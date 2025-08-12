Stanley Cup se po 19 letech vrací do Brodu. Po Vašíčkovi ho přiveze Vaněček

  11:43
Není to jen tak ledajaký pohár. Stanley Cup je nejprestižnější klubovou hokejovou trofejí na světě. Každý kluk po ní touží, ovšem jen málokomu se podaří ji skutečně vybojovat. Havlíčkův Brod ji ale ve středu v 17 hodin uvidí zásluhou brankáře Vítka Vaněčka na vlastní oči už podruhé, čímž jasně dokazuje, že zimní stadion v Kotlině byl odjakživa líhní skvělých hokejistů.
Vítek Vaněček zvedá nad hlavu hokejový Stanley Cup.

Vítek Vaněček zvedá nad hlavu hokejový Stanley Cup. | foto: Profimedia.cz

Hokejisté Floridy se fotí se Stanley Cupem.
Hokejisté Floridy se Stanley Cupem.
Floridský kouč Paul Maurice se Stanley Cupem.
Poslední velká akce, na níž se Josef Vašíček představil v reprezentačním dresu,...
7 fotografií

„Přivézt Stanley Cup do Havlíčkova Brodu je nejen splněný sen pro samotného Vítka, ale také mimořádná pocta pro celé město. Jeho úspěch je inspirací pro mladé sportovce a důkazem, že tvrdá práce a vytrvalost vedou k nejvyšším metám,“ uvedl starosta Havlíčkova Brodu Zbyněk Stejskal (ODS).

Zářivý lesk Vaněčkova úspěchu nikterak nesnižuje fakt, že v play off neodchytal v dresu Floridy Panthers ani jedno utkání. Dokonce ani to, že sotva pár týdnů po zisku Stanley Cupu už hlásil přesun do Utahu. Během letošního play off se totiž nesly z tábora Floridy hlasy, že je Vaněček skutečně příkladnou dvojkou.

V kabině se údajně podílel na výborné náladě a zkušenějšího kolegu Sergeje Bobrovského neúnavně podporoval. Zcela zaslouženě tak mohl i on zvednout nad hlavu vysněnou trofej.

18. června 2025

„Jako by v mé hokejové kariéře najednou vyšlo slunce,“ radoval se z devětadvacetiletý brankář. „Je to pro mě něco výjimečného. Vůbec jsem nevěřil, že můžu něco takového zažít,“ přiznal.

Jako první si splnil sen Vašíček...

O 19 let dříve, kdy bylo Vaněčkovi pouhých deset let, cloumaly v podstatě úplně stejné emoce jiným havlíčkobrodským rodákem. S Carolinou Hurricanes slavil v roce 2006 vítězství v zámořské NHL útočník Josef Vašíček. A také on přivezl ukázat slavný Stanley Cup do svého rodného města.

Nehrající, přesto vlivný. Vaněček si roli dvojky v bojích o Stanley Cup užil

„Jsem rád, že mohu splnit slib, že ho sem jednou přivezu. Splnil se mi sen z dětství, kdy jsme chodili hrát denně před barák,“ nechal se tehdy slyšet před zcela zaplněným brodským náměstím.

Na slavnostní den dodnes vzpomíná i hokejový trenér Kamil Pokorný, který letos získal extraligový titul s Kometou Brno. „Tehdy jsem ale trénoval Brod a pamatuju si, že jsme ten den hráli přípravný zápas v Praze se Slavií. Vím, že jsme prohráli 7:3 a pak jsme se rychle vraceli, protože jsme taky chtěli vidět Stanley Cup. Potom jsme šli i s Pepou na diskotéku do klubu Metro. Mám z toho večera doma spoustu fotek,“ pravil s úsměvem Pokorný.

Vašíček zapomněl kvůli poháru i jíst

Prý si na slavnou trofej nejednou sáhl, navzdory pověře, že kdo se jí dotkne, nikdy ji v budoucnu sám nezíská. „Mně to ale bylo jedno, anglicky neumím a ani si nemyslím, že zrovna já bych ho měl získat,“ vysvětloval Pokorný.

... a za pět let se fanoušci sešli na pohřbu

V té době si také nikdo nemyslel, že už za pět let se v Brodě sejdou příznivci hokejového útočníka Josefa Vašíčka znovu, tentokrát ovšem na jeho pohřbu. Skvělý forvard byl totiž jednou z 44 obětí letecké katastrofy v ruské Jaroslavli. S tamním týmem tehdy odlétal na první zápas nové sezony KHL do Minsku. Z Vaněčkova úspěchu byl měl každopádně také on velkou radost.

Slavnostní akce začíná v Havlíčkově Brodě ve středu odpoledne a pořadatelé slibují nabitý program. „Na radnici by například mělo dojít ke slavnostnímu zápisu do pamětní knihy města,“ prozradil starosta Stejskal.

Brod nabízí dvojité menu, fotbalový pohár a hokej

Příjezd hokejového Stanley Cupu do Havlíčkova Brodu ovlivnil i fotbalový MOL Cup. Tedy konkrétně jeho 1. kolo a zápas mezi divizním havlíčkobrodským Slovanem a druholigovou Zbrojovkou Brno.

Z původně plánovaného termínu 13. srpna, se totiž utkání posunulo o jeden den dopředu. Hrát se tedy bude už dnes v 17.30.

„Chceme sportovním fanouškům v Brodě dopřát jak pohárový zápas s lídrem druhé fotbalové ligy, tak i hokejový Stanley Cup. Nechtěli jsme, aby si museli vybírat,“ vysvětloval předseda brodského klubu Pavel Mazánek. Otázkou ovšem je, v jaké sestavě Zbrojovka dorazí.

Každopádně hokej si mohou užít brodští příznivci i v zápasové podobě, a to hned dnes po pohárovém fotbalu. V 19.00 totiž začíná v Kotlině úvodní přípravný souboj druholigového Bruslařského klubu, který změří síly s na jaře ještě prvoligovým Prostějovem.

A ještě k fotbalovému MOL Cupu: ten se bude na Vysočině přece jen hrát i ve středu, kdy divizní Chotěboř vyzve v bitvě o postup do 2. kola účastníka Chance Národní ligy FC Vysočina.

