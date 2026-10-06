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Jihlavská vysoká škola zakládá hokejový tým, stojí na propojení s Duklou

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  8:38

Nový univerzitní tým s názvem VŠPJ Dukla Jihlava se chystá na svoji premiéru v druhé nejvyšší soutěži. | foto: VŠPJ Dukla Jihlava

Je jedinou veřejnou vysokou školou se sídlem v Kraji Vysočina. Zájemcům nabízí řadu studijních programů. A pro letošní ročník se Vysoká škola polytechnická Jihlava rozhodla, že působení rozšíří i o hokej. Vznikl nový tým pod názvem VŠPJ Dukla Jihlava, který za pár dnů vstoupí do nově vzniklé Divize II Univerzitní hokejové ligy. Tento krok kvituje i vedení školy.

„Věřím, že tým přinese našim studentům nejen možnost sportovního vyžití, ale také novou příležitost reprezentovat svou školu a být součástí něčeho, co může postupně získat své pevné místo v životě naší vysoké školy,“ uvedl rektor VŠPJ Zdeněk Horák.

Nepřišlo nám jako úplně vhodné zapojit do současné nejvyšší univerzitní ligy rovnou týmy, které vznikají prakticky od nuly.

Tomáš Hlaváčšéf českého univerzitního hokeje

Cílem projektu ovšem není pouze posílit studentský život a reprezentaci školy, ale také v budoucnu vybojovat i postup do nejvyšší univerzitní soutěže. O to se ve zmiňované Divizi II bude Jihlava prát společně s dalšími třemi nováčky - ŠAVŠ Raccoons Mladá Boleslav, UTB Redbricks Zlín a VŠCHT Alchemists Prague.

Tým vzniká pod taktovkou trenéra mládeže

„Do první divize se chceme zařadit co nejdřív,“ oznámil většinový majitel jihlavské Dukly Slavomír Pavlíček.

Právě na propojení VŠPJ s Duklou celý projekt stojí. Však také hlavním koučem nově vzniklého univerzitního mužstva je dlouholetý trenér mládežnických kategorií v Dukle Jihlava Štěpán Moravec.

„V klubu jsem jako trenér strávil spoustu let. Letos se však moje role trochu změnila, dostal jsem jinou nabídku, kterou jsem přijal, a v rámci ní jsem dostal možnost trénovat také akademický tým. Tak jsem si řekl: Proč ne, pojďme to zkusit a uvidíme, co z toho vyleze,“ vysvětloval Moravec. „Samozřejmě uděláme maximum pro to, aby to tady začalo fungovat a rozjelo se to,“ doplnil.

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Zpočátku se mluvilo o tom, že se v Jihlavě bude hrát nejvyšší univerzitní soutěž, jenže podobný plán měly také už zmiňované další tři vysoké školy - a Univerzitní liga ledního hokeje přišla s návrhem.

„Dnes je již velkou výzvou vstoupit do ULLH, zájemce čeká obrovské penzum práce, aby naskočili do rozjetého vlaku. A tak nám nepřišlo jako úplně vhodné zapojit rovnou do ligy týmy, které vznikají prakticky od nuly. Proto jsme se shodli na tom, že po vzoru našich přátel z Ameriky je čas na spuštění druhé divize,“ prozradil Tomáš Hlaváč, předseda České asociace univerzitního hokeje.

Důkladná prověrka výkonnosti i organizace

Soutěžní ročník 2026/27 bude tedy pro druhou divizi fungovat jako testovací, přičemž cíl má jasný: důkladně prověřit nejen samotnou sportovní výkonnost a šíři hráčských základen, ale také organizační a marketingové zázemí jednotlivých účastníků.

„A týmy, které prokáží stabilní fungování na ledě i mimo něj a naplní přísné ligové nároky, poté získají možnost posunout se v následujících sezonách přímo do hlavní divize ULLH,“ doplnil Hlaváč.

A přesně to má VŠPJ Dukla Jihlava v plánu. „Naším cílem je, abychom v průběhu sezony ukázali, že jsme na vyšší úroveň připraveni jak sportovně, tak administrativně,“ potvrdil Pavlíček.

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Kádr nového jihlavského celku čítá 24 hráčů včetně brankářů. Tvoří ho primárně studenti Vysoké školy polytechnické Jihlava, mezi nimiž figurují také odchovanci akademie HC Dukla Jihlava. Sestavu doplňují zapůjčení hráči z dalších klubů.

„Máme také možnost sáhnout po hráčích, kteří se třeba na jiných univerzitních týmech neprosadili. Je možné, že ti kluci budou studovat jinde a chodit k nám hostovat. Tohle všechno budeme využívat vzhledem k tomu, že jihlavská vysoká škola není až tak velká. Nebavíme se tady o situaci, jaká je třeba v Praze nebo Brně, kde je hráčská základna dostatečně široká. Věřím ale, že s přibývajícími roky bude zájem větší a větší,“ hlásil Moravec.

Dvanáct utkání, hracím dnem je čtvrtek

V základní části univerzitní Divize II čeká jihlavský tým celkem dvanáct utkání, v polovině z nich se představí na domácím ledě a šestkrát na půdě soupeřů. Domácí zápasy se budou hrát převážně ve čtvrtek. První ostrý test čeká na VŠPJ Duklu Jihlava už 15. října, kdy v domácí premiéře přivítá tým mladoboleslavský ŠAVŠ Raccoons.

Ještě předtím se ale Moravcův tým vypraví na led soupeře. Konkrétně tento čtvrtek se postaví v 18.00 v pražských Strašnicích proti VŠCHT Alchemists.

Zařazení hokejového týmu do ligové soutěže představuje pro Vysokou školu polytechnickou významný milník v rozvoji sportovních a volnočasových aktivit.

„Škola tímto krokem vytváří prostředí, které studentům nabízí nejen možnost reprezentace, ale také upevňování komunity a budování nových přátelství skrze společné zážitky,“ vzkázal Horák. „Přeji celému týmu, aby si první sezonu užil.“

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