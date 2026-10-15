„Ano, středový kruh je rozbitý,“ potvrdil Bedřich Musil, mluvčí Horácké arény.
„Je tam mechanicky poškozeno cosi, co je v ledu,“ potvrdil radní David Beke, který byl manažerem výstavby arény.
Největší problém je podle něj hledání vhodného termínu na opravu, protože v aktuální hokejové sezoně se těžko hledá čas na rozpuštění ledu či na vysekání problematického místa. Kruh už dle Bekeho zhasl při posledním zápase minulé sezony. A později opět na začátku té nové.
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Jihlavská arena bude mít LED zobrazovač přímo pod ledem. Jako první na světě
„Teď se vymýšlí, jak na to. Během sezony je to komplikované,“ doplnil radní.
Horácká multifunkční aréna se díky inovativnímu nasazení LED technologií zařadila mezi světovou špičku. „LED panel pod ledem byl dlouho snem a přáním,“ uvedl už před otevřením arény jednatel Dukly Bedřich Ščerban.
Fungující panel umožňuje podle dřívějších zpráv magistrátu promítat reklamní loga, nejrůznější efekty, animace i oslavy gólů. Často na něm svítilo logo Dukly Jihlava.
„Jeho pořízení je zadarmo. A to díky kontaktům pana jednatele Dukly Bedřicha Ščerbana s Finskem,“ prozradil už loni Beke. „Dohodli se na jakési barterové spolupráci. Finská firma svůj zobrazovač ráda otestuje v Jihlavě, přičemž o případný zisk, který snímač může vygenerovat, se obě strany rozdělí,“ doplnil radní také ještě před otevřením arény.
Inovativní řešení finské společnosti přišlo s nově patentovanou technologií. „Protože máme ve Finsku velmi dobré vztahy a kontakty, což je hlavně zásluha Terky Ščerbanové, budeme mít tuto technologii první na světě nastálo. Už se zkoušela na stadionech v zahraničí v rámci vývoje, ale v této chvíli nevíme o dalším místě, kde by ji měli instalovanou,“ dodal loni v květnu Bedřich Ščerban.
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27. října 2025