Přítelkyni už si asi nenajdu, říká hokejista Zelenka. Po zranění je 25 let na vozíku

Premium

Fotogalerie 6

Tomáš Zelenka oslavil letos v listopadu 50. narozeniny. Pracuje v online marketingu, žije střídavě v Litvínově a v Třebíči. (2025) | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Autor:
  16:00
Jako by se ten den proti němu všechno spiklo. Podobné souboje u mantinelu hokej prostě občas přináší. Bývalý hokejový útočník Horácké Slavie Třebíč Tomáš Zelenka však po jednom takovém zůstal před téměř pětadvaceti lety nehybně ležet na ledě. Bylo 22. února 2001, když přijel na stadion jihlavského rivala k úvodnímu čtvrtfinálovému utkání první ligy. Nikdo netušil, že to byl jeho úplně poslední zápas.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Na konci druhé třetiny totiž přišel faul soupeře, který měl pro Zelenku trvalé následky. Od té doby je ochrnutý a pohybuje se pouze na invalidním vozíku. „Celou dobu jsem byl tenkrát při vědomí, všechno si vybavuju,“ říká rodák z Litvínova, který před pár týdny oslavil 50. narozeniny a v současné době žije střídavě na severu Čech a v Třebíči.

Cítíte se na padesát let?
Abych řekl pravdu, tak jsem o tom vůbec nepřemýšlel. Ale asi ne. Pořád se tak nějak pohybuju mezi sportovci, kamarády, kteří jsou většinou v dobré formě, starají se o sebe, takže mám pocit, že i já vypadám ještě k světu. (usmívá se)

Víte, já mám zrcadlo ve svém dědovi, nechtěl bych být jako on. Přesněji řečeno, děda byl moc fajn, ale zároveň pořád strašně negativní.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Decroix oznámila rozchod s manželem, restauratérem a cukrářem z Francie

Oblíbené Bistrot de Papa se přestěhovalo do Horních Dubenek, do domu, v němž...

Bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix z ODS oznámila, že se po 25 letech rozchází s manželem Rémim. Přátelské vztahy budou podle ní udržovat i nadále. „Zůstaneme rodinou, která drží pohromadě,...

Hromadná nehoda blokovala D1 na Vysočině. Srazila se osobní i nákladní auta

Při hromadné nehodě na 100. kilometru D1 se srazilo celkem jedenáct aut. Srážka...

Provoz na dálnici D1 celé čtvrteční dopoledne komplikovala nehoda mezi Humpolcem a Jihlavou. Na 100. kilometru ve směru na Brno se srazilo několik osobních i nákladních aut. Dálnice byla v místě...

Řekou v centru Třebíče plavali „lední medvědi“. Užili si i vířivku pod jezem

16. ročník akce opět přilákal spoustu diváků, bylo jich plné nábřeží. (20....

Mlha, vlhko, šedivo, na teploměru dva tři stupně nad nulou. Lidé na Svojsíkově nábřeží poblíž centra Třebíče se choulí v kabátech. Ne tak ale místní lední medvědi, tedy přesněji – Klub ledních...

Námraza na Vysočině. Padají stromy, zavřené jsou dvě silnice na Třebíčsku

Hasiči ze silnice u Smrčné na Jihlavsku odklízejí popadané stromy a větve...

Na Vysočině a v části jižních Čech se tvoří silná, až třícentimetrová námraza, varovali ve středu ráno meteorologové. Na Vysočině kvůli námraze padají větve a stromy na silnice. Hasiči měli od...

Nejslavnější Čech v Austrálii slaví 95. narozeniny. Proslul jako uzenář i vinař

Podnikatel Josef Chromý (6. června 2014)

Český rodák Josef Chromý patří k nejvýznamnějším podnikatelům Austrálie, 18. prosince oslaví pětadevadesátiny. Nejprve v Tasmánii vybudoval obří podnik na zpracování masa, poté se s velkým úspěchem...

Přítelkyni už si asi nenajdu, říká hokejista Zelenka. Po zranění je 25 let na vozíku

Premium
Tomáš Zelenka oslavil letos v listopadu 50. narozeniny. Pracuje v online...

Jako by se ten den proti němu všechno spiklo. Podobné souboje u mantinelu hokej prostě občas přináší. Bývalý hokejový útočník Horácké Slavie Třebíč Tomáš Zelenka však po jednom takovém zůstal před...

24. prosince 2025

Mají narozeniny na Štědrý den. O nic nepřicházíme, říkají ti, které přinesl Ježíšek

ilustrační snímek

„Vás přinesl čáp, nás Ježíšek,“ směje se Blanka Říhová. Tato dáma z Havlíčkova Brodu patří mezi zlomek Čechů, kteří se narodili na Štědrý den. Nejkrásnější svátky v roce jsou pro ně často ještě...

