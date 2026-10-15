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Světový unikát v Horácké aréně svítil jen pár měsíců. A čeká na termín opravy

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  7:12
Inovativní řešení finské společnosti přišlo s nově patentovanou technologií. V úvodní sezoně po otevření arény středový kruh na ledě svítil. Jenže od té doby čeká měsíce na opravu.

Inovativní řešení finské společnosti přišlo s nově patentovanou technologií. V úvodní sezoně po otevření arény středový kruh na ledě svítil. Jenže od té doby čeká měsíce na opravu. | foto: Luboš Vácha

Inovativní řešení finské společnosti přišlo s nově patentovanou technologií. V úvodní sezoně po otevření arény středový kruh na ledě svítil. Jenže od té doby čeká měsíce na opravu.
Inovativní řešení finské společnosti přišlo s nově patentovanou technologií. V úvodní sezoně po otevření arény středový kruh na ledě svítil. Jenže od té doby čeká měsíce na opravu.
Inovativní řešení finské společnosti přišlo s nově patentovanou technologií. V úvodní sezoně po otevření arény středový kruh na ledě svítil. Jenže od té doby čeká měsíce na opravu.
Inovativní řešení finské společnosti přišlo s nově patentovanou technologií. V úvodní sezoně po otevření arény středový kruh na ledě svítil. Jenže od té doby čeká měsíce na opravu.
12 fotografií
Horácká aréna měla loni po otevření jako první na světě LED zobrazovač přímo pod ledovou plochou. Přesněji ve středovém kruhu pod kostkou. V první hokejové sezoně fungoval. Nyní ale nesvítí a čeká na opravu. K té je ovšem potřeba rozmrazit led. A to v hokejové sezoně není tak jednoduché.

„Ano, středový kruh je rozbitý,“ potvrdil Bedřich Musil, mluvčí Horácké arény.

„Je tam mechanicky poškozeno cosi, co je v ledu,“ potvrdil radní David Beke, který byl manažerem výstavby arény.

Největší problém je podle něj hledání vhodného termínu na opravu, protože v aktuální hokejové sezoně se těžko hledá čas na rozpuštění ledu či na vysekání problematického místa. Kruh už dle Bekeho zhasl při posledním zápase minulé sezony. A později opět na začátku té nové.

Jihlavská arena bude mít LED zobrazovač přímo pod ledem. Jako první na světě

„Teď se vymýšlí, jak na to. Během sezony je to komplikované,“ doplnil radní.

Horácká multifunkční aréna se díky inovativnímu nasazení LED technologií zařadila mezi světovou špičku. „LED panel pod ledem byl dlouho snem a přáním,“ uvedl už před otevřením arény jednatel Dukly Bedřich Ščerban.

Fungující panel umožňuje podle dřívějších zpráv magistrátu promítat reklamní loga, nejrůznější efekty, animace i oslavy gólů. Často na něm svítilo logo Dukly Jihlava.

Po tenistech při únorovém Davis Cupu a basketbalistech při březnové kvalifikaci na mistrovství světa se v Horácké aréně minulý týden představil také reprezentační tým českých hokejistů. Ten v přípravě na mistrovství světa v Jihlavě porazil výběr Rakouska 4:0. (26. dubna 2026)
Na červené fasádě Horácké arény jsou umístěny stovky štítků s jmény dárců. Z tohoto dálkového pohledu jsou však pro kolemjdoucí neviditelné.
Ve zbrusu nové Horácké aréně se v sobotu 25. října 2025 hrál první hokejový zápas. Do haly měl přístup omezený počet diváků – hrálo se pouze pro permanentkáře.
Vše je připraveno na první domácí zápas jihlavských hokejistů.
12 fotografií

„Jeho pořízení je zadarmo. A to díky kontaktům pana jednatele Dukly Bedřicha Ščerbana s Finskem,“ prozradil už loni Beke. „Dohodli se na jakési barterové spolupráci. Finská firma svůj zobrazovač ráda otestuje v Jihlavě, přičemž o případný zisk, který snímač může vygenerovat, se obě strany rozdělí,“ doplnil radní také ještě před otevřením arény.

Inovativní řešení finské společnosti přišlo s nově patentovanou technologií. „Protože máme ve Finsku velmi dobré vztahy a kontakty, což je hlavně zásluha Terky Ščerbanové, budeme mít tuto technologii první na světě nastálo. Už se zkoušela na stadionech v zahraničí v rámci vývoje, ale v této chvíli nevíme o dalším místě, kde by ji měli instalovanou,“ dodal loni v květnu Bedřich Ščerban.

27. října 2025
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Světový unikát v Horácké aréně svítil jen pár měsíců. A čeká na termín opravy

Inovativní řešení finské společnosti přišlo s nově patentovanou technologií. V úvodní sezoně po otevření arény středový kruh na ledě svítil. Jenže od té doby čeká měsíce na opravu.

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