Jihlavská aréna zatím láká světové hvězdy marně. Zásadní problém je v ceně vstupenek

V únoru se konal tenisový Davis Cup, v březnu basketbalová kvalifikace mistrovství světa, v dubnu přípravné utkání hokejové reprezentace, v červnu bude k vidění Evropská volejbalová liga (12. - 14. 6.), v prosinci nejstarší freestyle motokrosová show v Evropě FMX Gladiator Games (12. 12.). Přestože Horácká aréna zatím funguje ve zkušebním provozu, už do Jihlavy dokáže přitáhnout mezinárodní sportovní události.
V přehledu chystaných akcí pro druhou polovinu roku nechybí koncerty hvězd českého hudebního nebe: zpěvačky Lucie Bílé (10. 10.) nebo kapely Kabát (6. 10.). Žhavou novinkou je zveřejnění akustického koncertu Daniela Landy (27. 2. 2027). „Zažít intimní akustickou show v prostoru pro tisíce lidí je extrém, který skvěle otestuje multifunkčnost a špičkovou akustiku naší haly. Tohle se nebude jen tak opakovat,“ slibují pořadatelé.
Hala má nějakou kapacitu. A pokud chcete nastavit vstupné tak, aby bylo akceptovatelné pro obyvatele Vysočiny, je to pro promotéry balancování na velmi tenké hraně ekonomického neúspěchu.
Bedřich Musilmluvčí Horácké multifunkční arény
Nepočítáme-li listopadové vystoupení Lord of the Dance (18. 11.) - slavnou světovou taneční show - zahraničního interpreta se zatím na Vysočinu přilákat nepodařilo.
„Snažím se hodně tlačit, aby přišli s nějakým mezinárodním interpretem. Je to zatím nevyzkoušená věc, kulturní akce, kterou bych tady rád viděl,“ říká manažer výstavby Horácké arény David Beke.
„Chtěl bych, aby se ukázalo, že i zahraniční interpret dokáže halu bez problémů vyprodat. I třeba za trošku vyšší ceny vstupenek,“ dodává jihlavský radní.
„Také nám chybí nějaká mezinárodní hvězda, kterou bychom tady přivítali,“ připouští Bedřich Musil, mluvčí Horácké multifunkční arény. „Jednání s promotéry a zahraničními agenturami, které umělce zastupují, je zase úplně jiná disciplína než to všechno, co jsme zatím absolvovali. Do hry vstupuje spousta proměnných, velká míra důrazu je kladena na zahraničního partnera, na jeho rozhodnutí, libovůli a někdy i rozmaru. Což nemyslím špatně.“
Přehled vybraných akcí v Horácké aréně
Sport
Kultura
Neúspěchem skončila jednání, která měla zahraničního interpreta přivést už toto léto. „Vypadalo to, že jednání jsou už hodně daleko, ale nakonec se to celé sesypalo,“ přiblížil Musil.
Zásadní problém je právě v nastavení ceny vstupenek. „Hala má nějakou kapacitu. A pokud chcete nastavit vstupné tak, aby bylo akceptovatelné pro obyvatele Vysočiny - což je jiná výše než pro návštěvníky v Praze - je to pro promotéry opravdu balancování na velmi tenké hraně ekonomického neúspěchu,“ vysvětluje Musil. „Ale jsme pevně přesvědčení o tom, že tu zahraniční hvězdu jednou přivítáme. A nebude to dlouho trvat,“ nastínil.
Ve hře je prý nyní jednání o termínu na přelomu letošního října a listopadu. „Jsme ale v počátcích jednání, takže zatím nemohu říct víc, než že bychom to chtěli,“ dodal Musil.
Podle Bekeho není až tak důležité, kdo konkrétně dorazí. „Na kulturu a sport nemám moc času, takže ať to bude, kdo to bude, budu za to rád,“ podotkl jihlavský radní, který zároveň prozradil, že nechybělo mnoho a Horáckou arénu loni na podzim mohl otevírat koncert amerického písničkáře Boba Dylana.
„Je ze starší generace interpretů, ale dovedu si představit, že se nějaká taková mezinárodní hvězda v Jihlavě objeví a halu bez problémů vyprodá. A klidně i z mladší generace, než je Bob Dylan,“ dodal Beke.
Autor mimo jiného nestárnoucího hitu Like a Rolling Stone v Jihlavě nakonec nevystoupil proto, že Horácká aréna nebyla ještě hotová. „Měl termín ještě před prvním utkáním Dukly a bohužel se to nedalo stihnout,“ vysvětlil Musil. „Zkrachovalo to na tom, že jsme museli říct: Nezlobte se, ale ne. Protože ten dům nebude hotov.“
9. listopadu 2025