23. prosince 2025  14:07

Hasiči na Havlíčkobrodsku likvidují 35 tisíc slepic, velkochov napadla ptačí chřipka

V Habrech na Havlíčkobrodsku začala likvidace chovu slepic, v němž se vyskytla...

V Habrech na Havlíčkobrodsku začala likvidace velkochovu slepic postiženého ptačí chřipkou. Podle Státní veterinární správy v něm bylo zhruba 35 tisíc nosnic. Pracovníci v ochranných oblecích...

23. prosince 2025  11:46

Hluk z hlavního tahu ve vsi snížila prosklená stěna. Vede i přes starou studnu

Nová protihluková stěna v Pravíkově na Pelhřimovsku už stojí. Zejména obyvatelé...

O něco více klidu už zažívají obyvatelé Pravíkova na Pelhřimovsku. Přímo skrz malou vesnici vede frekventovaná silnice 34 na Jindřichův Hradec. Kvůli nadměrnému hluku muselo Ředitelství silnic a...

23. prosince 2025  8:54

Vyběhat či vychodit vánoční cukroví? K pohybu láká i stále oblíbenějším kufrování

Při kufrování účastníci hledají dle mapy kontrolní stanoviště, kde obvykle...

Poslední dny roku nemusejí být jen o odpočinku, návštěvách, konzumaci cukroví a sledování pohádek v televizi. Období dovolených a vánočních prázdnin mohou lidé spojit i s netradičním pohybem na...

22. prosince 2025  13:58

Zastávka v Meziříčí má za sebou obnovu, s VRT se očekává její větší vytížení

Zastávka v Družstevní ulici má za sebou modernizaci. Lidé nyní využívají...

Vlaková zastávka ve velkomeziříčské Družstevní ulici už slouží cestujícím. Za sebou má obnovu za desítky milionů korun. Díky ní mají teď lidé k dispozici nejen modernizovanou budovu s čekárnou a...

22. prosince 2025  8:37

Řekou v centru Třebíče plavali „lední medvědi“. Užili si i vířivku pod jezem

16. ročník akce opět přilákal spoustu diváků, bylo jich plné nábřeží. (20....

Mlha, vlhko, šedivo, na teploměru dva tři stupně nad nulou. Lidé na Svojsíkově nábřeží poblíž centra Třebíče se choulí v kabátech. Ne tak ale místní lední medvědi, tedy přesněji – Klub ledních...

21. prosince 2025  9:50

Škola hrou. Mladí stavaři v Brodě se připravují i s pomocí simulátoru rypadla

„Kokpit“ simulátoru je totožný s tím, jaké jsou v běžném rypadlu značky Volvo....

Střední škola stavební a průmyslová v Havlíčkově Brodě pořídila novinku, která není k vidění nikde jinde. Jako jediná škola v republice zakoupila věrný simulátor rypadla. Studenti se s jeho pomocí...

21. prosince 2025  9:31

Na Havlíčkobrodsku potvrdili ptačí chřipku. Letos je to už desáté ohnisko

V areálu společnosti Líheň Studenec ve Vanči na Třebíčsku začalo utrácení...

V Česku znovu udeřila ptačí chřipka, veterináři v sobotu potvrdili výskyt nemoci ve velkochovu slepic v Habrech na Havlíčkobrodsku. Podle nich je nezbytné zlikvidovat zhruba 35 tisíc nosnic. Je to...

20. prosince 2025  17:24

Karviná? Krásné období, těší nového kouče. Jméno Jarolím ale v Jihlavě zůstalo

Nový karvinský trenér Marek Jarolím

Aktuální sezonu sice startoval ve druholigové Jihlavě, už více než dva měsíce je však Marek Jarolím trenérem prvoligové Karviné. Do slezského klubu se společně s asistentem Pavlem Němcem a trenérem...

20. prosince 2025  12:11

Klid večerní Jihlavy po sto letech střeží ponocný s halapartnou a volským rohem

Novodobým jihlavským ponocným je průvodce Brány Jihlavy Marek Skřivánek. Sehnal...

Večerními ulicemi krajského města Vysočiny opět po 101 letech prochází ponocný. Jak z obrázku Josefa Lady. V beranici a v dlouhém kabátu s blýskavými knoflíky, s halapartnou, lucernou a zakrouceným...

20. prosince 2025  9:04

Do Pelhřimova přijde nový zubař. Dostane byt, město mu přispěje i na ordinaci

ilustrační snímek

Obyvatelé Pelhřimova i přilehlých obcí, kteří dlouhodobě bojují s nedostupností stomatologické péče, mají nyní naději na změnu. Radnici se povedlo přilákat nového zubaře, který dostane byt i...

19. prosince 2025  15:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.