Přítelkyni už si asi nenajdu, říká hokejista Zelenka. Po zranění je 25 let na vozíku

Na konci druhé třetiny totiž přišel faul soupeře, který měl pro Zelenku trvalé následky. Od té doby je ochrnutý a pohybuje se pouze na invalidním vozíku. „Celou dobu jsem byl tenkrát při vědomí, všechno si vybavuju,“ říká rodák z Litvínova, který před pár týdny oslavil 50. narozeniny a v současné době žije střídavě na severu Čech a v Třebíči.
Cítíte se na padesát let?
Abych řekl pravdu, tak jsem o tom vůbec nepřemýšlel. Ale asi ne. Pořád se tak nějak pohybuju mezi sportovci, kamarády, kteří jsou většinou v dobré formě, starají se o sebe, takže mám pocit, že i já vypadám ještě k světu. (usmívá se)
Víte, já mám zrcadlo ve svém dědovi, nechtěl bych být jako on. Přesněji řečeno, děda byl moc fajn, ale zároveň pořád strašně negativní.