Jihlava uzavírá seznam dárců, jejichž jména a vzkazy ozdobí Horáckou arénu

Jan Salichov
  8:39
Už jen posledních pár dní mají zájemci možnost přispět na stavbu Horácké arény v Jihlavě a získat pamětní tabulku se svým jménem na fasádě multifunkční haly. Město v těchto dnech definitivně uzavírá seznam donátorů. Výnos z akce přesáhne tři miliony korun a dárci za odměnu nahlédnou do útrob budovy.
Zájemci si budou moci prostřednictvím donátorského webu adoptovat takovéto...

Zájemci si budou moci prostřednictvím donátorského webu adoptovat takovéto pláty na fasádě budovy. Každý dárce bude na desce jmenován. | foto: Jan Salichov, MF DNES

Zájemci si budou moci prostřednictvím donátorského webu adoptovat takovéto...
K poškození záchodů v Horácké aréně došlo během úterního zápasu Maxa ligy mezi...
Horácká aréna, super moderní hala v Jihlavě, bude utkání tenisového Davis Cupu...
Technika se do nové Horácké arény navážela od úterka. Zvukovou a vizuální...
„V tuto chvíli máme definitivně schváleno přes 900 osob. Teď už data předáváme do výroby, aby do konce dubna mohly být tabulky na fasádě nainstalované,“ potvrdil jihlavský primátor Petr Ryška. Celková kapacita počítá s 1 016 místy, volných tedy zůstává už jen několik desítek kusů.

Kdo chce mít své jméno na novém hokejovém stánku, musí jednat rychle. „Možná ještě týden nebo dva je šance, ale pak se proces uzavře. Každá tabulka je unikátní kus, musí se do nich zadat konkrétní jména, nejde o sériovou výrobu,“ vysvětlil Ryška s tím, že město nebude dodatečně volat výškovou plošinu kvůli jednotlivcům, kteří by se probudili pozdě.

Zájemci si budou moci prostřednictvím donátorského webu adoptovat takovéto pláty na fasádě budovy. Každý dárce bude na desce jmenován.
K poškození záchodů v Horácké aréně došlo během úterního zápasu Maxa ligy mezi Duklou Jihlava a Horáckou Slavií Třebíč.
Horácká aréna, super moderní hala v Jihlavě, bude utkání tenisového Davis Cupu hostit poprvé. Pět a půl tisíce vstupenek na víkendové duely Česko - Švédsko bylo vyprodáno během několika hodin.
Technika se do nové Horácké arény navážela od úterka. Zvukovou a vizuální techniku za tu dobu přivezlo přibližně deset kamionů. Desítky techniků pak několik dnů halu přestavovaly pro vůbec první mimohokejový program.
Zajímavostí projektu je nepoměr mezi cenou samotného materiálu a nákladem na umístění. Zatímco jedna hliníková destička vyjde město na necelých 50 korun, drtivou většinu nákladů spolkne právě náročná instalace pomocí plošin ve výškách. Aby byl projekt pro město co nejvíce ziskový, musí se osazení provést hromadně.

Zájem Jihlavanů byl v počátku obrovský, největší hlad byl však po nejlevnějších kategoriích. „Ty tisícové a dvoutisícové tabulky už jsou dávno pryč. Teď už zbývají jen místa od pěti tisíc korun výše. Ti, kteří chtěli být s arénou spojeni z čistého fanouškovství, už své místo většinou mají. Teď se rozhodují spíše ti, kteří chtějí darovat vyšší částku,“ podotkl primátor.

Peníze na tělocvičnu i vyhlídky

Čistý výnos, který překročí tři miliony korun, se do arény vrací v podobě nadstandardního vybavení. Z darů se zaplatí například vybavení tělocvičny, ukotvení obří obrazovky nad schodištěm nebo čtyři vyhlídkové plošiny na střeše arény.

Fakta o donátorských tabulkách na areně

Celkový počet míst: cca 1 016

Aktuální počet dárců: přes 900

Cena tabulek: nejlevnější (1 000 a 2 000 Kč) jsou vyprodané, zbývají od 5 000 Kč výše.

Termín instalace: do konce dubna 2026.

Předpokládaný výnos: přes 3 miliony korun

Město navíc s dárci plánuje pracovat i dál. „Všechny donátory jsme už pozvali na speciální prohlídku arény, aby viděli, kam jejich peníze tečou. Dostanou od nás i přesné vyúčtování,“ doplnil Ryška.

