dubna. S finální kolaudací ale město nijak nespěchá, Horácká aréna nyní běží v režimu zkušebního provozu.

Reálný provoz nám ukazuje, že bychom autorům projektu uměli předložit řadu praktických návrhů, které by vedly ke komfortnější obsluze některých provozů.

Bedřich Musilmluvčí městské společnosti Horácká multifunkční aréna

„Máme na něj jeden rok. U takhle velkých staveb, jako jsou nemocniční komplexy nebo právě arény, je ten rok naprosto normální. Potřebujeme se s tím pořádně seznámit,“ dodal Ryška.

To potvrzuje i Bedřich Musil, mluvčí městské společnosti Horácká multifunkční aréna, která objekt provozuje. „Dle mého bude tento rok stále ‚ladicí‘, což se předpokládalo. Každý den provozu nám přináší mnoho poučení a zkušeností, které se snažíme využít pro zlepšování služeb i fungování arény,“ říká Musil s tím, že tým se s projektem stále sžívá.

„Reálný provoz nám ukazuje, že bychom autorům projektu uměli předložit řadu praktických návrhů, které by vedly ke komfortnější obsluze některých provozů,“ připustil mluvčí.

Podle něj se potvrzují některá technická úskalí, o kterých se vědělo už ve fázi projektu, ale nešla realizovat jinak. „Nijak to ale arénu nediskvalifikuje. První měsíce ostrého provozu ukázaly, že je to aréna s obrovským potenciálem, který umí využít,“ doplnil Musil.

Videorozbory jako v extralize

Zajímavou novinkou, se kterou původní rozpočet nepočítal, je instalace speciálního kamerového systému nad ledovou plochou. Investice za zhruba 350 tisíc korun má do Jihlavy přinést preciznost známou z nejvyšších soutěží.

„Doplňujeme arénu o prvky, které v rozpočtu původně nebyly. Jde o kamery, které budou snímat dění na ledě. Jedna bude na střešní konstrukci a druhá přímo na multimediální kostce,“ popsal Ryška.

Systém má sloužit primárně hokejistům. „Při utkání nebo tréninku se z nich dají dělat detailní rozbory. Samozřejmě se to ale dá použít i při všech dalších sportovních nebo kulturních akcích,“ doplnil primátor.

Šlápla do prázdna. V nové jihlavské aréně padají lidé na schodech, jsou nepravidelné

To vítají také hokejoví příznivci. „Kostka je nadstandardní, lepší než na většině zimáků v zemi,“ míní fanoušek Vojta. Jinde si však všímá detailů, které by stály za vylepšení. „Na místech za ochrannou sítí se občas ztrácí puk. Nevím, zda je reálné použít jiný materiál nebo barvu sítě,“ uvažuje.

Roman Kučera zase upozorňuje na daň za modernizaci: „Hlavní rozdíl oproti staré hale je v kapacitě. Jakmile uděláte sezení, o víc než polovinu míst přijdete.“

Nová stavba s potenciálem láká promotéry

Zájem o jihlavský stánek je mezi promotéry obrovský. „Kdybychom přijímali všechny akce, tak tam je každý týden minimálně jedna. Už jsme i některé subjekty pro podzim museli odmítnout,“ prozradil primátor. Prioritou je totiž skloubit kulturu s hokejovou Duklou.

Aktuálně je na roky 2026 a 2027 nasmlouváno jedenáct nehokejových sportovních a kulturních akcí, dalších pět až sedm je v pokročilé fázi jednání. „Prioritní je strategický cíl arény, tedy být stabilním partnerem a domovem pro Duklu a zároveň multifunkčním prostorem pro veřejnost. Z podstaty věci ale bude hokejová Dukla a její mládež z časového hlediska vždy dominantní,“ vysvětlil Musil.

Hala už si však vyzkoušela také světový tenis, když na začátku února hostila kvalifikační utkání Davis Cupu. „Oboje byl super zážitek, výborná atmosféra. Na tenis přijel i tradiční daviscupový kotel, trubači, se spoustou těch fanoušků se známe i z mezinárodního hokeje,“ říká Kučera. „A rozdíl? Zatímco na hokej je lepší být u červené čáry, na tenis za bránou,“ srovnává.

V jednom říjnovém týdnu se navíc v Horácké aréně mají vystřídat muzikál Děti ráje (3. 10. ), skupina Kabát (6. 10. ) a Lucie Bílá (10. 10.). Dukla v takových případech počítá s překládáním domácích zápasů. „Přestavba ledu na kulturní halu trvá kolem osmi hodin. Dá se to stihnout přes noc,“ vysvětlil Ryška.

Během zápasu se vypije i třicet sudů piva

Vedení města vnímá i kritiku fanoušků na dlouhé fronty u občerstvení. Primátor Ryška se však provozovatele zastal a přidal srovnání ze světa. „Byl jsem teď na olympijských hrách v Miláně a tam, když si stoupnete do fronty na občerstvení, tak nevidíte celou třetinu. A to nejen na jídlo, ale i na záchod. Tady máte jistotu, že když si stoupnete na začátku přestávky, tak do začátku další třetiny na svém místě budete,“ srovnal primátor.

Jihlavská aréna má problémy s internetem, klientům jednoho operátora často nejde

V Horácké aréně je aktuálně v provozu sedm výdejních míst, přičemž jedno je zatím omezené a jedná se o jeho dovybavení. Paradoxem zůstává, že zatímco u bufetů v přízemí lidé stojí dlouhé minuty, o patro výš je relativně klid. „Na druhém ochozu je daleko méně lidí než na prvním. Doba obsluhy je velmi různá, od jedné minuty až po patnáct,“ upřesnil Musil.

Nápor na výčepy je přitom značný - při vyprodaném hokejovém zápase se vypije kolem 30 sudů piva. Navýšení personálu se však podle Musila neplánuje. „Personálu je dostatek, víc lidí se do těch bufetů ani nevejde,“ podotkl.

Dva roky v jedné minutě. Jihlava ukázala, jak Horácká aréna nahradila starý zimák

Budoucím řešením by mohl být podle primátora Ryšky takzvaný americký model, kdy si diváci přes aplikaci objednají donášku piva přímo na své místo v hledišti. „Uvažuje se o objednávání přímo z hlediště online. Pivo by pak roznášeli přímo mezi diváky, jak to funguje hlavně v Americe,“ popsal primátor Ryška.

Zatím si však fanoušci musí vystačit s trpělivostí. „Lidé nechtějí odejít z fronty, když už v ní čtvrt hodiny stojí, a pak courají na svá místa během hokeje,“ popisuje Kučera.

Ekonomika provozu v režimu čekání

Kolik přesně stojí měsíční provoz gigantické stavby, zatím nikdo neví. Faktury od dodavatelů energií se teprve scházejí. „Realita se ukáže až zprůměrováním na konci roku,“ vysvětlil mluvčí HMA.

Podle něj se však zatím plní očekávané příjmy, a to i přesto, že například výnosy z gastra jsou obchodním tajemstvím soukromého provozovatele a provozní společnost k nim nemá přímý přístup. „Jednáme však s provozovatelem gastra o dovybavení zbývajících míst a jejich plnohodnotném zprovoznění,“ uzavřel Musil.

