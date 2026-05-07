Jihlavská aréna zatím láká světové hvězdy marně. Zásadní problém je v ceně vstupenek

Jan Salichov
  15:48
Nová multifunkční hala v Jihlavě už sice hostí prestižní sportovní akce, na první hudební jméno světového formátu však zatím marně čeká. Arénu mohl otevírat legendární Bob Dylan, kvůli rozestavěnosti budovy ale z plánovaného koncertu nakonec sešlo. Ani jednání s dalšími hvězdami prozatím nebylo úspěšné.
Kulturní vystoupení se v Horácké aréně dosud odehrálo pouze při slavnostním otevření. Vystoupila Eva Farna nebo jihlavská kultovní kapela XIII. Století. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

V únoru se konal tenisový Davis Cup, v březnu basketbalová kvalifikace mistrovství světa, v dubnu přípravné utkání hokejové reprezentace, v červnu bude k vidění Evropská volejbalová liga (12. - 14. 6.), v prosinci nejstarší freestyle motokrosová show v Evropě FMX Gladiator Games (12. 12.). Přestože Horácká aréna zatím funguje ve zkušebním provozu, už do Jihlavy dokáže přitáhnout mezinárodní sportovní události.

V přehledu chystaných akcí pro druhou polovinu roku nechybí koncerty hvězd českého hudebního nebe: zpěvačky Lucie Bílé (10. 10.) nebo kapely Kabát (6. 10.). Žhavou novinkou je zveřejnění akustického koncertu Daniela Landy (27. 2. 2027). „Zažít intimní akustickou show v prostoru pro tisíce lidí je extrém, který skvěle otestuje multifunkčnost a špičkovou akustiku naší haly. Tohle se nebude jen tak opakovat,“ slibují pořadatelé.

Hala má nějakou kapacitu. A pokud chcete nastavit vstupné tak, aby bylo akceptovatelné pro obyvatele Vysočiny, je to pro promotéry balancování na velmi tenké hraně ekonomického neúspěchu.

Bedřich Musilmluvčí Horácké multifunkční arény

Nepočítáme-li listopadové vystoupení Lord of the Dance (18. 11.) - slavnou světovou taneční show - zahraničního interpreta se zatím na Vysočinu přilákat nepodařilo.

„Snažím se hodně tlačit, aby přišli s nějakým mezinárodním interpretem. Je to zatím nevyzkoušená věc, kulturní akce, kterou bych tady rád viděl,“ říká manažer výstavby Horácké arény David Beke.

Na kulturní program související se spuštěním provozu Horácké arény přišlo přímo do haly 5 500 diváků, další sledovali vystoupení na obří obrazovce venku.
Svůj současný hit Můj bratře můj během slavnostního večera odehrála jihlavská gothic-rocková kapela XIII. století.
Po tenistech při únorovém Davis Cupu a basketbalistech při březnové kvalifikaci na mistrovství světa se v Horácké aréně minulý týden představil také reprezentační tým českých hokejistů. Ten v přípravě na mistrovství světa v Jihlavě porazil výběr Rakouska 4:0. (26. dubna 2026)
„Chtěl bych, aby se ukázalo, že i zahraniční interpret dokáže halu bez problémů vyprodat. I třeba za trošku vyšší ceny vstupenek,“ dodává jihlavský radní.

„Také nám chybí nějaká mezinárodní hvězda, kterou bychom tady přivítali,“ připouští Bedřich Musil, mluvčí Horácké multifunkční arény. „Jednání s promotéry a zahraničními agenturami, které umělce zastupují, je zase úplně jiná disciplína než to všechno, co jsme zatím absolvovali. Do hry vstupuje spousta proměnných, velká míra důrazu je kladena na zahraničního partnera, na jeho rozhodnutí, libovůli a někdy i rozmaru. Což nemyslím špatně.“

Přehled vybraných akcí v Horácké aréně

Sport

  • 12.–14. června – Evropská volejbalová liga – Třídenní turnaj mužů za účasti Česka, Bosny a Hercegoviny a Dánska.
  • 12. prosince – FMX Gladiator Games – Nejstarší freestyle motocrossová akce v Evropě.

Kultura

  • 3. října – Děti ráje – Muzikál Sagvana Tofiho, oceněný Thálií, patří mezi nejúspěšnější české hitmuzikály.
  • 6. října – Kabát Turné 2026 – Legenda české rockové hudební scény v rámci turné odehraje sedmnáct koncertů v Česku a pět na Slovensku. Jeden z nich i v Jihlavě.
  • 10. října – Lucie Bílá – obyčejná holka – Zpěvačka se rozhodla oslavit významné životní jubileum na pódiích v celé České a Slovenské republice.
  • 18. listopadu – Lord of the Dance – Slavná světová taneční show se vrací na evropská pódia.
  • 21. listopadu – Čaroděj ze země Oz – Oblíbený americký muzikál na ledě pro celou rodinu.

Neúspěchem skončila jednání, která měla zahraničního interpreta přivést už toto léto. „Vypadalo to, že jednání jsou už hodně daleko, ale nakonec se to celé sesypalo,“ přiblížil Musil.

Zásadní problém je právě v nastavení ceny vstupenek. „Hala má nějakou kapacitu. A pokud chcete nastavit vstupné tak, aby bylo akceptovatelné pro obyvatele Vysočiny - což je jiná výše než pro návštěvníky v Praze - je to pro promotéry opravdu balancování na velmi tenké hraně ekonomického neúspěchu,“ vysvětluje Musil. „Ale jsme pevně přesvědčení o tom, že tu zahraniční hvězdu jednou přivítáme. A nebude to dlouho trvat,“ nastínil.

Ve hře je prý nyní jednání o termínu na přelomu letošního října a listopadu. „Jsme ale v počátcích jednání, takže zatím nemohu říct víc, než že bychom to chtěli,“ dodal Musil.

Podle Bekeho není až tak důležité, kdo konkrétně dorazí. „Na kulturu a sport nemám moc času, takže ať to bude, kdo to bude, budu za to rád,“ podotkl jihlavský radní, který zároveň prozradil, že nechybělo mnoho a Horáckou arénu loni na podzim mohl otevírat koncert amerického písničkáře Boba Dylana.

„Je ze starší generace interpretů, ale dovedu si představit, že se nějaká taková mezinárodní hvězda v Jihlavě objeví a halu bez problémů vyprodá. A klidně i z mladší generace, než je Bob Dylan,“ dodal Beke.

Aréna na roztrhání, lístky bleskově mizí. Otevření haly způsobilo v Jihlavě boom

Autor mimo jiného nestárnoucího hitu Like a Rolling Stone v Jihlavě nakonec nevystoupil proto, že Horácká aréna nebyla ještě hotová. „Měl termín ještě před prvním utkáním Dukly a bohužel se to nedalo stihnout,“ vysvětlil Musil. „Zkrachovalo to na tom, že jsme museli říct: Nezlobte se, ale ne. Protože ten dům nebude hotov.“

9. listopadu 2025