Za stovkami jmen se totiž často skrývají silné emoce. „Lidé mi telefonují a vyprávějí mi své příběhy. Chtějí tabulku pro tatínka nebo pro manžela, který už tu není, ale na hokej do Jihlavy chodil desítky let. Právě tato lidská rovina mě na tom projektu zaujala nejvíc,“ přiznal primátor.

Zajímavostí je i přístup jihlavských zastupitelů. Zatímco někteří si koupili vlastní cedulku, jiní zvolili kolektivní cestu. „My jsme se domluvili v rámci výboru KDU-ČSL a koupili jsme si tu cedulku společně,“ vysvětlil náměstek primátora Petr Piáček.

9. listopadu 2025
Hraběcí stolek se stal hvězdou sítí. Jedinečná vyhlídka se objevila i v hororu

Hraběcí stolek je místem pro romantické posezení, ale i pořízení originálních...

Nejen zážitky, ale i šance pořídit zajímavé snímky jsou pro řadu lidí výzvou k výšlapu. Výsledkem se pak chlubí třeba na Instagramu a dalších sociálních sítích. Velké oblibě mezi „lovci“ takových...

OBRAZEM: Mohutnými přívody vody pro turbíny elektrárny by projelo i metro

Mimořádné prohlídky pro veřejnost na Den vody v přečerpávací vodní elektrárně...

Mimořádné prohlídky pro veřejnost se uskutečnily v sobotu na Den vody v přečerpávací vodní elektrárně Dalešice. Všech 160 návštěvnických míst si zájemci zarezervovali během několika hodin. Portál...

Herec Plesl se vrací jako průvodce. Skryté skvosty odhalí tajemství hradu Lipnice

Hrady a zámky jsou pro herce Jaroslava Plesla vášní a koníčkem. Ve volném čase...

Česká televize ve čtvrtek večer spustí třetí řadu dokumentárního seriálu Skryté skvosty. Herec Jaroslav Plesl v něm diváky provede po deseti památkách. První díl třetí řady přiblíží hrad v Lipnici...

Hlavní tepna Brodu se po Velikonocích uzavře. Provizorní most nemusí být pro všechny

Most u Billy půjde úplně k zemi. Nahradí ho nový, který unese i nadměrné...

Už jen necelé tři týdny klidu si užijí řidiči v Havlíčkově Brodě. Pak to vypukne. Ihned po Velikonocích by podle informací iDNES.cz měla začít demolice mostu přes řeku Sázavu v Masarykově ulici i...

Šéf Litoměřic: Postup? Extraliga je jiná galaxie, bez Sparty tu není ani 1. liga

Vasyl Špilka z Litoměřic slaví gól.

Potřetí za sebou prošli do prvoligového semifinále, potřetí za sebou vyvstává otázka: hokejové Litoměřice, chcete do extraligy? A odpověď je potřetí stejná. „Extraliga je pro nás jiná galaxie,“...

Fanoušci oblékli Máchu do dresu, básnila ale Jihlava po obratu: Náš kotel? Fantazie

Litoměřice, 22. 3. 2026. HC Stadion Litoměřice - Dukla Jihlava, semifinále play...

Vlajkonoši hokejových Litoměřic oblékli básníka Karla Hynka Máchu do kališnického dresu, ale jeho věštba se nevyplnila. Na transparentu stálo „o Dukle šeptal tichý mech, že dnes jí dojde dech“ -...

23. března 2026  7:32

OBRAZEM: Mohutnými přívody vody pro turbíny elektrárny by projelo i metro

Mimořádné prohlídky pro veřejnost na Den vody v přečerpávací vodní elektrárně...

Mimořádné prohlídky pro veřejnost se uskutečnily v sobotu na Den vody v přečerpávací vodní elektrárně Dalešice. Všech 160 návštěvnických míst si zájemci zarezervovali během několika hodin. Portál...

22. března 2026  13:29

Čekáme zajímavé nálezy, říká o průzkumu pod novými Dukovany ředitel ústavu

Archeologie má být pro lidi atraktivní a zábavná, hlásí nový šéf ústavu...

Historicky nejrozsáhlejší záchranný archeologický průzkum na území Kraje Vysočina začne zřejmě již letos v oblasti, kde vyroste Jaderná elektrárna Dukovany II. Stavba zasáhne plochu 180 hektarů. Pro...

22. března 2026  10:20

Stěhování soch je vždy stresík, směje se umělec a bývalý trenér Adamczykové

Jakub Flejšar při loňské instalaci svých soch v Novém Městě na Moravě

Bezmála rok už zdobí ulice Nového Města na Moravě kovové skulptury od uznávaného sochaře Jakuba Flejšara. Jedno z děl, o němž hlasují nyní sami obyvatelé, na místě zůstane i po ukončení výstavy v...

21. března 2026  9:12

Šéf Litoměřic: Postup? Extraliga je jiná galaxie, bez Sparty tu není ani 1. liga

Vasyl Špilka z Litoměřic slaví gól.

Potřetí za sebou prošli do prvoligového semifinále, potřetí za sebou vyvstává otázka: hokejové Litoměřice, chcete do extraligy? A odpověď je potřetí stejná. „Extraliga je pro nás jiná galaxie,“...

21. března 2026  7:21

Móda je krásná bublina, realita v ateliéru je dřina, říká návrhářka Rajská

Premium
Beata Rajská obléká spoustu známých a populárních žen, její šaty můžete vidět...

Zatímco její modely září na červených kobercích a prestižních plesech, ona sama žije v pracovním koloběhu mezi Žďárem nad Sázavou a Prahou. Módní návrhářka Beata Rajská v otevřeném rozhovoru pro...

20. března 2026

Jihlavské radnici je 600 let. Radní ji navzdory kritice koupili za husitských válek

Jihlava má jednu a tutéž radnici už 600 let. Jistě, během těch staletí se sídlo...

Psal se rok 1426, když se uzavřel obchod, který definoval centrum někdejšího privilegovaného královského sídla. Městský notář Johannes von Amt tehdy brkem zapsal do úředních knih rozhodnutí, které se...

20. března 2026  14:14

V pondělí se zavře tah z Brodu na Žďár u Pohledu. Řidiči budou muset improvizovat

Silnice I/19 se kvůli sesouvání svahu a nutné sanaci opravovala naposledy na...

Od pondělka se stane cesta z Havlíčkova Brodu na východ, do Přibyslavi a na Žďár nad Sázavou, pro řidiče značně nepříjemnou. Kvůli sesouvání svahu a přestavbě úseku se uzavře silnice 19 u Pohledu. Do...

20. března 2026  10:29

Z hospice do Milána a na Manhattan. Malířka zažívá žal i radost zároveň

Jana Fučíková z Koněšína je absolventkou střední průmyslové školy keramické v...

Výtvarnice Jana Fučíková z Koněšína na Třebíčsku zažívá období bolesti i radosti současně. Krátce po sobě jí letos v lednu a v únoru zemřeli švagr Rudolf a tchán František, dva z lidí, které...

20. března 2026  8:42

Litoměřice uspěly v Jihlavě, Kolín přehrál Zlín. V semifinále první ligy srovnáno

Litoměřičtí hokejisté Jakub Tůma, Jan Bernovský a Jan Eberle slaví gól.

Semifinálové série v první hokejové lize jsou po dvou zápasech vyrovnané. Litoměřice druhý duel v Jihlavě vyhrály jednoznačně 5:1, Kolín doma na úvodní porážku od Zlína odpověděl výhrou 4:1....

19. března 2026  22:10

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Vytíženost českých dálnic roste. Nejvíc aut jezdí úsekem na okraji Prahy

Dálnice D1. Ilustrační foto

Intenzita dopravy na českých dálnicích se za posledních pět let zvýšila o 12 procent, denně po nich projede v průměru 34 400 vozidel. Nejvytíženějším úsekem je dálnice D1 mezi Chodovem a Průhonicemi,...

19. března 2026  13:46,  aktualizováno  15:34

Hlavní tepna Brodu se po Velikonocích uzavře. Provizorní most nemusí být pro všechny

Most u Billy půjde úplně k zemi. Nahradí ho nový, který unese i nadměrné...

Už jen necelé tři týdny klidu si užijí řidiči v Havlíčkově Brodě. Pak to vypukne. Ihned po Velikonocích by podle informací iDNES.cz měla začít demolice mostu přes řeku Sázavu v Masarykově ulici i...

19. března 2026  14:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.